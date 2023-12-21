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Один день из жизни неудачников, мимо которых как будто банда чёрных котов пробежала

Один день из жизни неудачников, мимо которых как будто банда чёрных котов пробежала

Автор:
21 декабря 2023 07:53
Сообщество : Юмор
Метки: Горемыки   забавно   неудача   неудачники   ну это отстой   провал   
1912
15

Порой в жизни что-то не складывается. Даже простая мелочь может стать катастрофой. Перед вами фото от главных героев, с которыми случились разные провалы.

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Метки: Горемыки   забавно   неудача   неудачники   ну это отстой   провал   
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2  комментария
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zloykoyot Полчаса назад
Ага. А перед тем как застряли белили потолок судя по всему
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