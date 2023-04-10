Пятёрки за откаты: в Госдуме предложили премировать учеников за хорошие оценки

Что это такое:

Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты на мероприятия из предложенного перечня. С помощью карты можно оплатить посещение театров, музеев, концертных залов и кинотеатров (российские фильмы).

То есть денежки можно будет потратить только на театры/музеи и прочие культурные мероприятия.

Предложение «деньги за пятёрку» уже раскритиковали. Например, президент Российской Макаренковской ассоциации, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Кораблева: