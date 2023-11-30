Напечатана первая роборука с костями, связками и сухожилиями

Исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH) создали первую роботизированную руку с костями, связками и сухожилиями из различных полимеров. Для этого потребовалось усовершенствовать технологию 3D-печати.
3D-печать стремительно развивается, и спектр применяемых материалов значительно расширился. Если раньше выбор ограничивался быстротвердеющим пластиком, то теперь стали пригодны и медленно отвердевающие материалы. Они обладают повышенной эластичностью, более долговечны и прочны.
Использование таких полимеров стало возможным благодаря новой технологии, разработанной ETH и американским стартапом Inkbit. Новая технология позволяет легко комбинировать мягкие, эластичные и жёсткие материалы.
"Мы не смогли бы сделать такую руку с помощью быстротвердеющих полиакрилатов, которые прежде использовались в 3D-печати, — объясняет учёный Томас Бюхнер из группы профессора робототехники ETH Роберта Кацшмана. — Теперь мы используем медленно отвердевающие тиоленовые полимеры. Они обладают хорошей эластичностью и гораздо быстрее возвращаются в исходное состояние после сгибания, чем полиакрилаты".
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"Роботы из мягких материалов имеют преимущества перед аналогами из металла. Поскольку они мягкие, риск травм при работе с людьми меньше, и они лучше подходят для работы с хрупкими товарами", — пояснил Кацшман.
Обычные 3D-принтеры изготавливают объекты слой за слоем: сопла наносят материал в вязкой форме в каждую точку, затем под воздействием УФ-лампы каждый слой затвердевает. На каждом этапе затвердевания устройство соскабливает неровности поверхности. Это работает только с быстротвердеющими полиакрилатами. Такие полимеры, как тиолены и эпоксидные смолы, будут забивать скребок.
Чтобы использовать медленно отвердевающие полимеры, исследователи усовершенствовали 3D-печать, добавив лазерный сканер, который проверяет каждый напечатанный слой на наличие неровностей.
"Устройство компенсирует эти неровности при печати следующего слоя, вносит все необходимые коррективы в режиме реального времени и с высокой точностью", — говорит Войцех Матусик, профессор Массачусетского технологического института (MIT) в США и соавтор исследования.
Группа Кацшмана из Высшей технической школы Цюриха продолжит изучать возможности технологии, создавать ещё более сложные структуры и разрабатывать дополнительные приложения. Основатели стартапа Inkbit, дочерней компании Массачусетского технологического института, намерены использовать новую разработку в коммерческих целях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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