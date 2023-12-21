Один день из жизни неудачников, мимо которых как будто банда чёрных котов пробежала

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Порой в жизни что-то не складывается. Даже простая мелочь может стать катастрофой. Перед вами фото от главных героев, с которыми случились разные провалы.
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12. "Порвал шорты на прогулке, и, конечно, это должно было быть в тот день, когда я носил мультяшное нижнее белье"
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