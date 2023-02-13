Теннис со звёздами: история турнира имени Роберта Кеннеди

Целью турнира был сбор средств на благотворительные программы фонда Роберта Ф. Кеннеди за счёт вступительных взносов. Плата взималась как с игроков, так и со зрителей: вход для знаменитостей стоил 2500 долларов (более 10 000 долларов по сегодняшним меркам), а вход для зрителей — от 5 до 100 долларов (до 480 долларов по сегодняшним меркам).