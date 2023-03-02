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30 чудесных кадров с животными, которые встретили бабочек

30 чудесных кадров с животными, которые встретили бабочек

Автор:
02 марта 2023 15:31
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   бабочка   бабочки   домашние животные   животные   забавные животные   мило   милые фото   фото   
945
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Когда наши любимые животные встречают бабочек - это всегда милейшее зрелище. Многие из них сразу становятся аккуратными и нежными, изучая этих прекрасных насекомых, а другие пытаются поймать их лапками. Эти хозяева поделились чудесными кадрами со своими животными, которые встретили бабочек!

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Метки: Питомцы   бабочка   бабочки   домашние животные   животные   забавные животные   мило   милые фото   фото   
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2  комментария
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14k
Типа граф 55 минут назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
Понимают..что меньшую божью тварь обижать нельзя)
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