В молодости играл в футбол и в хоккей с мячом в Русском Гимнастическом обществе «Сокол» и Императорском речном клубе. Также активно занимался греблей, конькобежным спортом и т.н. сокольской гимнастикой. Всю свою жизнь Ильинский был спортивным болельщиком и не прекращал занятия спортом до преклонных лет, например регулярно играл в большой теннис