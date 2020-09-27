Работяги из метро построили для себя аналог гаража, где можно отдохнуть и покутить. Видимо, кого-то однажды не пригласили на междусобойчик, и тот сдал мужиков, у которых был свой местный "штаб" под землей.

0 Источник: Тайную мужскую берлогу с холодильником, полным напитком, большим столом и даже кроватями обнаружили под платформой метро Центрального вокзала Нью-Йорка, который напрямую связан с метрополитеном. Замаскированный вход в эту комнату находился за складом и по документом ее не существовало.

0 Источник: Однако когда поступил сигнал, руководство подземки обнаружило "штаб", где нерадивые работники могли прохлаждаться во время того, как остальные трудились в поте лица. Было предпринято расследование, в результате которого стало известно, что комнатушку использовали для вечеринок и кутежей (спасибо, Кэп!)

0 Источник: Инспектор нью-йоркского метрополитена Кэролайн Покорни извинилась за своих колле7 перед общественностью: «Многие жители Нью-Йорка мечтают о том, чтобы расслабиться с банкой холодного пива в лучшем районе Манхэттена, особенно в такой близости от метро. Но мало кому хватит наглости оккупировать секретную комнату под Центральным вокзалом и сделать ее своей собственной комнатой для вечеринок, да еще и бесцеремонно используя ресурсы транспортной системы».

0 Источник: Виновными объявили трех сотрудников: слесаря-проводника, бригадира плотников и бригадира электриков. В настроящий момент они отстранены от работы, лишены зарплаты и ожидают дисциплинарного взыскания. Большая вероятность того, что их уволят.