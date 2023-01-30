Пара нашла клад во время ремонта

Когда супруги только въехали, они нашли код от сейфа в аптечке. Они не были уверены, чему принадлежал код, но сохранили его на всякий случай. Сейфу на вид было около 10-20 лет, и после нескольких попыток открыть его он, наконец, разблокировался.