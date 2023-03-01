15 спортсменов, которые творят добро, помогая людям и планете

Криштиану может казаться высокомерным на футбольном поле, но то, что он делает за его пределами, достойно уважения и восхищения. Недавно одна семья обратилась к Роналду с просьбой помочь их сыну. Ребенку была необходима операция на головном мозге, и родители пытались собрать на нее деньги. Они спросили у Роналду, не мог бы он пожертвовать пару бутс для аукциона. Роналду не только пожертвовал бутсы, но и оплатил ребенку операцию на мозге, которая в итоге обошлась в 83 000 долларов.