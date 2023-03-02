В Австралии разработали устройство для 3D-печати клеток на органах внутри тела

F3DB — это универсальный эндоскопический инструмент, который можно использовать как для эндоскопической хирургии, так и для печати биочернилами непосредственно на внутренних органах.

Команда сотрудников Лаборатории медицинской робототехники UNSW заявила, что при дальнейшем развитии в течение пяти-семи лет технология может быть использована медиками для доступа к труднодоступным областям внутри тела через небольшие разрезы кожи или естественные отверстия.