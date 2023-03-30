«Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека

Похоже, новый популярный сериал «Одни из нас» подал грибам идею: 61-летнего жителя Индии поразила та же грибковая инфекция, что вызывает «серебристые листья» — заболевание, убивающее лиственные деревья.
К счастью, мы вряд ли в ближайшем будущем увидим аналог кордицепса, который захватывает мозг зараженных в упомянутом сериале, однако этот случай в Индии все же вызывает опасения: ученые обеспокоены потенциальным появлением новых болезней.
«То, что патогены растений могут вызывать болезни у животных и человека, является новой концепцией, которая поднимает серьезные вопросы, — пишет доктор Сома Датта из многопрофильной больницы «Аполло» в Калькутте. — Возбудитель попадает в организм человека через поврежденную кожу и дыхательные пути и может вызывать инфекцию в основном у людей с ослабленным иммунитетом. Межцарственные человеческие патогены и растения как их потенциальные резервуары могут иметь серьезные последствия в форме возникновения новых инфекционных заболеваний».
Имя пациента не разглашается, однако известно, что он, будучи микологом, работал с разлагающимися грибами. Пациент начал кашлять и в течение трех месяцев испытывал трудности с глотанием пищи, после чего обратился в больницу в Калькутте с жалобами на хрипоту и больное горло. Врачи обнаружили небольшое отверстие в лимфатических узлах у его дыхательного горла, однако их озадачили отрицательные результаты анализов на бактериальную инфекцию. Дальнейшие анализы образца гноя из горла пациента показали, что это грибок, и образец необходимо было секвенировать в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, чтобы определить штамм грибка.
Врачи полностью удалили гной и прописали пациенту курс противогрибковых препаратов на два месяца, которые вылечили инфекцию. За последние два года грибок у пациента больше не наблюдался. Его случай, описанный в журнале Medical Mycology Case Reports, является первым зарегистрированным случаем заражения человека растительным грибком.
«Серебристые листья» — это грибковое заболевание растений и лиственных деревьев, вызываемая chondrostereum purpureum, тем же грибком, который заразил пациента. Грибок распространяется через переносимые по воздуху споры и поражает листья растений и деревьев, делая их серебристыми, после чего убивает.
В прошлом году ВОЗ предупредила, что число смертельных грибковых инфекций растет, что представляет угрозу для человечества. Многие грибковые патогены, в том числе candida, вызывающая такие распространенные инфекции, как вагинальный кандидоз, становятся все более устойчивыми к лечению. Несмотря на это, грибковым инфекциям уделяется очень мало внимания и ресурсов для исследований. В настоящее время существует только четыре класса противогрибковых препаратов, и очень мало новых препаратов находится в разработке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других
- "Один из нас" - не фантазия, а реальность: грибы едят своих жертв изнутри
- Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку
- В торфянике в Польше нашли древние человеческие останки и десятки бронзовых украшений
- Кианумицин: в честь Киану Ривза назвали пестицид от серой гнили