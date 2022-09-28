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Самобытная архитектура Боливии: стиль "шоле"

Самобытная архитектура Боливии: стиль "шоле"

Автор:
28 сентября 2022 11:10
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   боливия   здания и сооружения   индейцы   латинская америка   новый стиль   самобытность   стиль   экстравагантность   эль-альто   
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Итальянский фотограф Юрий Сегалерба путешествует по миру в поисках самобытной архитектуры. Несколько лет назад он отправился в Эль-Альто - боливийский город, расположенный высоко в горах, и сделал отличные фотографии. Эль-Альто отличается своеобразным и ярким архитектурным стилем под названием "шоле", который берет начало в культуре индейцев племени аймара.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   боливия   здания и сооружения   индейцы   латинская америка   новый стиль   самобытность   стиль   экстравагантность   эль-альто   
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