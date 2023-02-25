Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве

Толерантный мир начал догадываться, что над ним просто издеваются и по этому поводу очень возмущен.
Вы, наверное, помните историю трудовика из школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада), который решил бороться с системой. Если нет, то начало истории здесь.
Кому не охота погружаться во все перипетии, то вот вам краткое содержание. За последние полтора года мужик отчаянно пытается доказать, что борьба за права трансвеститов перешла все разумные границы. Он на работу надевает огромный накладной бюст и просит называть его Кайле Лемье.
После протестов родителей, эпатажных выходок и абсурдного суда, где ему разрешили носить огромную накладную грудь и облегающую одежду, случился новый грандиозный скандал.
Общественность, которая свято верила в то что трудовик настоящий трансвестит, внезапно осознала всё это было обманом. Какой кошмар (закадровый злобный смех).
New York Post: «Канадская учительница, которая попала в заголовки газет по всему миру из-за гигантских протезов груди, редко носит их вне школы – это наводит на мысль, что вульгарный костюм – просто притворство»
Соседи тролля-учителя охотно поделились с журналистами своими наблюдениями за "трансгендером". «Он крайне редко носит протезы груди, - рассказала соседка. – Он надевает грудь, чтобы вести уроки, иногда, когда идет на прогулку или когда заглядывают копы».
А после того как Лемье весь день провел вне дома в мужской одежде и без мега-сисек с париком, у родителей его учеников кое-что подгорело ниже спины.
Селина Клоуз, мать одного из учеников.
«Я была шокирована, узнав, что он появляется на публике как мужчина. Школа настаивала в беседе с родителями, что учитель находится в процессе перехода и ему нужно проявить себя женщиной... Почему Лемье предпочитает выглядеть так в школе, а в свободное время одевается как мужчина?»
Судя по всему, будет еще один суд, где трудовика обяжут носить женскую одежду круглосуточно и насильно превратят в трансгендера.
Источник:
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- В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
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- Чем закончилась борьба тролля-трудовика с мега-грудью с толерантным обществом
Эту войну тебе не выиграть, боюсь.
Слабый голос разума в царстве порока и абсурда