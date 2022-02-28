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30 лет под&nbsp;столом: как сложилась жизнь актрис, сыгравших Хрюшу и&nbsp;Степашку

30 лет под столом: как сложилась жизнь актрис, сыгравших Хрюшу и Степашку (7 фото)

Автор:
28 февраля 2022 11:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спокойной ночи малыши   Хрюша   озвучка   передача   степашка   факты   фото   
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У советских детей каждый вечер был один священный ритуал: спать можно было ложиться только тогда, когда герои любимой передачи, Хрюша со Степашкой, скажут: «Спокойной ночи, девочки и мальчики!»

Как всё начиналось

В 1963 году главный редактор программ для детей и юношества Валентина Федорова ездила в ГДР, где увидела многосерийный мультфильм о приключениях песочного человечка. Это и стало отправной точкой для создания в СССР вечерней программы для детей. Первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши» вышел 1 сентября 1964 года.


Ранние программы выходили в виде картинок с закадровым тестом, куклы появились позже. Первыми персонажами стали Шустрик и Мямлик, Буратино, заяц Тепа. Все они быстро сменялись, пока в 1968 году не появился песик Филя, которого озвучивал актер Григорий Толчинский. Он стал первым «долгожителем» программы». Как-то он пошутил: «Вот уйду на пенсию – издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали". Так и получилось, что Филя и правда, 20 лет звучал голосом этого актера. В 1988 году 52-летний красавец Григорий Толчинский сел дома в кресло и не проснулся. Осиротевшего Филю "усыновил" актер Игорь Галуненко, а после его отъезда в США куклу стал озвучивать Сергей Григорьев. Куклу Каркушу 19 лет озвучивала актриса Гертруда Суфимова. После ее смерти в 1998 году птичку "забрала" актриса Галина Марченко.

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Дольше всех с куклами

Два десятка с одной куклой – это еще не рекорд программы. В 1970 году к Филе присоединяется заяц Степашка, которого около 50 лет озвучивала актриса Наталья Голубенцева, а через год – поросенок Хрюша, который говорил голосом актрисы Натальи Державиной 31 год.

Актрисы, говорившие за Хрюшу и Степашу десятилетиями, настолько сроднились со своими героями, что воспринимали их уже, как живых. Наталья Державина признавалась: «Я уже сама на Хрюшу становлюсь похожа. Прямо трансформация какая-то. А если ребенок какой-нибудь подходит, то уже на автомате начинаю голосом Хрюши говорить... Для меня Хрюша – это уже не просто тряпочка с пятачком».

Ахматова, Образцов и Хрюша

Заслуженная артистка РФ, лауреат премии ТЭФИ, Наталья Державина родилась в Ташкенте 1 октября 1942 года. Ее отцом был поэт и переводчик Владимир Державин. Во время войны семья находилась в Ташкенте в эвакуации. Когда малышка заболела, сложилась опасная ситуация: срочно требовался  красный стрептоцид, но взять его было негде. Спасибо соседке, помогла — нашла где-то баночку. Соседкой Державиных была Анна Ахматова...

В юности Наталья мечтала о большой сцене. В 17 лет она подала документы в театральное училище, но не прошла. В это время Сергей Образцов набирал актеров в свой театр. Мама девушки посоветовала ей обратиться туда. Державина вспоминала, как Образцов сказал ей: «Талант — он или есть, или нет, и никто его в вас не вдохнет». По мнению мэтра, ей никуда не нужно было поступать, в школах только портят... Наталья послушалась и никогда не жалела об этом. Хотя, как признавалась актриса, работа с куклами — невероятно тяжелый труд. Это работа на износ. Актеры держат тяжелых кукол часами, зарабатывают искривление позвоночника, сгибаясь в три погибели, у них бывают сосудистые изменения...

Наталья рано вышла замуж, ей не было и двадцати, когда родился первый ребенок. После смерти первого мужа она осталась одна с двумя маленькими сыновьями. И вот, судьба дарит ей второй шанс. За вторым мужем она была, как за каменной стеной...

Ради роли Хрюши Наталье пришлось покинуть театр Образцова. Актриса вспоминала: «Страшно вспомнить, сколько зайчат, гусят, енотов всяких переиграла. Когда я уходила из театра на телевидение, Образцов умолял меня остаться. Говорят, так он еще уговаривал только Зиновия Гердта. Но я выбрала Хрюшу».
После многих лет совместной «работы» с куклой актриса говорила, как Хрюша и даже стала думать как ее персонаж. Начальство всегда считало Хрюшу излишне резким, вспоминали работники программы, но соглашалось, что он — звезда. Только Хрюше «доверяли» вести одному всю программу. Больше такую миссию никто на себя не брал.

