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15 странных советских мультиков, которые изменят ваше представление о мультипликации того времени

15 странных советских мультиков, которые изменят ваше представление о мультипликации того времени

Автор:
18 февраля 2023 08:58
Сообщество : Кино
Метки: абсурд   детям   забавно   интересно   мультфильмы   советские мультфильмы   странности   фото   
779
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Советские мультфильмы прочно ассоциируются с чем-то милым, добрым, светлым и непременно детским. Однако то тут, то там кто-то внезапно вспоминает о каком-то сильно впечатлившем его творением советской мультипликации, которое было настолько странным и сюрреалистичным, что оставило след в памяти на всю жизнь.

А всё дело в том, что с ослаблением цензуры режиссёры, сценаристы и художники пустились во все тяжкие. Оказалось, что через мультипликацию можно передать многое. Удивительные, абсурдные, внезапные, а порой мрачные и даже пугающие – и такими тоже были советские мультфильмы.


Фру-89 (1989)

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Он же «Слева направо» и «Фрустрация-89». Мультфильм для взрослых режиссёра Ивана Максимова. На протяжении мультфильма разнообразные существа, различнейшими образами взаимодействуя друг с другом, идут слева направо. И к чему же это приводит? Разумеется, к фрустрации. Мультфильм имеет множество интерпретаций от зрителей, любящих искать в произведениях скрытый смысл.


Лень (1979)

Мультфильм Евгения Сивоконя на первый взгляд кажется поучительной историей для детей о вреде лени, только вот с нестандартным, напрягающим сюжетом. Оказывается, добро не всегда побеждает зло. Под налётом мультяшности скрывается жесткая социальная сатира для взрослых. А может, это только кажется? Ну и кота Ваську жалко, конечно…


Келе (1988)

Мультфильм от режиссёров Михаила Алдашина и Пеэпа Педмансона по мотивам чукотской народной сказки. Келе – это злой дух, который похитил двух маленьких девочек. Чукотская музыка и мрачновато-абсурдная рисовка создают необычные ощущения от просмотра.


Большой Тылл (1980)

Работа Рейна Раамата по мотивам  эстонских народных сказаний о Большом Тылле. Отличается сюрреалистичной рисовкой, обилием жестоких сцен и в целом довольно тяжёлым сюжетом.


Крылья, ноги и хвосты (1986)

По-своему очаровательный короткий мультик Игоря Ковалёвого и Александра Татарского. Трёхминутный абсурдный и милый конфликт ценностей. Что же важнее: крылья, ноги или вообще хвосты?


Будет ласковый дождь (1984)

Футуристичный мультфильм по мотивам рассказа Рэя Бредбери, снятый режиссёром Назимом Туляходжаевым. Проникновенная и пугающая работа. Такого будущего точно не хотел бы никто.


Контакт (1978)

Фантастический мультик Владимира Тарасова о том, как незадачливый художник решает выйти на пленер, но встречает инопланетное нечто. Пришелец переливается всеми цветами радуги, меняет форму и очень хочет подружиться с землянином.


Ух ты, говорящая рыба (1983)

Мультфильм-вариация сказки о Золотой рыбке от Роберта Саакянца. Создан по мотивам сказки Ованеса Туманяна «Говорящая рыба». И можно сказать: «Обычный мультик, что тут такого?». Но как только на экране появится постоянно меняющее свой облик создание по имени Ээх – все вопросы отпадут сами собой.


Ветер (1988)

Мультфильм Роберта Саакянца, рассчитанный уже строго на взрослую аудиторию. Военный с обнажённой женской грудью на спине – это далеко не единственное что вызовет у вас вопросы по время просмотра.


Кнопка (1989)

Ещё одна работа Роберта Саакянца. Главный герой на протяжении дня нажимает различные кнопки, что вызывает разруху по всему городу. Но проблема кроется отнють не в кнопках. Не сложно догадаться, что этот мультик – сатира.


Бревно (1988)

Мультфильм режиссёра Иосифа Самсонадзе – это небольшая зарисовка о семейной жизни. Как отметил один из комментаторов: «В мульте психоделическая перспектива – при движении камеры ощущение, как будто смотришь на анимированную картину Сальвадора Дали». А уж выводы после просмотра каждый сделает сам.


Его жена курица (1990)

Поучительная и сюрреалистичная сказка для взрослых, дающая простор для интерпритации. Срежиссирована Игорем Ковалёвым. От внезапно появляющегося в дверях незнакомца главный герой узнаёт, что его жена – курица. Только вот и сам муж оказывается не совсем человеком.


Конфликт (1983)

Мультфильм Гарри Бардина, где главными героями являются спички. Не нарисованные, не пластилиновые, а обычные спички, которыми мы пользуемся в быту. Оригинальная и минималистичная работа с пацифистским посылом.


Колобок (1990)

Мультфильм режиссёра Валерия Коноплева по сценарию Александра Бунова. При просмотре складывается ощущение, что авторы нарочно сделали пародию на фильмы ужасов. Тут по сюжету колобок – не несчастная жертва, укатывающаяся от всех, кто хочет его съесть. Здесь колобок сам пожирает всех и всё. То есть буквально вообще всё.


Бонус: Потец (1992)

Этот мультфильм относят к советским, потому что сделан он был в позднесоветский период. Однако по ряду причин увидел свет уже после развала Союза. Первый раз мультфильм показали по тв в 1993-ем году, после чего на 15 лет он был недоступен для зрителя. Запрещён ли был этот мультфильм или просто невостребован – история умалчивает. Мультфильм уже стал считаться городской легендой, но 2008-ом благодаря усилием группы энтузиастов, он был оцифрован и выложен в интернет.

Потец – это экранизация одноименного текста поэта Александра Введенского. Весьма мрачный и тяжелый для восприятия сюрреалистический мультфильм.

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Метки: абсурд   детям   забавно   интересно   мультфильмы   советские мультфильмы   странности   фото   
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14  комментариев
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743
В.Крылов 2 часа назад
"Позднесоветский период" - после прихода Горбачёва - на самом деле был периодом в истории СССР антисоветским. И антикоммунистическим. Периодом подготовки населения к уничтожению и СССР, и социализма. Поэтому всё, или почти всё, произведённое в этот период, в особенности в "поздний позднесоветский", называть советским, всё же, некорректно. Излишний формализм в данном случае - тоже элемент недобросовестной пропаганды.
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301
ruslan d 14 минут назад
Отличные работы , но очень поверхностная подборка
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144
babai65 Полчаса назад
Остров сокровищ, капитан Врунгель это вообще супер мульты.
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144
babai65 37 минут назад
Советские мультики самые добрые. Даже Ну погоди.
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9k
Пётр 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Ф Ив Час назад
СССР окончательно прекратил существование 26 декабря 1991 года, так что мультфильм "Потец" 1992 года не позднесоветский, а раннероссийский.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
"Крылья, ноги и хвосты" не трожь!!!!!
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17k
seller-k Час назад

Ссылка youtu.be
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7k
Себастьян Перейра Час назад
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43k
Валерий 2 часа назад
за небольшим исключением советские мультики унылое гавнище! создателям этих "шедевров" видимо недосуг было поинтересоваться у детей-- что же им на самом деле нравиться?
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301
ruslan d Валерий 13 минут назад
Ты в курсе , что мультфильмы не только для детей
?
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5k
Tuskub 2 часа назад
Один минус - можно было бы сделать ссылки на сами мультфильмы..((
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Miralanim

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