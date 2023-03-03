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«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах

«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах

Автор:
03 марта 2023 17:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Расторгуев   артисты   интервью   критика   любэ   семен слепаков   телевидение   
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И поделился, почему сам никуда не собирается.

Николай Расторгуев - лидер «Любэ» и народный артист России. После февральских событий он выступал в госпиталях и занимался сбором гуманитарной помощи.

На уехавших звёзд Николай не обращал внимания, лишь высказывался о тех, кто критиковал Россию. Например, о Семёне Слепакове - когда узнал, что номера комика до сих пор показывают на отечественном ТВ, заметил:

«Это плохо. Его надо исключить из всех программ на телевидении».

А когда его спросили по поводу тех, кто покинул страну, Николай ответил:

Уехали из России единицы, остальные все здесь. Я не понимаю, почему на них нужно обращать внимание. Я здесь живу, я здесь родился - с какой стати я должен покидать свою страну? А они все вернуться, только с позором.

А на вопрос: «Как вы относитесь к уехавшим артистам?", Николай Расторгуев ответил:

Да никак.


Кроме сбора гуманитарной помощи, Николай планирует поехать с концертами на Донбасс.

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Метки: Николай Расторгуев   артисты   интервью   критика   любэ   семен слепаков   телевидение   
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19  комментариев
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17k
Вася Час назад
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GROMOZEKA 9 минут назад
Конечно вернутся.
Лицедеи готовы продать все что угодно
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53k
Олег 18 минут назад
они не вернуться.... они, возможно, вернутся
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1k
beshh 36 минут назад
А меня лично радует, что всё это гавно повсплывало. А то так бы и дальше годами тихо сидели и воняли, отравляя этим всё вокруг.
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349
Вася Васильев 38 минут назад
Если продать все активы здесь не смогут, то вернуться 100% а так толку этому гнилью возвращаться? Работать им у нас не дадут.
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24k
Влад 50 минут назад
Конечно вернутся, куда им деваться то. А вот чтобы они больше не могли тут зарабатывать нереальные бабки уже от нас зависит. Всего лишь надо не забывать и игнорировать.
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4k
Kozlodoev 51 минуту назад
За что люблю этот фильм- цитаты применимы сильно!

Ссылка youtu.be
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14k
Алексей Час назад
Даже не думал, что остались такие патриоты - без критиканства других и выпячивания себя.
Тихо.., спокойно.., по делу.., по-мужски
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9k
ron Час назад
Так, трое проголосовали в минус. А говорили, что галкинг, хаматова и макаревич перестали заходить на фишки! ))
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17k
Наталья Час назад
Зачем они нужны? Пусть и дальше хлебают в своём Раю.
А, здесь они без надобности.
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912
GoInDown Час назад
Конечно вернутся, кушать то надо на что то.
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