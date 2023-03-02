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Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки

Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки

Автор:
02 марта 2023 09:04
Метки: дизайн   дизайн лифта   интересно   кнопки   лифт   необычно   современный лифт   
1319
14

Дизайны лифтов в разных странах могут отличаться. На территории СНГ мы привыкли к примерно одним и тем же устройствам лифта, однако в мире ещё полно вариаций.

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Метки: дизайн   дизайн лифта   интересно   кнопки   лифт   необычно   современный лифт   
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2k
Froll Час назад
А у нас разве хуже?

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7k
перевозчик 8 минут назад
напомнило....
Ссылка vk.com
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14k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
Лифт в одиннадцати этажном детском садике ?
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Комментарий к фото
Собственно, такая же схема как и на картинке ниже. Ничего непонятного не вижу. Просто таблички для незрячих приклеены были на сопли и отвалились. Так что вопросы что нажимать будут только у тех, для кого таблички предназначались.
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Спелая кукурузинка

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