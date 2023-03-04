"Таинственные" железные шары пугают жителей Японии

Вот только местные жители говорят, что валяется он там уже больше года и ни кто на него особого внимания не обращал. Почему старый, побитый жизнью и ржавчиной шар, не имеющий познавательных знаков, заинтересовал прессу не понимают, но на всякий случай шутят, что если походить по пляжам Японии, то можно найти все 7 шаров. И тогда вы получите таинственную силу.