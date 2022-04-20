Факты о жизни в Японии: иностранцам там будет несладко

Почему многие туристы любят посещать азиатские страны? Всё дело в их особом, а порой и совсем странном колорите, способном шокировать иностранцев. Например, удивить может Япония, о которой и пойдёт речь.
К слову, некоторые вещи полезно взять на заметку и другим государствам. Например, серьезному отношению к вопросам чести. Лучшим подтверждением этому служит тот факт, что некоторые премьер-министры добровольно покидали свой пост из-за невыполненных предвыборных обещаний.
Многих может шокировать, что японцы привыкли трапезничать мясом дельфинов. Что уж тут говорить, если убийство этих млекопитающих одобрено на правительственном уровне.
Да и купить его, видимо, гораздо реальнее, чем фрукты и овощи, стоящие очень дорого. Ведь мясо и рыба в Японии обойдутся вам дешевле, чем в других странах.
Кстати, японцы очень любят разговаривать о еде, даже в тот момент, когда они уже кушают. При этом считается дурным тоном, если вы не называете пищу «вкусной».
Час пик в японском метро превращается в полное сумасшествие: в вагонах настоящая давка, а работники подземки фактически заталкивают пассажиров внутрь. Дабы в этой ситуации избежать мужских домогательств в толпе, для женщин запускают отдельные специальные вагоны.
То, что эти самые домогательства в метро не редкость, неудивительно. Ведь на полках многих магазинов спокойно продаются фильмы «18+». А в газетных киосках отведены специальные места для журналов с хентай. Причём особой популярностью пользуются сюжеты эротического аниме с насилием над несовершеннолетними. Если для вас это покажется дикостью, то японцы могут читать нечто подобное в общественном транспорте.
Несмотря на то, что Япония - развитая страна, в ней самый высокий в мире процент самоубийств. Кроме того, распространённой причиной смерти местных жителей считается переутомление. И это неудивительно, учитывая, сколько японцы работают. Тем более непонятно, кто нуждается в помощи, поскольку люди там спят, где угодно, если для этого представляется возможность.
Наверняка найдутся те, кто хотел бы стать хикикомори. Так в Японии называют 7% мужчин, добровольно изолировавших себя от общества. Они не покидают дом, бросают работу и живут исключительно на средства своей семьи.
Во многих странах любят иностранцев, а тех, кто решает обосноваться в чужой стране, ещё и финансово поддерживают. Вот только в Японии вы этого не дождётесь. Чтобы получать достойную зарплату, вы должны быть первоклассным и неоспоримым специалистом. В противном случае вы едва можете рассчитывать на половину привычного для местных оклада.
Даже если вы заведете там семью, не ждите, что вас примут. Скорее всего, в магазинах будут общаться с вашей половинкой, нежели с вами. Квартиру вам также могут не сдать, но при этом вы обязаны регистрировать своё имя в переводе на местный язык.
Если вы думаете, что в российских городах мало урн, то в Японии их практических невозможно найти, поскольку там убеждены, что человек должен таскать свой мусор до тех пор, пока не доберется до сортировочных контейнеров.
Ну, и немного о японском юморе. Если вы любите иронию и сарказм, то там вам придётся об этом забыть. Увы, японцы этого не понимают, считая чем-то безвкусным.
А какие интересные факты о жизни в Японии знаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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