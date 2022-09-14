30 уникальных и креативных зданий со всего мира

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Уважающие себя архитекторы проектируют не просто надежные конструкции, они проектируют уникальную среду обитания. Вот хорошая подборка запоминающихся архитектурных работ из разных стран мира.
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7. Музей современного искусства Нитерой, Бразилия, спроектированный Оскаром Нимейером в 1991 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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