15 странных советских мультиков, которые изменят ваше представление о мультипликации того времени

Этот мультфильм относят к советским, потому что сделан он был в позднесоветский период. Однако по ряду причин увидел свет уже после развала Союза. Первый раз мультфильм показали по тв в 1993-ем году, после чего на 15 лет он был недоступен для зрителя. Запрещён ли был этот мультфильм или просто невостребован – история умалчивает. Мультфильм уже стал считаться городской легендой, но 2008-ом благодаря усилием группы энтузиастов, он был оцифрован и выложен в интернет.

Потец – это экранизация одноименного текста поэта Александра Введенского. Весьма мрачный и тяжелый для восприятия сюрреалистический мультфильм.