Как Каневский ведет следствие. История жизни актера

Уже в старших классах Леонид сказал родителям, что поедет поступать в Москву в театральный институт. И если поначалу родители скептически отнеслись к идее сына, то затем приняли его мечту. Было лишь одно условие – мама поедет с Леней.

Все, конечно, пошло не так гладко, как изначально планировал Леонид. Мечтой юного артиста был МХАТ или хотя бы Щепка. Но ни в одно из этих училищ его не приняли из-за украинского говора. Поэтому мама уговорила юношу попробовать Щукинское училище.

Поначалу Леонид не надеялся на успех. Но он прошел конкурс, и поступил на курс Веры Львовой. На одном курсе с ним, как оказалось, начали учебу и другие звезды советского кино и театра: Василий Ливанов, Андрей Миронов и Ольга Яковлева.

Театр

После учебы Каневский попал в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Наставником его стал Анатолий Эфрос. Правда, за семь лет упорной работы добиться главной роли, такой желанной, у Каневского не вышло, и затем он перешел в учреждение культуры на Малой Бронной.

И здесь, наконец, он получил ту самую славу, о которой мечтал. Он играл в спектаклях «Ревизор» и «Поздняя любовь».