FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1150 постов • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Австралии разработали устройство для 3D-печати клеток на органах внутри тела

В Австралии разработали устройство для 3D-печати клеток на органах внутри тела

Автор:
02 марта 2023 17:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: биопечать   биопринтинг   медицина   медицинский инструмент   наука   робот   устройство   эндоскоп   
469
5
2

Инженеры из Университета Южного Уэльса в Сиднее (UNSW) представили прототип гибкой роботизированной руки для биопринтинга — 3D-биопечати на тканях и органах внутри человеческого тела.

F3DB — это универсальный эндоскопический инструмент, который можно использовать как для эндоскопической хирургии, так и для печати биочернилами непосредственно на внутренних органах.


Команда сотрудников Лаборатории медицинской робототехники UNSW заявила, что при дальнейшем развитии в течение пяти-семи лет технология может быть использована медиками для доступа к труднодоступным областям внутри тела через небольшие разрезы кожи или естественные отверстия.

«Существующие методы 3D-биопечати требуют, чтобы биоматериалы производились вне тела, а для их имплантации человеку обычно требуется большая открытая операция в открытом поле, что увеличивает риск заражения, — сказал ведущий исследователь Тхань Нхо До. — Наш гибкий 3D-биопринтер позволяет напрямую доставлять биоматериалы в целевые ткани или органы с помощью минимально инвазивного подхода».


По словам учёного, устройство даёт возможность точной трёхмерной реконструкции ран внутри тела — таких как травмы стенки желудка или повреждения толстой кишки. Оно оснащено трёхосевой печатающей головкой, установленной на кончике мягкой роботизированной руки, состоящей из мягких искусственных мышц.


Рука может двигаться в трёх направлениях, подобно настольным 3D-принтерам, а также сгибаться и поворачиваться за счёт встроенного гидравлического механизма. Руку можно подогнать под любую длину, а её жёсткость точно настроить с помощью разных типов эластичных трубок и тканей.

Печатающую головку можно запрограммировать на печать заранее заданных форм или управлять ею вручную, если требуется более сложная биопечать.

Разработчики протестировали устройство на жизнеспособность клеток биоматериала после печати. Эксперименты прошли успешно: напечатанные клетки в большинстве своём выжили и продолжили рост. Через неделю их количество выросло в четыре раза. Результаты проделанной работы были опубликованы в журнале Advanced Science.

Создатели устройства также продемонстрировали, что его можно использовать в качестве эндоскопического хирургического инструмента. Например, для удаления некоторых видов рака, особенно колоректального, третьего по распространённости в мире. Сопло печатающей головки F3DB можно использовать как электрический скальпель, который пометит, а затем срежет раковые образования. Также через сопло можно подать воду для удаления крови и лишней ткани на прооперированном участке. И немедленно после этого выполнить биопечать, без необходимости замены инструментов.


Учёные успешно продемонстрировали выполнение таких многофункциональных процедур на кишечнике свиньи.


Предварительный патент на устройство уже получен. Следующий этап — испытания на живых животных и усовершенствование устройства путём добавления дополнительных возможностей (встроенной камеры, системы сканирования в реальном времени для проведения трёхмерной томографии движущихся тканей внутри тела).


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: биопечать   биопринтинг   медицина   медицинский инструмент   наука   робот   устройство   эндоскоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами
Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Набирающие популярность в сообществах
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Не тяните с первым поцелуем. Лучше сразу понять, подходите вы друг другу или нет
Не тяните с первым поцелуем. Лучше сразу понять, подходите вы друг другу или нет
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересное#подборка#аварии#удивительно#дом#США#Китай
#Юмор#животные#забавно#Жизнь#дтп#Прошлое#познавательно#истории#домашние животные#новости
#интересно#Прикол#люди#история#шоу бизнес#авто аварии#Россия#Приколы#картинки#Ynews
Телевизор Toshiba - окно в новый мир Телевизор Toshiba - окно в новый мир Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других Люди, ставшие уникальными благодаря протезам Люди, ставшие уникальными благодаря протезам Т-1000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота Т-1000 уже здесь! Ученые сконструировали жидкого робота

На что жалуетесь?

Вернуться