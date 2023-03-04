"Таинственные" железные шары пугают жителей Японии

Первый подозрительный металлический шар был найден на побережье префектуры Сидзуока еще в конце февраля.
21 февраля местные жители во время прогулки по пляжу Энсюхама в районе Хамамацу заметили очень странный шар. Он был железным, диаметром примерно 1,5 метра и его явно выбросило волной на берег. Поняв, что объект точно рукотворный и "очень подозрительный", они сообщили в полицию.
Пляж от греха подальше закрыли, шар осмотрели специалисты - выяснили, что ржавый и полый внутри. Хотя до этого было большое опасение, что шарик может в любой момент рвануть. А местные жители и вовсе предполагали, что это обломок НЛО
После более тщательного исследования выяснилось, что "таинственный" шар самый обычный старый буй, изготовленный в Китае.
И вроде только страсти улеглись, как еще один шар был найден журналистами в пещере на острове Токуносима два дня назад.
Вот только местные жители говорят, что валяется он там уже больше года и ни кто на него особого внимания не обращал. Почему старый, побитый жизнью и ржавчиной шар, не имеющий познавательных знаков, заинтересовал прессу не понимают, но на всякий случай шутят, что если походить по пляжам Японии, то можно найти все 7 шаров. И тогда вы получите таинственную силу.
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в США по воздуху, в Японию с моря