Как всё начиналось

В 1963 году главный редактор программ для детей и юношества Валентина Федорова ездила в ГДР, где увидела многосерийный мультфильм о приключениях песочного человечка. Это и стало отправной точкой для создания в СССР вечерней программы для детей. Первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши» вышел 1 сентября 1964 года.

Ранние программы выходили в виде картинок с закадровым тестом, куклы появились позже. Первыми персонажами стали Шустрик и Мямлик, Буратино, заяц Тепа. Все они быстро сменялись, пока в 1968 году не появился песик Филя, которого озвучивал актер Григорий Толчинский. Он стал первым «долгожителем» программы». Как-то он пошутил: «Вот уйду на пенсию – издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали". Так и получилось, что Филя и правда, 20 лет звучал голосом этого актера. В 1988 году 52-летний красавец Григорий Толчинский сел дома в кресло и не проснулся. Осиротевшего Филю "усыновил" актер Игорь Галуненко, а после его отъезда в США куклу стал озвучивать Сергей Григорьев. Куклу Каркушу 19 лет озвучивала актриса Гертруда Суфимова. После ее смерти в 1998 году птичку "забрала" актриса Галина Марченко.