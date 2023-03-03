«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах

И поделился, почему сам никуда не собирается.
Николай Расторгуев - лидер «Любэ» и народный артист России. После февральских событий он выступал в госпиталях и занимался сбором гуманитарной помощи.
На уехавших звёзд Николай не обращал внимания, лишь высказывался о тех, кто критиковал Россию. Например, о Семёне Слепакове - когда узнал, что номера комика до сих пор показывают на отечественном ТВ, заметил:
«Это плохо. Его надо исключить из всех программ на телевидении».
А когда его спросили по поводу тех, кто покинул страну, Николай ответил:
Уехали из России единицы, остальные все здесь. Я не понимаю, почему на них нужно обращать внимание. Я здесь живу, я здесь родился - с какой стати я должен покидать свою страну? А они все вернуться, только с позором.
А на вопрос: «Как вы относитесь к уехавшим артистам?", Николай Расторгуев ответил:
Да никак.
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Кроме сбора гуманитарной помощи, Николай планирует поехать с концертами на Донбасс.
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Лицедеи готовы продать все что угодно
Тихо.., спокойно.., по делу.., по-мужски
А, здесь они без надобности.