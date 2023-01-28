16 очень и очень странных консервов

Когда речь заходит о консервах, многие сразу же представляют фрукты, овощи, а также мясные изделия, разложенные по банкам и закрытые с использованием специальных технологий. Однако мало кто допускает мысль о том, что засунуть в жестяную тару можно, например, сладкую булочку, мясной бургер или даже целый праздничный ужин. Будет неудивительно, если вы с трудом поверите в такое утверждение.

Целый очищенный и уже приготовленный картофель