Самобытная архитектура Боливии: стиль "шоле"

"Шоле" - это смесь слов "шале" и "чоло" (пренебрежительное прозвище для обозначения коренного населения в некоторых странах Латинской Америки). Автором нового стиля считается архитектор-самоучка Фредди Мамани Сильвестре.



Экстравагантные и красочные здания в Эль-Альто стали воплощением экономического успеха выходцев из индейского народа аймара, представителей зарождающейся аймаринской буржуазии.



У этих домов обычно по три-четыре этажа. На первом этаже расположены помещения под лавки, магазины и кафе. На втором этаже находится большой зал. На верхних этажах - квартиры под аренду, которые собственники здания сдают в счет амортизации его стоимости. Ну и, собственно, жилье владельцев.