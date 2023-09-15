В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой

Стали подозревать, что она занимается не только иностранным языком.
29-летняя девушка давала уроки английского, французского и китайских языков. У неё были ученики-школьники и неплохой заработок.
А потом её соцсети атаковали комментариями со ссылками на сайт эскортниц, где якобы была и анкета репетитора.
Об этом узнали родители детишек и мигом забрали у девушки всех учеников. На репетитора обрушился шквал насмешек и откровенного хейта. Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег. Новых подопечных найти не смогла и впала в депрессию.
Накануне к ней приехал брат, но не открыла ему дверь и на звонки не ответила. Приехавшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили девушку, висящей в петле. Предсмертной записки не оставила. Делом занимаются полицейские, а родные погибшей считают, что она столкнулась со спланированным очернением репутации. И с этим давлением не справилась.
Источник:
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2. На репетитора обрушился шквал насмешек и откровенного хейта. Она осталась без работы, а через несколько месяцев - и денег.
То есть репетиторством она зарабатывала достаточно хорошо, поэтому работать эскортницей необходимости не было, я правильно понимаю? Значит, эскортницей она работала для удовольствия, а не заработка? Ведь если бы она осталась без репетиторства, но с заработком эскортницы, то не осталась бы без денег, как пишут. Получается, что эскортницей она зарабатывала практически ничего... Ну, во всяком случае, так следует из написанного...
Если мамаши всех детей и забрали, то папаши бы сами захотели английский учить, да и французский особенно! Да что там! И китайский бы тоже!