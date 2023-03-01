Любитель фастфуда заказал на день рождения не торт с 36 свечками, а бургер с 36 котлетами

Житель Великобритании Крейг Харкер решил, что фраза «Люблю повеселиться, особенно пожрать» — это про него, и отметил свой 36-й день рождения чудовищно большим гамбургером. Он попросил дать ему обычный бургер и добавить в него дополнительно 35 котлет. Удивительно, но ему никто не возразил и заказ был исполнен в точности. Праздник удался!
Желание именинника — закон.
Но осилить угощение целиком ему оказалось не под силу. Крейг, как бы он ни любил фастфуд, смог съесть только 12 бургерных котлет, а остатком «торта» поделился с родственниками, друзьями и домашними животными. В общем, еды хватило всем.
Я думаю, что это самый большой бургер, который когда-либо заказывали в Burger King — настоящее угощение на день рождения, — сказал Крейг. — И получилось очень выгодно, кстати. Если бы заказали гамбургер такого размера в ресторане, то заплатили бы гораздо больше.
На видео он говорит, что решил побаловать себя в честь дня рождения, но не тортом, как нормальные люди, а мясом, поскольку он ненормальный фанат фастфуда и абсолютно плотояден. Понимая, что к такому эксперименту нужно правильно подготовиться, Крейг надел джинсы, которые растягиваются на животе, как штаны для беременных.
Кроме гигантского гамбургера он заказал картофель фри и диетическую колу, не забыв пошутить по этому поводу:
Диетическая кола для меня, я слежу за калориями.
Крейг Харкер действительно любит поесть. У него собственный паб в Хардвике, его родном городе, а ещё он ведёт кулинарный блог Dad Loves Food, в котором рассказывает о тонкостях и хитростях кулинарии и даёт полезные советы.
Видимо, теперь он смело будет советовать торт из бургерных котлет вместо торта со свечками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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