12 самых крутых офисов на планете

Немногие компании, оборудуя офисы, заботятся о том, чтобы сотрудники чувствовали себя не только комфортно, но и получали эстетическое удовольствие. Эти 12 компаний решили подойти к оборудованию своих офисов нестандартным образом - и вот что из этого вышло.
Полы сделаны из твердых пород дерева, чтобы сотрудники могли кататься на роликах из кабинета в кабинет
Ни у кого в Dropbox нет отдельных кабинетов. Офис сделан в виде открытого пространства. В нем также есть кафе, в котором работает всемирно известный шеф-повар.
Основа дизайна офиса - яркие цвета и открытые пространства, спососбтвующие общению и творчеству
В 40 метрах под поверхностью, с симулятором дневного света, собственными водопадами и теплицами
В компании убеждены, что работа на пиратских кораблях и в старинных замках пробуждает креативную энергию
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но сосредоточиться там практически невозможно.
видеоконференции тоже нахрен никому не нужны, простые звонки полностью закрывают все потребности офисной жизни, а иногда хватает текстовых сообщение