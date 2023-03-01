FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7308 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
15 спортсменов, которые творят добро, помогая людям и планете

15 спортсменов, которые творят добро, помогая людям и планете

Автор:
01 марта 2023 19:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   благотворительность   звезды   знаменитости   спортсмены   шоу бизнес   
509
16

Хотя СМИ предпочитают сосредотачиваться на всевозможных передрягах, в которые попадают спортсмены, в мире профессионального спорта все еще остаются настоящие образцы для подражания. Вот 15 знаменитых спортсменов, которые используют свой статус во благо и тратят свое время и деньги, чтобы помогать людям.

×
×

Несмотря на всю свою славу и богатство, Дэвид Бекхэм остается скромным и приземленным парнем. Когда дело касается детей, его щедрость не знает границ: футболист поддерживает множество благотворительных организаций, которые оказывают им помощь. В 2013 году он отдал 3,3 миллиона фунтов стерлингов из своих футбольных гонораров на благотворительность. Правда, Бекхэм сказал, что это была идея его жены, но всё же!

Трехкратный лучший защитник НФЛ основал благотворительную организацию, которая организует различные внеклассные программы для детей и стремится вовлечь их в занятия спортом в безопасной среде. Играя за «Хьюстон Тексанс», Уотт часто приглашал детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей на игры и тренировки. А 26 августа этого года футболист запустил на YouCaring.com фонд для сбора денег для жертв урагана Харви с первоначальной целью в 200 000 долларов. Уотт закрыл сбор средств, собрав 37 097 298 долларов, что более чем в 185 раз превышает его первоначальную цель.

Деррик Коулман, игравший за «Сиэтл Сихокс», снялся в рекламе Duracell, в которой продемонстрировал, что глухота не помешала ему осуществить свою мечту, чем вдохновил немало детей и даже взрослых с нарушением слуха и другими особенностями.

Бывший квотербек «Нью-Йорк Джайентс» постоянно собирает деньги для детских больниц и клиник. Он также помог собрать более 25 миллионов долларов для Нью-Йоркского марша в поддержку младенцев (для борьбы с преждевременными родами), а его работа с кампанией Tackle Kids Cancer (Побороть детский рак) привела к сборам средств свыше 1 миллиона долларов.

Недавно футболист услышал, что школьный округ в Мичигане собирался ввести плату в размере 75 долларов в год для детей, желающих заниматься спортом. Это был тот же школьный округ, в котором он вырос и окончил школу в 2003 году. Он связался с представителями округа, чтобы узнать, какая сумма будет собрана после сбора этой платы. В итоге Вудли пожертвовал 60 000 долларов, чтобы детям не пришлось платить за занятия спортом.

Больная раком девочка по имени Эбони мечтала встретиться с Леброном Джеймсом. В Твиттере запустили хэштег #LeBronMeetEbony» и чудо случилось: Леброн нашел время в своем плотном графике, чтобы встретиться с Эбони и ее семьей. Вдобавок к этому он собрал более 3 миллионов долларов для организации Boys & Girls Clubs of America, которая занимается организацией внешкольных программ. Он также основал успешный благотворительного фонд, целью которого является положительное влияние на жизнь детей с помощью образования и внеклассных программ. В 2015 году фонд Джеймса потратил 41 миллион долларов, чтобы оплатить обучение в колледже для студентов из Акрона.

Эбби Вамбах из женской национальной сборной США по футболу активно сотрудничает как с Ассоциацией борьбы с детским диабетом, так и с Фондом борьбы с эпилепсией. Обе эти болезни коснулись ее лично: у ее брата Питера эпилепсия, а у ее брата Эндрю и ее племянника Бена диабет 1 типа.

Бейсболист из «Техас Рейнджерс» купил пожарную машину для своего родного города Сан-Франциско-де-Макорис, расположенного в Доминиканской Республике. В его родном городе нет ни пожарных машин, ни машин скорой помощи, так что это был огромный подарок для местных жителей. Его пожертвование привлекло внимание техасской службы экстренного реагирования, которая пожертвовала еще две машины скорой помощи.

Тиллман был профессиональным игроком в американский футбол. После терактов 11 сентября он отказался от контракта на 9 миллионов долларов с «Сент-Луис Рэмс», чтобы пойти в армию с одним из своих братьев. Он погиб на службе из-за дружественного огня, что многие годы скрывали от общественности.

Бывшая профессиональная футболистка, игравшая в женской сборной США по футболу, основала благотворительный фонд в честь своего брата, скончавшегося от болезни костного мозга.

Один из лучших квотербеков в истории НФЛ основал благотворительный фонд, который помогает детям из неблагополучных семей.

Бывший раннинбек «Нью-Орлеан Сэйнтс» славится тем, что постоянно балует детей в Новом Орлеане, но в прошлое Рождество он превзошел себя: спортсмен пришел в магазин, наполнил доверху пять тележек и пожертвовал их организации «Игрушки для малышей».

Баскетболист Стив Нэш играл за «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Он не зря славится своей скромностью и щедростью: спортсмен основал собственную благотворительную организацию, которая помогает нуждающимся детям.

Согласно ее сайту, «Best Buddies» — это «крупнейшая в мире организация, призванная положить конец социальной, физической и экономической изоляции 200 миллионов человек с нарушениями интеллекта и развития (IDD)», обеспечивая «дружбу, работу и развитие лидерских качеств». Благотворительная организация приписывает известному квотербеку Тому Брэди сбор более 46,5 миллионов долларов на ее нужды.

Криштиану может казаться высокомерным на футбольном поле, но то, что он делает за его пределами, достойно уважения и восхищения. Недавно одна семья обратилась к Роналду с просьбой помочь их сыну. Ребенку была необходима операция на головном мозге, и родители пытались собрать на нее деньги. Они спросили у Роналду, не мог бы он пожертвовать пару бутс для аукциона. Роналду не только пожертвовал бутсы, но и оплатил ребенку операцию на мозге, которая в итоге обошлась в 83 000 долларов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Спорт   благотворительность   звезды   знаменитости   спортсмены   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
KE2646 21 минуту назад
Пацановские пацаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советские плавленые сыры
Советские плавленые сыры
15 необычностей, которые попались путешественникам
15 необычностей, которые попались путешественникам
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть Midjourney
Нейросеть Midjourney
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#факты#дтп#аварии#дом#Ynews#картинки#СССР
#Юмор#Прикол#в мире#подборка#Жизнь#кино#истории#автомобили#Приколы#США
#интересно#животные#интересное#история#Россия#авто аварии#наука#дети#Прошлое#удивительно

На что жалуетесь?

Вернуться