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Искренняя радость бездомного, который узнал, что у него нет туберкулёза

Искренняя радость бездомного, который узнал, что у него нет туберкулёза

Автор:
06 марта 2023 09:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Радость   Россия   бездомный   видео   интересное   милота   фото   
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Бездомный по имени Виталий когда-то имел дом, семью и детей. Но теперь Виалий обычный бездомный. Он живёт в Саратове и совсем не жалуется на свою судьбу.

Сотрудники центра "Хорошие люди", которые помогают нуждающимся, сводили 55-летнего бездомного в больницу. Виталий страдал от кашля и сотрудники подозревали, что он мог быть болен туберкулёзом. К счастью, анализ на туберкулёз не подтвердился, и Виталий пустился в пляс.

Виталию 55 лет и почти всю жизнь он прожил на улице — без паспорта, в подвалах многоэтажек или в гаражах. Когда-то у мужчины была жена, дети и дом в Сухуми. В один момент Виталий ушёл из дома и начал жить на улице, сообщает Baza.

Последнее время Виталий обитает в Саратове, где ему помогают сотрудники центра "Хорошие люди". Судя по весёлому настрою бездомного и по реакции социальных работников, Виталий добрый человек.

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Метки: Радость   Россия   бездомный   видео   интересное   милота   фото   
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16  комментариев
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10k
Vacony 2 часа назад
бездомному сложно куда то жаловаться...
и люди обычно просто так не бросают семь и уходят жить в подвалы...
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4k
Владимир 7 минут назад
нет-так будет...
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1k
LisA 24 минуты назад
я бычок подниму, горький дым затяну
люк открою, полезу домой
не жалейте меня я прекрасно живу
только кушать охота порой
(с) Сектор газа.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
"Судя по весёлому настрою бездомного и по реакции социальных работников, Виталий добрый человек."

Я бы сказал, что Виталий безответственный и оттого добрый человек
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−15
иван прилучный Полчаса назад
путенский электорат
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102
Капитошка иван прилучный 11 минут назад
В сети появляется все больше видео как всушники покидают Бахмут.
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102
Капитошка иван прилучный 3 минуты назад
Хохлы покидают Артемовск.
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237
Человек Наблюдающий 47 минут назад
Сам бросил дом, семью и детей предавшись романтике бременских музыкантов? Сомнительное озарение
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32k
Юр21 48 минут назад
Позитивный бомж без ТБЦ, какое умиление!
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6k
Алекс Крайчек 51 минуту назад
Что-то мне подсказывает, что город Сухуми находится в соседнем государстве.
Естественно, ему никто не сделает тут паспорт.
Странно, что ФМС не занимается депортацией не имеющего документов, визы и разрешения на работу мигранта.
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33k
russger Час назад
"В один момент Виталий ушёл из дома и начал жить на улице"

Т.е. получается, что он сам бросил семью и свой дом, а теперь кто-то тратит на него своё время и деньги?
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Кому польза от этого доброго человека? Может, детям, которых он бросил?
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14k
banzai7 2 часа назад
И от чего он кашляет?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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