Пара нашла клад во время ремонта

2390
17
Американская пара в течение двух лет ремонтировала дом. Когда они дошли до кухни, они поняли, что могли и не экономить на ремонтных работах: там их ждало настоящее сокровище, способное решить их финансовые проблемы.
Во время ремонта кухни в своем доме супруги из США обнаружили сейф в полу. Он находился под кухонным гарнитуром, установленным прежними хозяевами дома. Сейф выглядел относительно старым и был накрепко встроен в пол.
×
×
Когда супруги только въехали, они нашли код от сейфа в аптечке. Они не были уверены, чему принадлежал код, но сохранили его на всякий случай. Сейфу на вид было около 10-20 лет, и после нескольких попыток открыть его он, наконец, разблокировался.
Когда они открыли сейф, там обнаружилась куча денег, а также старая бутылка виски, синяя книжка и что-то вроде старой карты от игры Bingo. И хотя муж боялся, что сейф заминирован, и брать предметы опасно, они все же решились.
К счастью для них, сейф не был заминирован. Внутри было около 50 000 долларов (3,5 миллиона рублей), в основном стодолларовыми купюрами. После подсчета выяснилось, что общая сумма денег - 51 080 долларов.
Также в сейфе нахордилась бутылка виски James E. Pepper , который состоит из виски, биттера, кусочка сахара и лимонной цедры.
Бутылка была запечатана заводским способом. Акцизная марка относилась к 1960 году, при этом возраст ее к моменту укупоривания бутылки составлял 6 лет. По словам знатоков, этот первоклассный виски встречается крайне редко.
Книга, автор которой - Э. Ф. Шумахер - называлась «Путеводитель для недоумевающих». Она была опубликована в 1977 году. Открыв книгу, супруги обнаружили фотографию Грегори Пека. При дальнейшем изучении оказалось, что книга пыталась дать им подсказки, особенно на страницах 1, 7, 11 и 14.
На обратной стороне фотографии была запись, которая гласила: «Алан, у меня есть книга, которую ты должен прочитать. Я подчеркнул несколько ключевых отрывков. Твой друг Винсент».
Когда они добрались до страницы 7, они нашли карту Аризоны. Сначала они решили, что это закладка, но это была именно карта с крестиком над городом Меса недалеко от Феникса. На лицевой стороне карты был контур Аризоны, выделенный зеленым цветом среди других горных штатов.
Кроме того, на странице 7 была подчеркнута строка в главе «О философских картах». Она гласила: «Один из способов взглянуть на мир в целом — это использовать карту, то есть своего рода план или набросок, показывающий, где можно найти различные вещи».
На странице 11 обнаружилась фотография дома или старого поместья с подчеркнутым предложением, которое гласило: «Это дало такие плодотворные результаты».
В книге также обнаружилась вложенная фотография, на обратной стороне которой было написано: «Где одно дерево становится тремя».
Еще на одном фото было именно трехглавое дерево. Но где оно находится, нигде не было обозначено.
На странице 14 они нашли еще один подчеркнутый отрывок, который гласил: «Большинство современных читателей не захотят поверить, что совершенное счастье достижимо методами, о которых современный им мир ничего не знает».
На найденной карте лотереи Bingo были обведены три числа. Муж указал, что сейф, который они нашли в доме, имеет трехзначный код, так что, возможно, три цифры на карте Бинго относятся к сейфу возле трехглавого дерева.
Супруги еще не решили, что делать с деньгами, но поскольку записка в книге была адресована Алану, они хотят отдать законному владельцу ключ от возможного клада. Взамен они просят лишь позволить им оставить себе виски James E. Pepper. Однако Алан пока не откликнулся, и чем закончится захватывающая история, пока неясно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Самые необычные торговые автоматы
- 17 человек, которым достались действительно уникальные тела
- Факты, которые вас удивят
- Удивительные вещи, на которые стоит взглянуть
- Ну очень редкие явления наших будней!
Новости партнёров
50 тыс долларов не помогут решить финансовые проблемы с ремонтом дома.
На кухню, может, и хватит.
А 40к могут за ипотеку вкинуть да и вообще 40к баксов - неплохое подспорье.