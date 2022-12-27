Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки

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Дружба бывает разной. Особенно много необычных примеров среди животных - но если они начинают дружить, то эта дружба всегда самая искренняя. Эти два стаффордширских бультерьера и сорока - как раз такой пример!
Эти трое очаровательных друзей живут в австралийском штате Квинсленд с хозяевами. Взрослая Пегги, стаффордширский бультерьер, её дочка Руби, и спасённая сорока по кличке Молли крепко сдружились неожиданно для всех. Они играют, спят вместе, любят проводить время друг с другом и гулять во дворике.
Два года назад, гуляя с Пегги в собачьем парке, хозяева заметили маленького птенца сороки. Тот был совсем один, и беспокойно бродил по траве, не зная, куда идти. Супруги решили помочь птенцу. Сначала они подождали несколько часов, ожидая, что рядом появятся его родители - но никаких сорок в округе не было, как бы они ни искали.
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Пара решила позаботиться о маленькой сороке. Они звонили в приюты, но к сожалению, птицу никто брать не хотел. Тогда они решили забрать кроху к себе, начали ухаживать за ней, и назвали Молли. Благодаря их заботе, птичка быстро адаптировалась и росла здоровой.
Тогда в доме была только одна собака, Пегги, которая сначала не понимала, что делать с новым пернатым членом семьи. Но любопытство обоих перебороло - они начали знакомиться, а потом и вовсе стали друзьями. Несмотря на различия, они доказали, что для настоящей дружбы и безусловной любви нет преград.
Позже у Пегги появилась дочка - Руби, и жизнь вместе стала ещё веселее! Та тоже сдружилась с сорокой, и теперь эти трое почти всё время проводят вместе. По словам хозяев, не обходится и без трудностей - во время брачного сезона Молли может вести себя агрессивно, а мать-Пегги порой защищает свою дочь, когда та заигрывается с сорокой. Но в целом, они любят друг друга, и всегда вместе. Вот такая необычная дружба!
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