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Факты о жизни в Японии: иностранцам там будет несладко

Факты о жизни в Японии: иностранцам там будет несладко (7 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Факты о Японии   Япония   азиатские страны   жизнь в Японии   иностранцы   местный колорит   
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Почему многие туристы любят посещать азиатские страны? Всё дело в их особом, а порой и совсем странном колорите, способном шокировать иностранцев. Например, удивить может Япония, о которой и пойдёт речь.

К слову, некоторые вещи полезно взять на заметку и другим государствам. Например, серьезному отношению к вопросам чести. Лучшим подтверждением этому служит тот факт, что некоторые премьер-министры добровольно покидали свой пост из-за невыполненных предвыборных обещаний.


Многих может шокировать, что японцы привыкли трапезничать мясом дельфинов. Что уж тут говорить, если убийство этих млекопитающих одобрено на правительственном уровне.

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Да и купить его, видимо, гораздо реальнее, чем фрукты и овощи, стоящие очень дорого. Ведь мясо и рыба в Японии обойдутся вам дешевле, чем в других странах.


Кстати, японцы очень любят разговаривать о еде, даже в тот момент, когда они уже кушают. При этом считается дурным тоном, если вы не называете пищу «вкусной».


Час пик в японском метро превращается в полное сумасшествие: в вагонах настоящая давка, а работники подземки фактически заталкивают пассажиров внутрь. Дабы в этой ситуации избежать мужских домогательств в толпе, для женщин запускают отдельные специальные вагоны.

То, что эти самые домогательства в метро не редкость, неудивительно. Ведь на полках многих магазинов спокойно продаются фильмы «18+». А в газетных киосках отведены специальные места для журналов с хентай. Причём особой популярностью пользуются сюжеты эротического аниме с насилием над несовершеннолетними. Если для вас это покажется дикостью, то японцы могут читать нечто подобное в общественном транспорте.

Несмотря на то, что Япония  - развитая страна, в ней самый высокий в мире процент самоубийств. Кроме того, распространённой причиной смерти местных жителей считается переутомление. И это неудивительно, учитывая, сколько японцы работают. Тем более непонятно, кто нуждается в помощи, поскольку люди там спят, где угодно, если для этого представляется возможность.


Наверняка найдутся те, кто хотел бы стать хикикомори. Так в Японии называют 7% мужчин, добровольно изолировавших себя от общества. Они не покидают дом, бросают работу и живут исключительно на средства своей семьи.

Во многих странах любят иностранцев, а тех, кто решает обосноваться в чужой стране, ещё и финансово поддерживают. Вот только в Японии вы этого не дождётесь. Чтобы получать достойную зарплату, вы должны быть первоклассным и неоспоримым специалистом. В противном случае вы едва можете рассчитывать на половину привычного для местных оклада.


Даже если вы заведете там семью, не ждите, что вас примут. Скорее всего, в магазинах будут общаться с вашей половинкой, нежели с вами. Квартиру вам также могут не сдать, но при этом вы обязаны регистрировать своё имя в переводе на местный язык.

Если вы думаете, что в российских городах мало урн, то в Японии их практических невозможно найти, поскольку там убеждены, что человек должен таскать свой мусор до тех пор, пока не доберется до сортировочных контейнеров.

Ну, и немного о японском юморе. Если вы любите иронию и сарказм, то там вам придётся об этом забыть. Увы, японцы этого не понимают, считая чем-то безвкусным.


А какие интересные факты о жизни в Японии знаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Факты о Японии   Япония   азиатские страны   жизнь в Японии   иностранцы   местный колорит   
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10  комментариев
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6k
Ковыль Перистый 3 часа назад
хикикомори... А что они делают, когда источник жратвы/оплаты за квартиру/одежду и т.п. - прекращается?
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1k
Трям 2 часа назад
Скукотища!
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2k
Autumn2015 2 часа назад
Там только в Токио ежегодно фиксируется до 4000 изнасилований в давке в метро. Представили такое у нас? Зажимают девушку , часто девочку , отчего они и ввели возраст согласия 13 лет, другие пассажиры отворачиваются, жертва молча плачет, потому что " стыдно". И это только те случаи, что зафиксированы камерой или нашелся совестливый попутчик, реально их намного больше.
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1k
perekrestok 2 часа назад
Страна интересная, но непонятная. Смотрю иногда их шоу. Много их. Особенно впечатлили "Угадай жену" и "Угадай мужа". Чтобы пост и комменты не заблочили содержание не описываю. хотя уверен что всем читателям Фишек есть, как минимум, 18 лет.
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10k
Александр 3 часа назад
- Что на вас надето, Бэрримор?
- Сэйлор-фуку, сэр.
- Вы отаку, Бэрримор!
- Ня, сэр!
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14k
Bill 4 часа назад
Ну сколько можно постить эту голимую фуету?
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27
Миха Bill 3 часа назад
Билл - японец?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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