«Одни из нас. Начало»: в Индии грибок-убийца впервые в истории заразил человека

Имя пациента не разглашается, однако известно, что он, будучи микологом, работал с разлагающимися грибами. Пациент начал кашлять и в течение трех месяцев испытывал трудности с глотанием пищи, после чего обратился в больницу в Калькутте с жалобами на хрипоту и больное горло. Врачи обнаружили небольшое отверстие в лимфатических узлах у его дыхательного горла, однако их озадачили отрицательные результаты анализов на бактериальную инфекцию. Дальнейшие анализы образца гноя из горла пациента показали, что это грибок, и образец необходимо было секвенировать в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, чтобы определить штамм грибка.

Врачи полностью удалили гной и прописали пациенту курс противогрибковых препаратов на два месяца, которые вылечили инфекцию. За последние два года грибок у пациента больше не наблюдался. Его случай, описанный в журнале Medical Mycology Case Reports, является первым зарегистрированным случаем заражения человека растительным грибком.