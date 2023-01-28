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16 очень и очень странных консервов

16 очень и очень странных консервов

Автор:
28 января 2023 09:56
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   консервы   странности   фото   
396
17

В разных странах бывают настолько странные гастрономические изыски, что появление подобной консервации становится просто неизбежной закономерностью. Предлагаю вам взглянуть на примеры наиболее странных продуктов, которые, возможно, вы захотели бы попробовать сами.

Когда речь заходит о консервах, многие сразу же представляют фрукты, овощи, а также мясные изделия, разложенные по банкам и закрытые с использованием специальных технологий. Однако мало кто допускает мысль о том, что засунуть в жестяную тару можно, например, сладкую булочку, мясной бургер или даже целый праздничный ужин. Будет неудивительно, если вы с трудом поверите в такое утверждение.


Целый очищенный и уже приготовленный картофель

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Отличная заготовка для тех, у кого катастрофически не хватает времени на приготовление пищи. Кстати, многие пользователи интернета отметили, что частенько приобретают такие консервы, чтобы по-быстрому сварганить завтрак или обед.


Консервированный хлеб

Консервированный хлеб действительно существует. Такие изделиям могут храниться 5-7 лет. После вскрытия банки вы не сможете отличить его от свежеиспечённого изделия.


Курица, консервированная целиком. Для тех, кто привык к большим порциям


Бургеры в банках

Бургеры в банках часто берут в длительные путешествия и походы. Например, в лесу или горах сложно полакомиться вкусной булочкой с котлетой. А вот такая продукция легко решает такую задачу.


Консервированная вода

Консервированная вода может храниться 30 лет. Её можно использовать в повседневной жизни, например, во время кемпинга.


Консервированные куколки корейского шелкопряда

В Южной Корее это блюдо едят на улицах и в кафе, а ещё и консервируют.


Конечно, одними шелкопрядами дело не ограничивается


Рождественский обед в банке

Нет желания заморачиваться с готовкой во время праздника? Парочка таких баночек легко решит эту проблему. Здесь есть картофельное пюре, мясо, овощи и даже соус.


Консервированные макароны с сыром


Знаменитый немецкий картофельный салат. Теперь в банке


Консервированные сосиски


Сыр в банке. Можно нарезать кусочками, а можно расплавить


Консервированные японские сладости. Есть классические и с фруктовыми начинками


Консервированный сэндвич

Производители утверждают, что он может храниться целый год без каких-либо последствий для его качества и вкуса.


Консервированные бананы в сиропе

Консервированные спагетти в томатном соусе

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Метки: Еда   в мире   интересно   консервы   странности   фото   
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Alex Полчаса назад
Кому то и это покажется где то странным.
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rgubaev Полчаса назад
Мы немецкими консервированными сосисками в детстве водку закусывали - на тот момент (90-е), практически "пища богов". :-)
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