Один день из жизни неудачников, мимо которых как будто банда чёрных котов пробежала

Подарки к Новому году со скидками

Неудачники, день которых начался с провала

21 случай, когда люди пытались сделать что-то оригинальное, но потерпели неудачу

35 примеров исключительных неудач на работе

Случаи, когда люди совершили ошибку, и она оказалась роковой

15 бедолаг, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз