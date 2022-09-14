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30 уникальных и креативных зданий со всего мира

30 уникальных и креативных зданий со всего мира

Автор:
14 сентября 2022 15:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: архитектура   архитектурные перлы   архитектурные творения   архитектурные шедевры   здания и сооружения   необычные дома   необычные здания   уникальные строения   
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31
Уважающие себя архитекторы проектируют не просто надежные конструкции, они проектируют уникальную среду обитания. Вот хорошая подборка запоминающихся архитектурных работ из разных стран мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   архитектурные перлы   архитектурные творения   архитектурные шедевры   здания и сооружения   необычные дома   необычные здания   уникальные строения   
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5  комментариев
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7k
Владимир Час назад
По внешнему виду больше на бордель похоже
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567
ManA108 Полчаса назад
На 28 фото дом грибы,а не грибница.Грибница имеет вид белых нитей.
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26k
Киры4 Полчаса назад
Новорязанское шоссе
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1k
klklkl 56 минут назад
"Здание в Сочи" - это что такое интересно?
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