15 спортсменов, которые творят добро, помогая людям и планете

Хотя СМИ предпочитают сосредотачиваться на всевозможных передрягах, в которые попадают спортсмены, в мире профессионального спорта все еще остаются настоящие образцы для подражания. Вот 15 знаменитых спортсменов, которые используют свой статус во благо и тратят свое время и деньги, чтобы помогать людям.
Несмотря на всю свою славу и богатство, Дэвид Бекхэм остается скромным и приземленным парнем. Когда дело касается детей, его щедрость не знает границ: футболист поддерживает множество благотворительных организаций, которые оказывают им помощь. В 2013 году он отдал 3,3 миллиона фунтов стерлингов из своих футбольных гонораров на благотворительность. Правда, Бекхэм сказал, что это была идея его жены, но всё же!
Трехкратный лучший защитник НФЛ основал благотворительную организацию, которая организует различные внеклассные программы для детей и стремится вовлечь их в занятия спортом в безопасной среде. Играя за «Хьюстон Тексанс», Уотт часто приглашал детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей на игры и тренировки. А 26 августа этого года футболист запустил на YouCaring.com фонд для сбора денег для жертв урагана Харви с первоначальной целью в 200 000 долларов. Уотт закрыл сбор средств, собрав 37 097 298 долларов, что более чем в 185 раз превышает его первоначальную цель.
Деррик Коулман, игравший за «Сиэтл Сихокс», снялся в рекламе Duracell, в которой продемонстрировал, что глухота не помешала ему осуществить свою мечту, чем вдохновил немало детей и даже взрослых с нарушением слуха и другими особенностями.
Бывший квотербек «Нью-Йорк Джайентс» постоянно собирает деньги для детских больниц и клиник. Он также помог собрать более 25 миллионов долларов для Нью-Йоркского марша в поддержку младенцев (для борьбы с преждевременными родами), а его работа с кампанией Tackle Kids Cancer (Побороть детский рак) привела к сборам средств свыше 1 миллиона долларов.
Недавно футболист услышал, что школьный округ в Мичигане собирался ввести плату в размере 75 долларов в год для детей, желающих заниматься спортом. Это был тот же школьный округ, в котором он вырос и окончил школу в 2003 году. Он связался с представителями округа, чтобы узнать, какая сумма будет собрана после сбора этой платы. В итоге Вудли пожертвовал 60 000 долларов, чтобы детям не пришлось платить за занятия спортом.
Больная раком девочка по имени Эбони мечтала встретиться с Леброном Джеймсом. В Твиттере запустили хэштег #LeBronMeetEbony» и чудо случилось: Леброн нашел время в своем плотном графике, чтобы встретиться с Эбони и ее семьей. Вдобавок к этому он собрал более 3 миллионов долларов для организации Boys & Girls Clubs of America, которая занимается организацией внешкольных программ. Он также основал успешный благотворительного фонд, целью которого является положительное влияние на жизнь детей с помощью образования и внеклассных программ. В 2015 году фонд Джеймса потратил 41 миллион долларов, чтобы оплатить обучение в колледже для студентов из Акрона.
Эбби Вамбах из женской национальной сборной США по футболу активно сотрудничает как с Ассоциацией борьбы с детским диабетом, так и с Фондом борьбы с эпилепсией. Обе эти болезни коснулись ее лично: у ее брата Питера эпилепсия, а у ее брата Эндрю и ее племянника Бена диабет 1 типа.
Бейсболист из «Техас Рейнджерс» купил пожарную машину для своего родного города Сан-Франциско-де-Макорис, расположенного в Доминиканской Республике. В его родном городе нет ни пожарных машин, ни машин скорой помощи, так что это был огромный подарок для местных жителей. Его пожертвование привлекло внимание техасской службы экстренного реагирования, которая пожертвовала еще две машины скорой помощи.
Тиллман был профессиональным игроком в американский футбол. После терактов 11 сентября он отказался от контракта на 9 миллионов долларов с «Сент-Луис Рэмс», чтобы пойти в армию с одним из своих братьев. Он погиб на службе из-за дружественного огня, что многие годы скрывали от общественности.
Бывшая профессиональная футболистка, игравшая в женской сборной США по футболу, основала благотворительный фонд в честь своего брата, скончавшегося от болезни костного мозга.
Один из лучших квотербеков в истории НФЛ основал благотворительный фонд, который помогает детям из неблагополучных семей.
Бывший раннинбек «Нью-Орлеан Сэйнтс» славится тем, что постоянно балует детей в Новом Орлеане, но в прошлое Рождество он превзошел себя: спортсмен пришел в магазин, наполнил доверху пять тележек и пожертвовал их организации «Игрушки для малышей».
Баскетболист Стив Нэш играл за «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Он не зря славится своей скромностью и щедростью: спортсмен основал собственную благотворительную организацию, которая помогает нуждающимся детям.
Согласно ее сайту, «Best Buddies» — это «крупнейшая в мире организация, призванная положить конец социальной, физической и экономической изоляции 200 миллионов человек с нарушениями интеллекта и развития (IDD)», обеспечивая «дружбу, работу и развитие лидерских качеств». Благотворительная организация приписывает известному квотербеку Тому Брэди сбор более 46,5 миллионов долларов на ее нужды.
Криштиану может казаться высокомерным на футбольном поле, но то, что он делает за его пределами, достойно уважения и восхищения. Недавно одна семья обратилась к Роналду с просьбой помочь их сыну. Ребенку была необходима операция на головном мозге, и родители пытались собрать на нее деньги. Они спросили у Роналду, не мог бы он пожертвовать пару бутс для аукциона. Роналду не только пожертвовал бутсы, но и оплатил ребенку операцию на мозге, которая в итоге обошлась в 83 000 долларов.
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