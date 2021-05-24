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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4910 постов • 665 подписчиков подписаться
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Знаменитые неизвестные спортсмены: ТОП-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали

Знаменитые неизвестные спортсмены: ТОП-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали (23 фото)

Автор:
24 мая 2021 14:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биография   звезды   знаменитости   интересное   спорт   топ   шоу бизнес   
1570
23

Вы их всех знаете, как знаменитых актеров, певцов и даже целителей. Но знаете ли вы, чем они занимались в молодости и какое место в их жизни занимал спорт?

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Метки: биография   звезды   знаменитости   интересное   спорт   топ   шоу бизнес   
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12k
Агент Безопасной Национальности 49 минут назад
Джейсон Стейтем - на протяжении 12 лет входил в сборную Великобритании по прыжкам в воду.
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9
Михаил Войцеховский 8 минут назад
Каким образом Тадеуш мог получить 10- й дан? В Советском Союзе. Дай бог 2-3 -й дан и то непонятно ,кто у него мог экзамен принимать.
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309
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Познавательно и в некоторых случаях для меня неожиданно - спасибо.
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29k
RCJ 37 минут назад
Винни Джонс- футболист, в 90-х в Челси играл!

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131
Кто-то Там RCJ 4 минуты назад
Винни - красава
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Владимир П@зднер - в молодости чемпион СССР по п@здаболингу.
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34k
jonnyD 39 минут назад
А где наш самбист - хоккеист , на журавлях летун , с экрана пиз..ун ?
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