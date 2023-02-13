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Теннис со звёздами: история турнира имени Роберта Кеннеди

Теннис со звёздами: история турнира имени Роберта Кеннеди

Автор:
13 февраля 2023 21:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   благотворительность   жизнь в сша   звезды   история   как давно все это было   как это было   роберт кеннеди   теннис   шоу бизнес   
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Этот теннисный турнир 70-х был одним из самых светских и стильных спортивных событий в США. Во-первых, мероприятие было благотворительным и проводилось ежегодно. Во-вторых, в нём принимали участие не только профессиональные спортсмены, но и политики и знаменитости.

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Первый теннисный турнир в память о Роберте Ф. Кеннеди состоялся в теннисном клубе Вестсайда и потом проводился ежегодно на протяжении 70-х. Наряду с профессиональными теннисистами в нём принимали участие многие крупные голливудские звёзды.


Целью турнира был сбор средств на благотворительные программы фонда Роберта Ф. Кеннеди за счёт вступительных взносов. Плата взималась как с игроков, так и со зрителей: вход для знаменитостей стоил 2500 долларов (более 10 000 долларов по сегодняшним меркам), а вход для зрителей — от 5 до 100 долларов (до 480 долларов по сегодняшним меркам).


Как и следовало ожидать, ежегодно турнир посещали представители семьи Кеннеди. Братья и сестры, племянники и племянницы Роберта Кеннед собирались на трибунах или шнуровали свои теннисные туфли для участия в мероприятии.


Среди известных членов клана Кеннеди, присутствовавших на мероприятии, были Этель, Тед и Юнис Кеннеди. Во время просмотра теннисных матчей можно было часто заметить Джона Ф. Кеннеди-младшего, Кэролайн Кеннеди, Марию Шрайвер и Джеки Кеннеди.


Учитывая, что это было событие для знаменитостей, неудивительно, что некоторые из самых больших звёзд того времени выступили на теннисных турнирах RFK. Ежегодно на трибунах и на кортах зрители могли видеть популярных актёров, певцов, моделей и других представителей шоу-бизнеса. Вот лишь несколько имён: Чеви Чейз, Арнольд Шварценеггер, Дастин Хоффман, Валери Перрин, Клинт Иствуд, Шерил Тигс.


Соберите группу знаменитостей в одной комнате, и они обязательно пообщаются. Певцы пожимали руки политикам, а спортсмены шутили с актёрами. Это был уникальный опыт, благодаря которому многие самые известные имена Америки соприкоснулись друг с другом, что позволило сделать несколько замечательных фотографий.


И хотя сегодня теннисный турнир имени Роберта Ф. Кеннеди уже не проводится, это была славная страница истории. Целый сонм знаменитостей, профессиональных спортсменов и политиков сделал турнир популярным и запоминающимся событием. А мы можем посмотреть на сохранившиеся снимки и представить, как это было.

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Метки: Спорт   благотворительность   жизнь в сша   звезды   история   как давно все это было   как это было   роберт кеннеди   теннис   шоу бизнес   
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