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12 самых крутых офисов на планете

12 самых крутых офисов на планете

Автор:
22 февраля 2023 14:13
Сообщество : Факты
Метки: дизайн   интересно   лучшие офисы   необычно   офисные пространства   офисы   познавательно   факты   
1585
59

Немногие компании, оборудуя офисы, заботятся о том, чтобы сотрудники чувствовали себя не только комфортно, но и получали эстетическое удовольствие. Эти 12 компаний решили подойти к оборудованию своих офисов нестандартным образом - и вот что из этого вышло.

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Полы сделаны из твердых пород дерева, чтобы сотрудники могли кататься на роликах из кабинета в кабинет

Ни у кого в Dropbox нет отдельных кабинетов. Офис сделан в виде открытого пространства. В нем также есть кафе, в котором работает всемирно известный шеф-повар.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интересно   лучшие офисы   необычно   офисные пространства   офисы   познавательно   факты   
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8  комментариев
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6k
Гур 59 минут назад
Россия. Просто трубопрокатный завод...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
"Открытый" офис - это чтобы видеть кто филонит.
Но сосредоточиться там практически невозможно.
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1k
Andrey 6 минут назад
корона показала что общение лично вообще нахрен никому ни сдалось, и присутствие в офисе тоже
видеоконференции тоже нахрен никому не нужны, простые звонки полностью закрывают все потребности офисной жизни, а иногда хватает текстовых сообщение
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3k
MPEG-8 21 минуту назад
Маск уволил кучу сотрудников, которые сидели в таких офисах и создавали вид бурной деятельности, а на работе Твиттера, это не отразилась. Спортзалы и комнаты для медитации дело хорошее, но в свободное от работы время.
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32k
Юр21 24 минуты назад
Окуевшие оффисные крысы, на работе надо работать, а не в трубе кататься, а то шибко устают они... Идите в шахту, ёпть, вот там и отдохнёте!
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605
Николай Час назад
Дропбокс... ай-ти компания блин))) Полы сделаны из твердого дерева чтоб сотрудники могли кататься из кабинета в кабинет)) Скоро узнают что такое ICQ и одноклассники. Группок там насоздают, общаться будут)))
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Кстати, что за тухлятину вытащи про Нокиа? Она уже лет десять как сдохла и частью распилена и закопана. Из оставшегося клепание штучных серий телекомовского легаси и возврат к истокам в виде производства шин для грузовиков.
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
И? С начала года 100 тыс. обитателей этих красивых охфисов выставлены на мороз.
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