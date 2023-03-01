FISHKINET
Сообщество Юмор 16503 поста • 3464 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Любитель фастфуда заказал на день рождения не торт с 36 свечками, а бургер с 36 котлетами

Любитель фастфуда заказал на день рождения не торт с 36 свечками, а бургер с 36 котлетами

Автор:
01 марта 2023 15:27
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   бургеркинг   бургеры   забавно   забавное видео   мудрые советы   мясоеды   рекорд   
858
6
1

Житель Великобритании Крейг Харкер решил, что фраза «Люблю повеселиться, особенно пожрать» — это про него, и отметил свой 36-й день рождения чудовищно большим гамбургером. Он попросил дать ему обычный бургер и добавить в него дополнительно 35 котлет. Удивительно, но ему никто не возразил и заказ был исполнен в точности. Праздник удался!

Желание именинника — закон.

Но осилить угощение целиком ему оказалось не под силу. Крейг, как бы он ни любил фастфуд, смог съесть только 12 бургерных котлет, а остатком «торта» поделился с родственниками, друзьями и домашними животными. В общем, еды хватило всем.

Я думаю, что это самый большой бургер, который когда-либо заказывали в Burger King — настоящее угощение на день рождения, — сказал Крейг. — И получилось очень выгодно, кстати. Если бы заказали гамбургер такого размера в ресторане, то заплатили бы гораздо больше.

На видео он говорит, что решил побаловать себя в честь дня рождения, но не тортом, как нормальные люди, а мясом, поскольку он ненормальный фанат фастфуда и абсолютно плотояден. Понимая, что к такому эксперименту нужно правильно подготовиться, Крейг надел джинсы, которые растягиваются на животе, как штаны для беременных.


Кроме гигантского гамбургера он заказал картофель фри и диетическую колу, не забыв пошутить по этому поводу:


Диетическая кола для меня, я слежу за калориями.

Крейг Харкер действительно любит поесть. У него собственный паб в Хардвике, его родном городе, а ещё он ведёт кулинарный блог Dad Loves Food, в котором рассказывает о тонкостях и хитростях кулинарии и даёт полезные советы.

Видимо, теперь он смело будет советовать торт из бургерных котлет вместо торта со свечками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Еда   бургеркинг   бургеры   забавно   забавное видео   мудрые советы   мясоеды   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Просто Царь 21 минуту назад
Дураков в Великобритании запасено лет на 100.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 13 минут назад
Х.у*е.т*а какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 17 минут назад
"И получилось очень выгодно, кстати. Если бы заказали гамбургер такого размера в ресторане, то заплатили бы гораздо больше."

А если бы сам фаршик накрутил и пожарил, то было-бы ещё дешевле и вкуснее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 21 минуту назад
Вот так мы относимся к ресурсам Земли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saplus Полчаса назад
Юлия Якубеня одобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KE2646 51 минуту назад
"Мне, пожалуйста, один "Разорвие.б.ло"и диетическую колу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93804



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Самые лучшие мелодрамы, снятые в&nbsp;СССР
Самые лучшие мелодрамы, снятые в СССР
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#факты#кино#дтп#наука#дети#картинки#США
#Юмор#Прикол#забавно#подборка#история#истории#нейросеть#дом#Приколы#авто аварии
#интересно#животные#интересное#Жизнь#Россия#аварии#автомобили#знаменитости#СССР#удивительно
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную технику 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную... «Ты то, что ты ешь»: люди показали, что они едят и как при этом выглядят «Ты то, что ты ешь»: люди показали, что они едят и как при этом выглядят 30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь 30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь 14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень 14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень 17 неожиданных находок, которые встретились людям в повседневной еде 17 неожиданных находок, которые встретились людям в повседневной еде

На что жалуетесь?

Вернуться