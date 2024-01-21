Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц»

Microsoft призналась, что официально собирает данные пользователей сервиса Outlook, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями. Раскрыть карты ее вынудили европейские законы – в других регионах мира пользователи не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты.
Удобный инструмент для слежки
Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компаниям для дальнейшего таргетинга рекламы. Microsoft призналась в этом сама – из-за новых европейских законов проживающие в Евросоюзе пользователи Outlook видят официальное уведомление о том, что Microsoft и 772 «третьих лица» обрабатывают пользовательскую информацию.
Проблему широко осветил почтовый сервис Proton, заблокированный в России и в недавнем прошлом известный как ProtonMail. Его отличительная черта – максимальная анонимность всех пользователей, которой, впрочем, сервис готов поступиться под давлением силовых структур.
Эксперты Proton называют Outlook инструментом сбора данных для 772 внешних партнеров Microsoft и системой доставки рекламы для самой Microsoft. Дисклеймер, который видят пользователи из ЕС, гласит, что собранные данные все эти сотни компаний используют, в том числе, для персонализации рекламы и контента, получения точных данные геолокации, идентификация пользователей посредством сканирования устройств и пр.
Слишком много возможностей
Outlook может предоставить Microsoft слишком много свободы в плане доступа к персональной информации пользователей. Когда они синхронизируют сторонние учетные записи электронной почты из других служб, например, Yahoo или Gmail, с новым Outlook, они откровенно рискуют предоставить Microsoft доступ к учетным данным для подключения по протоколам IMAP и SMTP, а также непосредственно к письмам, контактам и пр., пишет немецкий ИТ-блог Heise Online. Притом переключение на другие клиенты электронной почты не поможет – у Microsoft уже будет доступ, и она продолжит читать электронные письма. согласно Heise Online, имя пользователя и пароль IMAP и SMTP передаются в Microsoft в виде обычного текста.
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Простите за «атмосферный коммент» из сети. Никого не хотел обидеть, но вот, не удержался…
Источник:
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Для корпоративной почты у нас свой сервер и свой почтовый клиент.
До кучи есть и облако для ИТР, 50 гигов.
Не встречал давно уже, чтоб кто-то пользовался такими помойками вроде OtlookA
А мы и пойдем дальше своим путем
Ну и это, покажите мне хоть один вменяемый аналог Outlook для корпоративного сектора. Пока никто не смог даже близко подобраться. Хотя уже и хотелось бы видеть "отечественные аналоги".
С какого .хуя аутлук стал "легендарным"?
Сегодня, каждый шаг любого человека, можно отслеживать онлайн при наличие определённых ресурсов и полномочий.
Просто потому, что это "г..." удобнее подавляющего большинства почтовых серверов.
В связке с Outlook ессно.