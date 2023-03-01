Любитель фастфуда заказал на день рождения не торт с 36 свечками, а бургер с 36 котлетами

На видео он говорит, что решил побаловать себя в честь дня рождения, но не тортом, как нормальные люди, а мясом, поскольку он ненормальный фанат фастфуда и абсолютно плотояден. Понимая, что к такому эксперименту нужно правильно подготовиться, Крейг надел джинсы, которые растягиваются на животе, как штаны для беременных.