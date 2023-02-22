12 самых крутых офисов на планете

Немногие компании, оборудуя офисы, заботятся о том, чтобы сотрудники чувствовали себя не только комфортно, но и получали эстетическое удовольствие. Эти 12 компаний решили подойти к оборудованию своих офисов нестандартным образом - и вот что из этого вышло.