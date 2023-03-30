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«Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека

«Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека

Автор:
30 марта 2023 16:15
Сообщество : Наука
Метки: Индия   грибок   инфекция   медицина   наука   новости науки   
1183
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Похоже, новый популярный сериал «Одни из нас» подал грибам идею: 61-летнего жителя Индии поразила та же грибковая инфекция, что вызывает «серебристые листья» — заболевание, убивающее лиственные деревья.

К счастью, мы вряд ли в ближайшем будущем увидим аналог кордицепса, который захватывает мозг зараженных в упомянутом сериале, однако этот случай в Индии все же вызывает опасения: ученые обеспокоены потенциальным появлением новых болезней.

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 «То, что патогены растений могут вызывать болезни у животных и человека, является новой концепцией, которая поднимает серьезные вопросы, — пишет доктор Сома Датта из многопрофильной больницы «Аполло» в Калькутте. — Возбудитель попадает в организм человека через поврежденную кожу и дыхательные пути и может вызывать инфекцию в основном у людей с ослабленным иммунитетом. Межцарственные человеческие патогены и растения как их потенциальные резервуары могут иметь серьезные последствия в форме возникновения новых инфекционных заболеваний».

Имя пациента не разглашается, однако известно, что он, будучи микологом, работал с разлагающимися грибами. Пациент начал кашлять и в течение трех месяцев испытывал трудности с глотанием пищи, после чего обратился в больницу в Калькутте с жалобами на хрипоту и больное горло. Врачи обнаружили небольшое отверстие в лимфатических узлах у его дыхательного горла, однако их озадачили отрицательные результаты анализов на бактериальную инфекцию. Дальнейшие анализы образца гноя из горла пациента показали, что это грибок, и образец необходимо было секвенировать в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, чтобы определить штамм грибка.

Врачи полностью удалили гной и прописали пациенту курс противогрибковых препаратов на два месяца, которые вылечили инфекцию. За последние два года грибок у пациента больше не наблюдался. Его случай, описанный в журнале Medical Mycology Case Reports, является первым зарегистрированным случаем заражения человека растительным грибком.

«Серебристые листья» — это грибковое заболевание растений и лиственных деревьев, вызываемая chondrostereum purpureum, тем же грибком, который заразил пациента. Грибок распространяется через переносимые по воздуху споры и поражает листья растений и деревьев, делая их серебристыми, после чего убивает.

В прошлом году ВОЗ предупредила, что число смертельных грибковых инфекций растет, что представляет угрозу для человечества. Многие грибковые патогены, в том числе candida, вызывающая такие распространенные инфекции, как вагинальный кандидоз, становятся все более устойчивыми к лечению. Несмотря на это, грибковым инфекциям уделяется очень мало внимания и ресурсов для исследований. В настоящее время существует только четыре класса противогрибковых препаратов, и очень мало новых препаратов находится в разработке.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   грибок   инфекция   медицина   наука   новости науки   
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11  комментариев
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8k
SuperTroll Час назад
Ааа так это не сериал, а спойлер на 2024 год?))
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6k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
То они говном кидаются , то на грибок жалуются ...
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15k
эмосурикат прямоползающий 23 минуты назад
короче ученым просто мало бабла
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5k
Babangdida 45 минут назад
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1k
Шурман 50 минут назад
Мать всю жизнь говорила и говорит сейчас ( Дай бог живая и активная ) , собрать всех ученых и политиков и кинуть в одну яму , вот тогда будет просвет в конце . Я почему то с ней согласен полностью .
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37k
Александр Час назад
Главное, чтобы не как в сериале и игре все стали вдруг [мат].
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3k
poбт Час назад
то что в индии грибок кого то заразил не удивительно
удивительно было бы если б новость звучала "в индии впервые вылечили человека обложив навозом священной коровы"
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