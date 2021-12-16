Как Каневский ведет следствие. История жизни актера

Российская и советская тележурналистика переживала разные времена. Были и времена скандалов, и времена подъемов, и даже времена застоев. Но есть на российском телевидении и человек, которого одинаково любят слушать и молодое поколение, и взрослое – Леонид Каневский. Рассказываем его историю.
Удивительно, но передача «Следствие вели», ведущим которой стал Каневский, полюбили в свое время даже дети, хотя темы там поднимаются ну совсем не детские.
Детство
Леонид Семенович родился в Киеве в 1939 году в еврейской семье. Отец был технологом, а мать была домохозяйкой. В молодости она училась в консерватории, но со временем музыка отошла на второй план: в семье росли два сына: старший Александр и младший Леонид.
Со временем стало понятно, что оба мальчика тяготеют искусством. Александр стал писателем-сатириком в будущем, а Леонид не пропускал ни одной кинопремьеры и порой тратил все карманные деньги на билет в кино или театр.
Уже в старших классах Леонид сказал родителям, что поедет поступать в Москву в театральный институт. И если поначалу родители скептически отнеслись к идее сына, то затем приняли его мечту. Было лишь одно условие – мама поедет с Леней.
Все, конечно, пошло не так гладко, как изначально планировал Леонид. Мечтой юного артиста был МХАТ или хотя бы Щепка. Но ни в одно из этих училищ его не приняли из-за украинского говора. Поэтому мама уговорила юношу попробовать Щукинское училище.
Поначалу Леонид не надеялся на успех. Но он прошел конкурс, и поступил на курс Веры Львовой. На одном курсе с ним, как оказалось, начали учебу и другие звезды советского кино и театра: Василий Ливанов, Андрей Миронов и Ольга Яковлева.
Театр
После учебы Каневский попал в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Наставником его стал Анатолий Эфрос. Правда, за семь лет упорной работы добиться главной роли, такой желанной, у Каневского не вышло, и затем он перешел в учреждение культуры на Малой Бронной.
И здесь, наконец, он получил ту самую славу, о которой мечтал. Он играл в спектаклях «Ревизор» и «Поздняя любовь».
Позднее Каневский уезжает в Израиль, в Тель-Авив. В интервью позже он рассказывал, что в России его все устраивало, а на решение повлиял его друг Евгений Арье. Там они собирались создать драмтеатр «Гешер», то есть «мост». На сцене должны были играть выходцы из СССР.
Но и Россия его все еще не отпускала: актеру регулярно предлагали роли, и он соглашался. Поэтому жизнь разделилась на два города: на Тель-Авив и Москву.
Кино
В кино Леонид Семенович сыграл впервые в начале 60-х. Тогда он исполнил роль заведующего магазином в картине «Сорок минут до рассвета», но роль оказалась незаметной. Затем последовали еще эпизодические роли, которые он блестяще исполнял. Наиболее заметной стала роль контрабандиста в комедии Гайдая «Бриллиантовая рука».
Каневский очень нравился и режиссерам, и публике. Но было одно препятствие перед желанной главной ролью – небольшой рост. Самым заметным образом стал образ шефа тайной полиции в «Городе мастеров». А вот уже в 70-х пришла настоящая слава.
Режиссер Вячеслав Бровкин тогда искал актеров для телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». И в невысоком Каневском он увидел майора Томина. Спустя четыре эпизода стало очевидно, что сериал зрителям пришелся по душе. И он просуществовал аж до 1989 года.
Конечно, были и другие роли. Например, в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Леонид Семенович играл галантерейщика Буонасье, а его реплика «Галантерейшик и кардинал – это сила!» стала культовой.
Сейчас Леонид Семенович тоже активно снимается. Так, в 2009 году он исполнил главную роль в сериале «Семин», где играл принципиального следователя, а затем вернулся к персонажу в продолжении сериала «Семин. Возмездие». В 2018 году он принял участие в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», которую снял «Квартет И».
Следствие вели
Конечно, стоит отметить и проект «Следствие вели» от телеканала НТВ. Впервые передача вышла на экраны в 2006 году, и сразу полюбилась зрителям. Сейчас Леонид Семенович продолжает работу над проектом.
Вообще, это его авторский цикл документальных новелл о преступлениях и громких детективных делах времен Советского Союза. В ней рассказывают и о громких преступлениях, и о повседневной жизни граждан СССР. При этом каждая мельчайшая деталь, которая могла быть непонятной молодому зрителю о жизни в той стране подробно пояснялась.
Проект позволяет видеть картину целиком и погружает в атмосферу следствия. Даже притом, что периодически появляются критики, которые говорят об очернении советской власти, появляются и те, кто говорит об излишней идеализации. В конечном счете, об этом стоит судить каждому самостоятельно.
Важно и то, что проект существует уже так долго. Высокие рейтинги отчасти объясняются и юмором ведущего.
Личная жизнь
В 70-х актер познакомился со своей будущей женой. Анна Ефимовна Березина – дочь знаменитого комика, которого вы можете знать по дуэту Штепсель и Тарапунька.
В браке родилась дочь Наталья. Изначально она мечтала пойти по стопам отца и стать актрисой, а затем все же направила свои силы на дизайн. Она замужем за гражданином Израиля и счастлива в браке. С мужем они воспитывают двоих детей.
Сейчас жизнь Каневского все еще насыщенна. Хоть актеру уже и 82 года, он все так же постоянно в движении между Израилем и Россией, а в этом году артист гастролировал по России со спектаклем Театра на Малой Бронной «Поздняя любовь».
Источник:
- Романтический флер от советской эпохи в кино
- Почему фильмы стали такими длинными
- Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом
- Фильмы, которые были сняты во время ВОВ
- Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката
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Следствие было даже по тем временам плохо снято и с очень невнятной актерской игрой.
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Молодая пешеход добежал до переход... Дальше читать расхотелось. Уж извините.