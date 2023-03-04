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"Таинственные" железные шары пугают жителей Японии

"Таинственные" железные шары пугают жителей Японии

Автор:
04 марта 2023 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Буй   Япония   железный шар   нло   таинственная тайна   фото   шар   
2186
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Первый подозрительный металлический шар был найден на побережье префектуры Сидзуока еще в конце февраля.

21 февраля местные жители во время прогулки по пляжу Энсюхама в районе Хамамацу заметили очень странный шар. Он был железным, диаметром примерно 1,5 метра и его явно выбросило волной на берег. Поняв, что объект точно рукотворный и "очень подозрительный", они сообщили в полицию.


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Пляж от греха подальше закрыли, шар осмотрели специалисты - выяснили, что ржавый и полый внутри. Хотя до этого было большое опасение, что шарик может в любой момент рвануть. А местные жители и вовсе предполагали, что это обломок НЛО


После более тщательного исследования выяснилось, что "таинственный" шар самый обычный старый буй, изготовленный в Китае.

И вроде только страсти улеглись, как еще один шар был найден журналистами в пещере на острове Токуносима два дня назад.


Вот только местные жители говорят, что валяется он там уже больше года и ни кто на него особого внимания не обращал. Почему старый, побитый жизнью и ржавчиной шар, не имеющий познавательных знаков, заинтересовал прессу не понимают, но на всякий случай шутят, что если походить по пляжам Японии, то можно найти все 7 шаров. И тогда вы получите таинственную силу.

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Метки: Буй   Япония   железный шар   нло   таинственная тайна   фото   шар   
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7  комментариев
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8k
Trenzel2003 Час назад
Вот сейчас много землятресений происходит. А почему? Да потому что шарикоподшипники износились. Это деталь от подшипника который крепился на Земную ось.
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6k
5 копеек 16 минут назад
Ааааааааааааа, бл@!
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4k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Шары нынче в тренде..хоть воздушный, хоть металлический
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21k
ЦСКА Полчаса назад
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Японцы, вас же предупреждали

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37k
Александр 2 часа назад
Последнее время все боятся каких то шаров )
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8k
Copycat 2 часа назад
Ох уж эти китайцы) Ко всем свои шары подкатывают


в США по воздуху, в Японию с моря
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