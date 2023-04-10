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Пятёрки за откаты: в Госдуме предложили премировать учеников за хорошие оценки

Пятёрки за откаты: в Госдуме предложили премировать учеников за хорошие оценки

Автор:
10 апреля 2023 18:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   анна скрозникова   депутат   оплата   оценки   пятерки   школа   
1267
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Получил «отлично» - и деньги на карте.

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Депутат от фракции «Новые люди» - Анна Скрозникова выступила с инициативой платить школьникам за пятёрки и адресовала её Михаилу Мишустину. Депутат считает, что оплата повысит успеваемость, и ссылается на исследования канадского университета (названия не упоминает). По итогам четверти пятёрки конвертируют в реальное баблецо, но только для старшеклассников, точная сумма возможных выплат пока неизвестна. Деньги будут приходить на «Пушкинскую карту».

Что это такое:

Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты на мероприятия из предложенного перечня. С помощью карты можно оплатить посещение театров, музеев, концертных залов и кинотеатров (российские фильмы).

То есть денежки можно будет потратить только на театры/музеи и прочие культурные мероприятия.

Предложение «деньги за пятёрку» уже раскритиковали. Например, президент Российской Макаренковской ассоциации, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Кораблева:

Я выступаю против подобной инициативы. Не нужно монетизировать знания, так как для ребенка это ложная мотивация: дети будут стремиться не к знаниям, а просто к оценкам. Конечно, кто-то будет стремиться и к тому, и к другому. Но постепенно материальный интерес, особенно у подростка, будет преобладать над содержанием. Меркантильный подход к жизни усугубится, знаний будет меньше.

Сложно сказать, поможет «меркантильный подход» приучить школьников ходить в музее, но к Кораблёвой присоединился и депутат Анатолий Вассерман:

Государство тратит на учеников такие средства, что на их фоне предлагаемые выплаты – мелочь. Но мне в целом не нравится идея платить за отличные оценки. В какой-то мере это практикуется: стипендии студентам платят с учётом их успехов в обучении. Но очень хочется, чтобы и школьники, и студенты понимали, что учатся они для обеспечения собственных интересов.

Боюсь, оплата за успехи поставит перед ними не то что ложную цель, но не полную. Они не будут понимать, какова цель обучения. Поэтому, мне кажется, эту идею стоит ещё продумать с точки зрения того, не отвлечёт ли она от того, ради чего они стали учащимися.


Возможно, не все разобрались в инициатива депутата - c помощью «Пушкинской карты» нельзя купить бургер или пополнить счёт в онлайн-игре. Но в сети уже появились хитрые схемы «пятёрок за откаты»:

Ну а родители делятся опытом «монетизации» оценок своих отпрысков:

Так что инициатива платить за пятёрки неплохая, но повлияет ли она на успеваемость - большой вопрос. Кряхтеть над учебниками и учиться на «отлично» для того, чтобы посмотреть в кино «Чебурашку» или сходить на выставку? Может и так.

Источник:

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Метки: Госдума   анна скрозникова   депутат   оплата   оценки   пятерки   школа   
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16  комментариев
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6k
sedoisever Час назад
Вот опять... Не "в госдуме предложили", а одна тупорылая овца предложила.
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6k
perekrestok 2 секунды назад
Редкостная дура! И как такие попадают в депутаты? С детства будут воспитывать людей, которые готовы будут продавать все и вся. Еще один депутат из этой же партии предложил в Москве запретить ездить по выделенкам в выходные. Типа водители идиоты, не разбираются в знаках и путаются когда можно ездить а когда нельзя. Вот и получается что и общественного транспорта нет и ездить нельзя. Зимой особенно заметно что там снег лежит неприкатанный.
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1k
Rabie Liz 15 минут назад
Нет. Это плохая идея. Учителя часто не по знаниям оценивают. Это простор для развития не только меркантильности, но и коррупции.
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34k
russger 16 минут назад
Ох уж эти дезойнеры, нельзя было "Пушкинская" в одну строку влепить? Выглядит уёпищно просто

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11k
Vampire 17 минут назад
Монетизировать оценки - прерогатива родителей, А государство стимулирует доступностью дальнейшего образования.
Пустите в университеты у кого в голове много, а не в кошельке.
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Учительница: Молодец, садись, 4. Округлю до 5ки за 30%. )))

Хах, премии это хорошо, но лучше бы какие-нибудь "баллы" или другие ништячки для будущего поступления. К примеру. Накопил 4000 баллов в школе - скидка 4 процента в вузе. Так и стимул будет, и затрат у гос-ва меньше будет, да и всяких там "откатов" учителям меньше будет.
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473
Элик Горский 37 минут назад
Глупость какая. Дети все разные, кому то надо день сидеть, чтобы получить пятёрки, а кому то пять минут. И да, делиться всё равно придется с двоечниками. Угадайте почему?
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25k
Влад 46 минут назад
Предлагаю пойти дальше и платить депутатам за хорошие законы по итогам их применения например год. А за плохие конфисковывать имущество.
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32k
MatveiVainrub 56 минут назад
Приучать брать взятки с детства
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4k
MPEG-8 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
ManRox 57 минут назад
А в этой госдуме вообще люди хотя бы грамотные есть. В моё время плохо учишься получаешь ремня. Давать деньги детям за хорошие оценки это полный песец, тут уже высказались как мгновенно организуются схемы по добыче халявного бабла, с участием всего педагогического состава. Инициативные идиоты. Нет бы вернуть советское образование и заодно советское воспитание в школу, что бы кретинов херачили. Может хоть тогда дебилов число уменьшится.
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13k
gavrosh 58 минут назад
У нас всё проще было: пришёл без двоек, жопа целая)
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452
Knives22 Час назад
Мужик, который дочке деньги за учебу платит, скорее всего тот ещё олень. Я бы ему предложил давать ей деньги за то что каждое слово, которое из её рта вылетает, не оказалось матерным.
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