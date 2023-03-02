Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки

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Дизайны лифтов в разных странах могут отличаться. На территории СНГ мы привыкли к примерно одним и тем же устройствам лифта, однако в мире ещё полно вариаций.
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