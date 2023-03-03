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Подборка фотографий, напомнивших, в каком странном мире мы живем

Подборка фотографий, напомнивших, в каком странном мире мы живем

Автор:
03 марта 2023 13:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   ну вы даете   странное вокруг   странности   странные вещи/   удивительное рядом   фото   
1093
20

Эти фотографии - словно из параллельной реальности: некоторые - странные, другие - забавные, третьи так и вовсе пугают. Но глядя на каждую, невозможно отделаться от мысли, что смотришь на сбой в матрице, потому что такое зрелище если и случится где-то, то точно в параллельной Вселенной!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   ну вы даете   странное вокруг   странности   странные вещи/   удивительное рядом   фото   
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2  комментария
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28k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
бургер с жидким яйцом это конечно треш, угар и садомия, ну и конечно тотальный взрыв интернета, тут даже Якубеня меркнет
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74k
Viktor 11 минут назад
В основном херня и баяны! А это вааще чушь, квадратная вспышка! Вот как светит фонарик мое жены.

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