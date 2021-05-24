Вы их всех знаете, как знаменитых актеров, певцов и даже целителей. Но знаете ли вы, чем они занимались в молодости и какое место в их жизни занимал спорт?
Александр Гаврилович Абдулов - занимался фехтованием и выполнил норматив мастера спорта СССР по этому виду
Геннадий Малахов, основатель клуба «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге, ушу
Анатолий Кашпировский — кандидат медицинских наук, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике
Занимался волейболом, плаваньем, акробатикой, борьбой, лыжами, самбо. Имел первый спортивный разряд по самбо и и был вице-чемпионом Латвийской ССР по этому виду спорта.
В молодости занимался велосипедным спортом (трек), выполнял норму кандидата в мастера
В детстве занимался вольной борьбой, боксом и каратэ. Входил в сборную Кемеровской области по каратэ, выступал на чемпионате Союза
Кандидат в мастера спорта и капитан женской юниорской сборной России по баскетболу Земфира Рамазанова
Занимался боксом и за несколько лет занятий достиг разрядного норматива, участвовал в более чем 20-ти боях, многие из которых выиграл
Занимался боксом и гимнастикой, выполнив по гимнастике первый разряд.
Президент федерации боевого метания «Летящий нож», мастер высшей квалификации по конно-цирковой выездке, мастер спорта по борьбе, а также известный каскадёр.
В молодости играл в футбол и в хоккей с мячом в Русском Гимнастическом обществе «Сокол» и Императорском речном клубе. Также активно занимался греблей, конькобежным спортом и т.н. сокольской гимнастикой. Всю свою жизнь Ильинский был спортивным болельщиком и не прекращал занятия спортом до преклонных лет, например регулярно играл в большой теннис
Занимался самбо, дошёл до мастерского норматива и стал чемпионом СССР среди юниоров в среднем весе. Кроме того имел первый разряд по дзю-до
Мастер каратэ, обладатель 10-го, высшего дана. Он президент российской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, а также мастер спорта по боксу.
Немного иностранных знаменитостей
Хью Лори, академическая гребля, выиграл юниорский чемпионат Великобритании в академической гребле.
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