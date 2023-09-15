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В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой

В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой

Автор:
15 сентября 2023 16:32
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   английский язык   репетитор   родители   самоубийство   соцсети   травля   ученики   учитель   
4269
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Стали подозревать, что она занимается не только иностранным языком.

29-летняя девушка давала уроки английского, французского и китайских языков. У неё были ученики-школьники и неплохой заработок.

А потом её соцсети атаковали комментариями со ссылками на сайт эскортниц, где якобы была и анкета репетитора.

Об этом узнали родители детишек и мигом забрали у девушки всех учеников. На репетитора обрушился шквал насмешек и откровенного хейта. Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег. Новых подопечных найти не смогла и впала в депрессию.

Накануне к ней приехал брат, но не открыла ему дверь и на звонки не ответила. Приехавшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили девушку, висящей в петле. Предсмертной записки не оставила. Делом занимаются полицейские, а родные погибшей считают, что она столкнулась со спланированным очернением репутации. И с этим давлением не справилась.

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Метки: Москва   английский язык   репетитор   родители   самоубийство   соцсети   травля   ученики   учитель   
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30  комментариев
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1k
Rom 2 часа назад
Если правда такая ситуация, то ну и что? Мало ли кто и чем занимается. В конце концов, она может быть хорошей эскортницей, и хорошо преподавать язык. Почему это не совмещать? И почему надо "сразу забирать детей"? Странно всё это. Если правда.
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5k
Crechet 7 секунд назад
"Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег" - странно, если была другая жизнь, то деньги, наверное, хоть какие-то были... А значит её оклеветали. Либо вообще всё было не так.
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65
Евгений Мирончук 6 минут назад
Девчонку жалко. Родители, которые детей не стали к ней водить, еб...шки. Реально. Причём тут её какие-то другие дела? Сами буд-то святые.
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1k
Руслана Тарасова 11 минут назад
Фейк какой-то. Кому могла помешать рядовая репититорша, которых в Москве масса. Там рынок по этому направлению бездонный. И устраивать травлю за репетиторство? Чушь собачья. Не верю....
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6k
Андрей Крылов 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
А если серьёзно. то жаль девку. Не тот был повод, чтоб самоубиваться. Да и грех это большой, почти в любой религии.
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11k
Сергей Попов 20 минут назад
Если честно, то как-то не верю я в эту историю. Люди и при куда бОльших проблемах в петлю не лезли. Да и значительно проще купить какие-нибудь снотворные, чем в петлю залезть. Ну не верю я в такую безысходность.
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8k
Дмитрий 21 минуту назад
В Москве? Не смогла найти других учеников? Среди 12 млн.? 3.14...ж какой то!
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6k
Leo Sun Полчаса назад
1. У неё были ученики-школьники и неплохой заработок.
2. На репетитора обрушился шквал насмешек и откровенного хейта. Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег.

То есть репетиторством она зарабатывала достаточно хорошо, поэтому работать эскортницей необходимости не было, я правильно понимаю? Значит, эскортницей она работала для удовольствия, а не заработка? Ведь если бы она осталась без репетиторства, но с заработком эскортницы, то не осталась бы без денег, как пишут. Получается, что эскортницей она зарабатывала практически ничего... Ну, во всяком случае, так следует из написанного...
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42k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Получается, что в этом виноваты родители учеников, а не хейтеры! Думаю, что с хейтом она бы справилась, а вот с с родителями учеников нет. Т.к я не думаю, что они молча забрали своих детей. А вот уходить из жизни из-за дебилов не стоит!
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−13
bolshakov.denis.makan2022@gmail.com 46 минут назад
В посте нет главного - ссылки на анкету.
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10k
Сол Гудман 51 минуту назад
А что плохого, если она днем приносила знания иностранных языков детям, а ночью дарила любовь за деньги их отцам. Сто процентов, мамашки и яжематери затравили девушку
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7k
Marlboro 55 минут назад
Я вот тоже не понимаю, если бы моему ребенку преподавала эскортница .. да какая разница, хоть ММА борец. Если она преподает то, за что ей платят деньги - почему бы нет. Есть личная жизнь, а есть рабочая жизнь. Училку жалко.. небось мамаши затравили ее. Мужики молчали :)
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5k
Макс73 Час назад
Я даже знаю как выглядят те кто это всё устроил.
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1k
Antarez Час назад
Оставалась бы эксклртницей, приносила бы радость человекам.
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29k
Юрьевич Час назад
Сказка. Как это все прям дружно узнали? Родители всей России что ли? Это во-первых. Во-вторых, эскортница с такой фигурой, знаем 3-х языков без заработка??? Да что там эскортницу, она и без всякого эскорта с 3-я языками на хлеб с икрой заработает.

Если мамаши всех детей и забрали, то папаши бы сами захотели английский учить, да и французский особенно! Да что там! И китайский бы тоже!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Не с давлением она не справилась, а противоречием внутри себя, когда тайное стало явным.
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11k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Ссылочку, пожалуйста, гражданин пейсатель. Откель произрастает сия новость.

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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Если она была эскортницей, то бабки у нее бы не закончились... Соответственно, навели поклеп и довели до самоубийства.
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302
iskra 2 часа назад
Так и непонятно, насколько обоснованными были обвинения в эскорте..
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15k
FatZilla 2 часа назад
Уехала бы в глубинку пока всё утихнет. Что ж так кардинально поступила
Вон онлифанщиц вообще не волнует такая слава, они ещё и бравируют этим.
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August

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