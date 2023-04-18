В сети появилось видео на котором депутат Госдумы Анатолий Вассерман играет в игру «с шариками» на планшете, сидя в зале для заседаний нижней палаты парламента. Ведь он, как Юлий Цезарь, может заниматься параллельно и важными делами.
Как объяснил сам Вассерман «Газете.Ru», играл он до начала заседания. А Bubble Worlds - это просто, чтобы разгрузить мозги.
По словам Вассермана, ему нравится "уничтожать позиции с цветными шариками" и потому что над игрой «можно не особо задумываться», однако много времени он её не посвящает.
«Это было перед заседанием. Игра Bubble Worlds, она есть в Google play. Чем это игра хороша — в основном тем, что можно не особо задумываться, то есть чисто, чтобы занять несколько минут до начала заседания. Играю редко, рекорды там автоматически фиксируются.
"Это личные рекорды, то есть это не сравнение с другими игроками, это сравнением со своими же собственными, другими результатами. В любом случае это игра не занимает голову и можно ею заниматься в небольших перерывах. Понимаете, увлечение серьезными играми я пережил еще на рубеже тысячелетий. Была у меня такая полоса несколько лет, когда хватало времени на большие, сложные игры. Но это полоса уже давным-давно кончилась», — констатировал Вассерман.
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