Счастливый человек

Как-то Державина сказала: «...Я счастливый человек. Ну, денег не скопила. Ноги болят. Глаза слезятся. Так кто спросит: ты чем всю жизнь занималась? А я отвечу: под столом сидела». В последний месяц жизни Наталья Державина не озвучивала Хрюшу из-за болезни. Скончалась она в ночь на 11 марта 2002 года на операционном столе, как сообщили медики: «интоксикация и слабое сердце».


Дочь композитора и правильный Степашка

Заслуженная артистка России, Наталья Голубенцева, родилась 27 октября 1942 года в Москве, в семье композитора Александра Голубенцева и актрисы Театра Сатиры Нины Архиповой. Жили они в коммунальной квартире на двенадцать комнат, в каждой – по семье. Итого – человек тридцать. Огромная кухня с керосинками, вечная очередь у туалета и ванной. Черный ход в квартире, через который девочка бегала гулять. В общем, обычное московское детство тех времен.


После школы Наталья пошла в эстрадно-цирковое училище, которое закончила в 1968 году. А потом взяла куклу в руки и устроилась в Москонцерт. На телевидение девушка попала с легкой маминой руки. Ее пригласили на пробы, но у Нины Архиповой был в это время был спектакль, и она отправила дочь. Девушка причесалась, подкрасилась, пришла и рассказала на камеру сказку. И попала на ТВ.

Герой, которого Голубенцева озвучивала четыре десятка лет, заяц Степашка, в передаче «Спокойной ночи, малыши», служит противовесом гиперактивному Филе и разгильдяйствующему Хрюше. Степашка солиден, шалостей не любит, взрослых слушается и, к тому же, хорошо учится.

Актриса рассказывала, что для разнообразия передачу часто снимали прямо в ее квартире: на телевидении не хватало студий, приходилось ехать то к режиссеру, то к артистам. На двери ее комнаты до сих пор висит табличка: «Спокойной ночи, малыши!». 


Наталья Голубенцева вспоминает: «Задействовано было все: кухня, гостиная, передняя, моя комната, Мишина. Часто приходилось выключать холодильник, потому что мешал звуку. Когда приходил Митя с гитарой и у себя в комнате начинал играть, звуковики возмущались. И мальчик, прервав занятия, перешагивал через лежащих на полу актеров с куклами, через осветительные приборы и уходил куда-нибудь на время...»

Большая семья

У правильного Степашки, как у всех порядочных зайцев – семья большая. Наталья вышла замуж за гитариста Михаила Чувелева, который работал во МХАТе. У пары родились два сына, Никита и Митя. Кроме сыновей, выросли семь внуков, растут правнучка и правнук. В праздничные дни за ее столом собираются почти 30 человек. Актриса признается, что волшебное имя Степашки иногда помогает ей решать проблемы и договариваться со службой ГИБДД на дороге.

Наталья часто ездит по городам со Степашкой, участвуя в благотворительных акциях, развлекает детишек в больницах. Она тоже обращается со своим кукольным партнером, как с живым существом. Наверное, это правильно. Ведь за несколько поколений существования передачи «Спокойной ночи, малыши», огромная детская аудитория буквально вдохнула жизнь в этих кукол.


Вы же меня вырастили!

А это – байка из жизни актеров. Как-то ехала Наталья Державина куда-то, торопилась, опаздывала. Понадобилось ей такси. Актриса вспоминала: «Никогда никому себя не называла, но пришлось. Что тут началось! Шофер чуть руль не выронил. "Да вы же меня вырастили, кричит, да я же бегал по двору, мама работает, папа работает, бабушки нет. Ведь вы меня научили чистить зубы! Я вам верил бесконечно. Может быть, поэтому и вырос человеком».

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Метки: Спокойной ночи малыши   Хрюша   озвучка   передача   степашка   факты   фото   
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24k
Ваня 2 часа назад
тоже вырос на этой передаче... огромное им всем спасибо...
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6k
a_komolow 13 минут назад
На этой передаче не одно поколение выросло!
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6k
пропеллер Полчаса назад
между прочим у них у всех был характер)Хрюша эдакий хулиган,Степашка добрый совсем,Филя умный,Каркуша болтушка)
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2k
Максим Максимов 58 минут назад
Низкий поклон ныне здравствующим и ушедшим на небесную сцену актёрам, которые нам привили доброту, нежность, отзывчивость и правдивость своими героями. НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!
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