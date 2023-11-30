Напечатана первая роборука с костями, связками и сухожилиями

3D-печать стремительно развивается, и спектр применяемых материалов значительно расширился. Если раньше выбор ограничивался быстротвердеющим пластиком, то теперь стали пригодны и медленно отвердевающие материалы. Они обладают повышенной эластичностью, более долговечны и прочны.

Использование таких полимеров стало возможным благодаря новой технологии, разработанной ETH и американским стартапом Inkbit. Новая технология позволяет легко комбинировать мягкие, эластичные и жёсткие материалы.

"Мы не смогли бы сделать такую руку с помощью быстротвердеющих полиакрилатов, которые прежде использовались в 3D-печати, — объясняет учёный Томас Бюхнер из группы профессора робототехники ETH Роберта Кацшмана. — Теперь мы используем медленно отвердевающие тиоленовые полимеры. Они обладают хорошей эластичностью и гораздо быстрее возвращаются в исходное состояние после сгибания, чем полиакрилаты".