Как объяснил сам Вассерман «Газете.Ru», играл он до начала заседания. А Bubble Worlds - это просто, чтобы разгрузить мозги.

По словам Вассермана, ему нравится "уничтожать позиции с цветными шариками" и потому что над игрой «можно не особо задумываться», однако много времени он её не посвящает.