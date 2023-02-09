17 неожиданных находок, которые встретились людям в повседневной еде

Покупая продукты в магазине или заказывая блюда в кафе, мы не задумываемся о том, что можем совершенно случайно получить кота в мешке. Расслабившиеся производители и зазевавшиеся повара иногда допускают оплошности, в связи с чем в еде оказываются довольно любопытные и совершенно несъедобные штуки.
Безусловно, не каждому будет приятно обнаружить такие сюрпризы в своей трапезе. Однако стоит благодарить удачу, что их удалось заметить задолго до того, как они оказались во рту. Предлагаем вам взглянуть на фотографии находок, сделанные людьми, которым «посчастливилось» сорвать такой джекпот.
Добавка, которую никто и никак не ожидал увидеть в тарелке
Отличный сюжет для мультфильма Pixar. Юная улитка, которая никогда не может поверить в себя, случайно попадает в салат только для того, чтобы оказаться в большом городе, где ей нужно научиться постоять за себя и своих настоящих друзей.
Нашёл большую жемчужину в своих устрицах
Продай её, чтобы купить больше устриц.
Бесконечные деньги!
Этот цыплёнок-гриль, купленный моей сестрой, был с прикрепленным к нему стержнем
Странная кукуруза
Я, конечно, городской житель, но по-моему что-то тут не так…
Нашёл большой шарик со специями внутри пакета с чипсами
На печенье Oreo отпечатано, что оно не содержит глютен. Не знал, пока не уронил в молоко
Нашёл крошечный камушек в своём картофеле
В коробке вместо наггетсов оказался мелко нарубленный лук
Если это была путаница в заказе, то кто, чёрт возьми, заказал целую коробку лука?
Сюрприз внутри банки огурцов
Купил форель, а внутри оказалась икра. Получилась почти литровая банка
Слойка с яблоком. Зачем мелочиться? Использовали бы уже целое
Везде обман! Написали «с яблоком», а внутри только половинка!
Внутри хлеба оказался ещё один мини-хлеб
Получил сегодня сюрприз в своей пицце
Дополнительная начинка в виде телефона.
Купил колбасу, а там…
Управляемая колбаса.
Сегодня в хлопьях мне попался чёрненький сюрприз
У этого яйца было два слоя скорлупы
Теперь лягушке придётся вынужденно сменить место жительства
Источник:
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