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Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд

Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд

Автор:
10 июля 2022 16:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   Эмбер Хёрд   благотворительность   дети   звезды   знаменитости   картины   шоу бизнес   
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У Капитана Джека Воробья огромное сердце и он в очередной раз доказал это.


Джонни Деппу удалось заработать почти 800 тысяч долларов на продаже NFT (уникальных токенов). И вся эта сумма ушла на пожертвование четырём благотворительным организациям для больных детей.


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Во время очередного заседания суда во время бракоразводного процесса актера с Эмбер Хёрд, всплыли весьма интересные факты. В 2016 году экс-супруга обвинила Деппа в домашнем насилии, выиграла суд и получила компенсацию в размере $7 млн, пообещав половину отдать на благотворительность.


Но в дальнейшем выяснилось, что жадная дамочка перечислила фондам только $1,3 млн, причём её собственных средств в общей сумме было всего $700 000. $500 000 на благое дело она стрясла с бывшего тогда её бойфрендом Илона Маска, а ещё $100 000 внёс сам Депп.


Этот факт весьма огорчил Деппа и он решил создать проект Never Fear Truth (в переводе с английского — «Никогда не бойся правды»), в рамках которого представил NFT-портреты друзей и близких, а также людей, которые всегда служили ему примером и вдохновением.

Ещё на стадии разработки этого проекта Депп сообщил, что планирует продать 11 111 копий своих работ и четверть дохода от них передать на благотворительность.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джонни Депп   Эмбер Хёрд   благотворительность   дети   звезды   знаменитости   картины   шоу бизнес   
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5  комментариев
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Copycat Час назад
Просто хороший человек, к тому же один из моих любимых актеров - первый раз наверно с ним познакомился в пиратах карибского моря - теперь пираты и он у меня в голове неотделимы
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40k
Лесли 🥰 3 минуты назад
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−4
ChePaev 18 минут назад
щедрый человек гораздо лучше доброго!))
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