В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой

Об этом узнали родители детишек и мигом забрали у девушки всех учеников. На репетитора обрушился шквал насмешек и откровенного хейта. Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег. Новых подопечных найти не смогла и впала в депрессию.

Накануне к ней приехал брат, но не открыла ему дверь и на звонки не ответила. Приехавшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили девушку, висящей в петле. Предсмертной записки не оставила. Делом занимаются полицейские, а родные погибшей считают, что она столкнулась со спланированным очернением репутации. И с этим давлением не справилась.