Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве

Вы, наверное, помните историю трудовика из школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада), который решил бороться с системой. Если нет, то начало истории здесь.

Кому не охота погружаться во все перипетии, то вот вам краткое содержание. За последние полтора года мужик отчаянно пытается доказать, что борьба за права трансвеститов перешла все разумные границы. Он на работу надевает огромный накладной бюст и просит называть его Кайле Лемье.

После протестов родителей, эпатажных выходок и абсурдного суда, где ему разрешили носить огромную накладную грудь и облегающую одежду, случился новый грандиозный скандал.