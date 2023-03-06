Искренняя радость бездомного, который узнал, что у него нет туберкулёза

Бездомный по имени Виталий когда-то имел дом, семью и детей. Но теперь Виалий обычный бездомный. Он живёт в Саратове и совсем не жалуется на свою судьбу.
Сотрудники центра "Хорошие люди", которые помогают нуждающимся, сводили 55-летнего бездомного в больницу. Виталий страдал от кашля и сотрудники подозревали, что он мог быть болен туберкулёзом. К счастью, анализ на туберкулёз не подтвердился, и Виталий пустился в пляс.
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Виталию 55 лет и почти всю жизнь он прожил на улице — без паспорта, в подвалах многоэтажек или в гаражах. Когда-то у мужчины была жена, дети и дом в Сухуми. В один момент Виталий ушёл из дома и начал жить на улице, сообщает Baza.
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Последнее время Виталий обитает в Саратове, где ему помогают сотрудники центра "Хорошие люди". Судя по весёлому настрою бездомного и по реакции социальных работников, Виталий добрый человек.
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и люди обычно просто так не бросают семь и уходят жить в подвалы...
люк открою, полезу домой
не жалейте меня я прекрасно живу
только кушать охота порой
(с) Сектор газа.
Я бы сказал, что Виталий безответственный и оттого добрый человек
Естественно, ему никто не сделает тут паспорт.
Странно, что ФМС не занимается депортацией не имеющего документов, визы и разрешения на работу мигранта.
Т.е. получается, что он сам бросил семью и свой дом, а теперь кто-то тратит на него своё время и деньги?