Подборка фотографий, напомнивших, в каком странном мире мы живем

Эти фотографии - словно из параллельной реальности: некоторые - странные, другие - забавные, третьи так и вовсе пугают. Но глядя на каждую, невозможно отделаться от мысли, что смотришь на сбой в матрице, потому что такое зрелище если и случится где-то, то точно в параллельной Вселенной!