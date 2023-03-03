«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах

Николай Расторгуев - лидер «Любэ» и народный артист России. После февральских событий он выступал в госпиталях и занимался сбором гуманитарной помощи.

На уехавших звёзд Николай не обращал внимания, лишь высказывался о тех, кто критиковал Россию. Например, о Семёне Слепакове - когда узнал, что номера комика до сих пор показывают на отечественном ТВ, заметил:

«Это плохо. Его надо исключить из всех программ на телевидении».