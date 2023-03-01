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«Теперь Бокстел в безопасности!»: в Голландии полицейский гонялся за шаром-шпионом, пока не понял, что это птичий помёт на лобовом стекле

«Теперь Бокстел в безопасности!»: в Голландии полицейский гонялся за шаром-шпионом, пока не понял, что это птичий помёт на лобовом стекле

Автор:
01 марта 2023 14:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Погоня   бокстел   голландия   полицейский   помет   слежка   стекло   шар-шпион   
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Но погоню устроил на славу.

В последнее время только и разговорах, что о шарах-шпионах. То в США собьют метеорологический аэростат и объявят это победой над мировым злом. То в Японии обнаружат неопознанные объекты и заявят, что за ними следят. Теперь мода на шпионаж и воздушные шарики добралась и до Европы.


В голландском городе Бокстел полицейский увидел в небе шар и начал слежку:

Во время патрулирования я увидел над моим районом подозреваемого — шар-шпион. Я решил проследить за ним, и вскоре стало ясно, что он завис над районом Селиссена.

×
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Бдительный страж преследовал шар, но никак не мог его догнать. А когда притормозил на перекрёстке — «шпион» тоже завис в воздухе. Тут-то полицейский и сообразил, что никакой это не шар, а пятно птичьего помёта на лобовом его машины.

«Как только я протёр стекло от помёта, предполагаемый шпионский шар скрылся из виду. Бокстел в безопасности!»сообщил силовик в соцсетях.

А мог бы ещё и премию попросить.

Источник:

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Метки: Погоня   бокстел   голландия   полицейский   помет   слежка   стекло   шар-шпион   
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3  комментария
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1k
Росомаха 43 минуты назад
Для Голландии не мудрено...
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42k
turyst 4 минуты назад
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16k
Сергей 17 минут назад
Стопроцентно коп обедал в кофешопе)))
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August

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