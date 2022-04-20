Факты о жизни в Японии: иностранцам там будет несладко

Да и купить его, видимо, гораздо реальнее, чем фрукты и овощи, стоящие очень дорого. Ведь мясо и рыба в Японии обойдутся вам дешевле, чем в других странах.

Кстати, японцы очень любят разговаривать о еде, даже в тот момент, когда они уже кушают. При этом считается дурным тоном, если вы не называете пищу «вкусной».

Час пик в японском метро превращается в полное сумасшествие: в вагонах настоящая давка, а работники подземки фактически заталкивают пассажиров внутрь. Дабы в этой ситуации избежать мужских домогательств в толпе, для женщин запускают отдельные специальные вагоны.