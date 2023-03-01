«Теперь Бокстел в безопасности!»: в Голландии полицейский гонялся за шаром-шпионом, пока не понял, что это птичий помёт на лобовом стекле

В последнее время только и разговорах, что о шарах-шпионах. То в США собьют метеорологический аэростат и объявят это победой над мировым злом. То в Японии обнаружат неопознанные объекты и заявят, что за ними следят. Теперь мода на шпионаж и воздушные шарики добралась и до Европы.





В голландском городе Бокстел полицейский увидел в небе шар и начал слежку: