Подборка фотографий, напомнивших, в каком странном мире мы живем

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Эти фотографии - словно из параллельной реальности: некоторые - странные, другие - забавные, третьи так и вовсе пугают. Но глядя на каждую, невозможно отделаться от мысли, что смотришь на сбой в матрице, потому что такое зрелище если и случится где-то, то точно в параллельной Вселенной!
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Житель Техаса получил письмо от незнакомца из Польши, в котором лежал лишь пустой лист бумаги. К - Конспирология
"Склад, где я работаю, такой большой, что дальняя часть скрывается в тумане. Это, честно говоря, пугает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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