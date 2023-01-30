FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 546 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Пара нашла клад во время ремонта

Пара нашла клад во время ремонта

Автор:
30 января 2023 17:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Удача   и так бывает   клад   кухня   неожиданно   неожиданность   ремонт   удивительное рядом   
2390
17
Американская пара в течение двух лет ремонтировала дом. Когда они дошли до кухни, они поняли, что могли и не экономить на ремонтных работах: там их ждало настоящее сокровище, способное решить их финансовые проблемы.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Удача   и так бывает   клад   кухня   неожиданно   неожиданность   ремонт   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Карандаш Час назад
Дык, Алан ещё не вернулся!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Пётровыч 17 минут назад
Алан это я! Верните виски, и деньги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Олег 22 минуты назад
сегодня-же около двери прикручу крючок и повешу на него ключ от сейфа
Пристрелите меня если я стану таким тупым и наивным пендосом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Тамара Витальевна 39 минут назад
Ага.Вот так случайно-случайно не выбросили бумажку с цифирками....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карл Колбасов 44 минуты назад
Жизнь им подарила приключение, а они дурью маятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 46 минут назад
>> там их ждало настоящее сокровище, способное решить их финансовые проблемы.

50 тыс долларов не помогут решить финансовые проблемы с ремонтом дома.
На кухню, может, и хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Liberman Fishki_surfer Полчаса назад
Ну, так то ... Ремонт кухни, прям охрененно(без мрамора и скульптур) - 10к баксов за глаза.
А 40к могут за ипотеку вкинуть да и вообще 40к баксов - неплохое подспорье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Час назад
Здравствуйте, я Алан. Куда подъехать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86414



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Набирающие популярность в сообществах
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
Номинация — «мать года»
Номинация — «мать года»
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правильная рекомендация

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#факты#интересное#автомобили#подборка#картинки#шоу бизнес#происшествие
#Юмор#СССР#Фотографии#Россия#Украина#дтп#аварии#кино#авто аварии#ретро авто
#история#Прикол#животные#в мире#страна#автомир#забавно#Приколы#олдтаймер#улыбнуло
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Ну очень редкие явления наших будней! Ну очень редкие явления наших будней! 25 неожиданных фактов про Диснейленд 25 неожиданных фактов про Диснейленд Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Самые необычные торговые автоматы Самые необычные торговые автоматы 35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта 35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта

На что жалуетесь?

Вернуться