Пятёрки за откаты: в Госдуме предложили премировать учеников за хорошие оценки

Получил «отлично» - и деньги на карте.
Депутат от фракции «Новые люди» - Анна Скрозникова выступила с инициативой платить школьникам за пятёрки и адресовала её Михаилу Мишустину. Депутат считает, что оплата повысит успеваемость, и ссылается на исследования канадского университета (названия не упоминает). По итогам четверти пятёрки конвертируют в реальное баблецо, но только для старшеклассников, точная сумма возможных выплат пока неизвестна. Деньги будут приходить на «Пушкинскую карту».
Что это такое:
Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты на мероприятия из предложенного перечня. С помощью карты можно оплатить посещение театров, музеев, концертных залов и кинотеатров (российские фильмы).
То есть денежки можно будет потратить только на театры/музеи и прочие культурные мероприятия.
Предложение «деньги за пятёрку» уже раскритиковали. Например, президент Российской Макаренковской ассоциации, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Кораблева:
Я выступаю против подобной инициативы. Не нужно монетизировать знания, так как для ребенка это ложная мотивация: дети будут стремиться не к знаниям, а просто к оценкам. Конечно, кто-то будет стремиться и к тому, и к другому. Но постепенно материальный интерес, особенно у подростка, будет преобладать над содержанием. Меркантильный подход к жизни усугубится, знаний будет меньше.
Сложно сказать, поможет «меркантильный подход» приучить школьников ходить в музее, но к Кораблёвой присоединился и депутат Анатолий Вассерман:
Государство тратит на учеников такие средства, что на их фоне предлагаемые выплаты – мелочь. Но мне в целом не нравится идея платить за отличные оценки. В какой-то мере это практикуется: стипендии студентам платят с учётом их успехов в обучении. Но очень хочется, чтобы и школьники, и студенты понимали, что учатся они для обеспечения собственных интересов.
Боюсь, оплата за успехи поставит перед ними не то что ложную цель, но не полную. Они не будут понимать, какова цель обучения. Поэтому, мне кажется, эту идею стоит ещё продумать с точки зрения того, не отвлечёт ли она от того, ради чего они стали учащимися.
Возможно, не все разобрались в инициатива депутата - c помощью «Пушкинской карты» нельзя купить бургер или пополнить счёт в онлайн-игре. Но в сети уже появились хитрые схемы «пятёрок за откаты»:
Ну а родители делятся опытом «монетизации» оценок своих отпрысков:
Так что инициатива платить за пятёрки неплохая, но повлияет ли она на успеваемость - большой вопрос. Кряхтеть над учебниками и учиться на «отлично» для того, чтобы посмотреть в кино «Чебурашку» или сходить на выставку? Может и так.
Источник:
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Пустите в университеты у кого в голове много, а не в кошельке.
Хах, премии это хорошо, но лучше бы какие-нибудь "баллы" или другие ништячки для будущего поступления. К примеру. Накопил 4000 баллов в школе - скидка 4 процента в вузе. Так и стимул будет, и затрат у гос-ва меньше будет, да и всяких там "откатов" учителям меньше будет.
Тут какбэ знак вопроса должен быть ))