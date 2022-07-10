Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд

Во время очередного заседания суда во время бракоразводного процесса актера с Эмбер Хёрд, всплыли весьма интересные факты. В 2016 году экс-супруга обвинила Деппа в домашнем насилии, выиграла суд и получила компенсацию в размере $7 млн, пообещав половину отдать на благотворительность.

Но в дальнейшем выяснилось, что жадная дамочка перечислила фондам только $1,3 млн, причём её собственных средств в общей сумме было всего $700 000. $500 000 на благое дело она стрясла с бывшего тогда её бойфрендом Илона Маска, а ещё $100 000 внёс сам Депп.