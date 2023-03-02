30 чудесных кадров с животными, которые встретили бабочек

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Когда наши любимые животные встречают бабочек - это всегда милейшее зрелище. Многие из них сразу становятся аккуратными и нежными, изучая этих прекрасных насекомых, а другие пытаются поймать их лапками. Эти хозяева поделились чудесными кадрами со своими животными, которые встретили бабочек!
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