Самобытная архитектура Боливии: стиль "шоле"

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Итальянский фотограф Юрий Сегалерба путешествует по миру в поисках самобытной архитектуры. Несколько лет назад он отправился в Эль-Альто - боливийский город, расположенный высоко в горах, и сделал отличные фотографии. Эль-Альто отличается своеобразным и ярким архитектурным стилем под названием "шоле", который берет начало в культуре индейцев племени аймара.
"Шоле" - это смесь слов "шале" и "чоло" (пренебрежительное прозвище для обозначения коренного населения в некоторых странах Латинской Америки). Автором нового стиля считается архитектор-самоучка Фредди Мамани Сильвестре.
Экстравагантные и красочные здания в Эль-Альто стали воплощением экономического успеха выходцев из индейского народа аймара, представителей зарождающейся аймаринской буржуазии.
У этих домов обычно по три-четыре этажа. На первом этаже расположены помещения под лавки, магазины и кафе. На втором этаже находится большой зал. На верхних этажах - квартиры под аренду, которые собственники здания сдают в счет амортизации его стоимости. Ну и, собственно, жилье владельцев.
Экстравагантные и красочные здания в Эль-Альто стали воплощением экономического успеха выходцев из индейского народа аймара, представителей зарождающейся аймаринской буржуазии.
У этих домов обычно по три-четыре этажа. На первом этаже расположены помещения под лавки, магазины и кафе. На втором этаже находится большой зал. На верхних этажах - квартиры под аренду, которые собственники здания сдают в счет амортизации его стоимости. Ну и, собственно, жилье владельцев.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архитектура боливия здания и сооружения индейцы латинская америка новый стиль самобытность стиль экстравагантность эль-альто
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