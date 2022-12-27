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Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки

Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки

Автор:
27 декабря 2022 20:53
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   истории   мило   птицы   собаки   сорока   фото   
1125
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Дружба бывает разной. Особенно много необычных примеров среди животных - но если они начинают дружить, то эта дружба всегда самая искренняя. Эти два стаффордширских бультерьера и сорока - как раз такой пример!
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Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   истории   мило   птицы   собаки   сорока   фото   
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9  комментариев
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4k
Николаевич Час назад
Спасибо – улыбнуло.
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22k
Валерий 7 секунд назад
птицы прикольные. Только срут они везде.
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14k
Vital Idol Полчаса назад
переезжай к нам в масквабад, говорили они...
Ссылка vk.com
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21k
BiZ Полчаса назад
поразительно
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23k
Влад Час назад
Это сорока? Чё, правда 7
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459
Бывалый Влад 37 минут назад
Она не родственна европейским сорокам, которые относятся к врановым.
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