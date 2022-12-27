Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки

Позже у Пегги появилась дочка - Руби, и жизнь вместе стала ещё веселее! Та тоже сдружилась с сорокой, и теперь эти трое почти всё время проводят вместе. По словам хозяев, не обходится и без трудностей - во время брачного сезона Молли может вести себя агрессивно, а мать-Пегги порой защищает свою дочь, когда та заигрывается с сорокой. Но в целом, они любят друг друга, и всегда вместе. Вот такая необычная дружба!