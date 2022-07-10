Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд

У Капитана Джека Воробья огромное сердце и он в очередной раз доказал это.
Джонни Деппу удалось заработать почти 800 тысяч долларов на продаже NFT (уникальных токенов). И вся эта сумма ушла на пожертвование четырём благотворительным организациям для больных детей.
Во время очередного заседания суда во время бракоразводного процесса актера с Эмбер Хёрд, всплыли весьма интересные факты. В 2016 году экс-супруга обвинила Деппа в домашнем насилии, выиграла суд и получила компенсацию в размере $7 млн, пообещав половину отдать на благотворительность.
Но в дальнейшем выяснилось, что жадная дамочка перечислила фондам только $1,3 млн, причём её собственных средств в общей сумме было всего $700 000. $500 000 на благое дело она стрясла с бывшего тогда её бойфрендом Илона Маска, а ещё $100 000 внёс сам Депп.
Этот факт весьма огорчил Деппа и он решил создать проект Never Fear Truth (в переводе с английского — «Никогда не бойся правды»), в рамках которого представил NFT-портреты друзей и близких, а также людей, которые всегда служили ему примером и вдохновением.
Ещё на стадии разработки этого проекта Депп сообщил, что планирует продать 11 111 копий своих работ и четверть дохода от них передать на благотворительность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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