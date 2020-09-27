Рабочие сделали «мужскую берлогу» в кладовой под центральным вокзалом Нью-ЙоркаПод знаменитым Центральным вокзалом в Нью-Йорке обнаружили секретную пещеру. Однако улики указывают, что принадлежала она не древним цивилизациям, а любителям красиво отдохнуть. Правда, после...