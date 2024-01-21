FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11138 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц»

Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц»

Автор:
21 января 2024 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Microsoft   Outlook   слежка   
530
3

Microsoft призналась, что официально собирает данные пользователей сервиса Outlook, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями. Раскрыть карты ее вынудили европейские законы – в других регионах мира пользователи не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты.

Удобный инструмент для слежки
Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компаниям для дальнейшего таргетинга рекламы. Microsoft призналась в этом сама – из-за новых европейских законов проживающие в Евросоюзе пользователи Outlook видят официальное уведомление о том, что Microsoft и 772 «третьих лица» обрабатывают пользовательскую информацию.

Проблему широко осветил почтовый сервис Proton, заблокированный в России и в недавнем прошлом известный как ProtonMail. Его отличительная черта – максимальная анонимность всех пользователей, которой, впрочем, сервис готов поступиться под давлением силовых структур.

Эксперты Proton называют Outlook инструментом сбора данных для 772 внешних партнеров Microsoft и системой доставки рекламы для самой Microsoft. Дисклеймер, который видят пользователи из ЕС, гласит, что собранные данные все эти сотни компаний используют, в том числе, для персонализации рекламы и контента, получения точных данные геолокации, идентификация пользователей посредством сканирования устройств и пр.

Слишком много возможностей
Outlook может предоставить Microsoft слишком много свободы в плане доступа к персональной информации пользователей. Когда они синхронизируют сторонние учетные записи электронной почты из других служб, например, Yahoo или Gmail, с новым Outlook, они откровенно рискуют предоставить Microsoft доступ к учетным данным для подключения по протоколам IMAP и SMTP, а также непосредственно к письмам, контактам и пр., пишет немецкий ИТ-блог Heise Online. Притом переключение на другие клиенты электронной почты не поможет – у Microsoft уже будет доступ, и она продолжит читать электронные письма. согласно Heise Online, имя пользователя и пароль IMAP и SMTP передаются в Microsoft в виде обычного текста.

 

_______________________________________

Простите за «атмосферный коммент» из сети. Никого не хотел обидеть, но вот, не удержался…


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Microsoft   Outlook   слежка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
Максим Т. 6 часов назад
Присоединяюсь к "атмосферному комменту")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andy Birkin 2 часа назад
Автор "атмосферного комментария", видимо, не в курсу, что Otlook является доминирующей email-платформой в корпоративной среде, особенно у глобальных компаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 2 часа назад
вообще то термин "прослушиваемое общество" появился ещё лет пятьдесят назад. если не шестьдесят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
FreelancerND 4 часа назад
Ну да, ну да, а остальные почтовики этого не делают, ага.
Ну и это, покажите мне хоть один вменяемый аналог Outlook для корпоративного сектора. Пока никто не смог даже близко подобраться. Хотя уже и хотелось бы видеть "отечественные аналоги".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 4 часа назад
Задолбали петушары, которые не понимают лингвистического значения слов!
С какого .хуя аутлук стал "легендарным"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Любая операционная система собирает информацию, хотите вы того или не хотите. Хотите анонимности, выбросьте телефоны, компьютеры, ноутбуки, умные колонки и прочую умную технику, возможно тогда, ваши персональные данные никуда не утекут, если только сторонние люди из разных государственных организаций не сольют ваши персональные данные в сеть.
Сегодня, каждый шаг любого человека, можно отслеживать онлайн при наличие определённых ресурсов и полномочий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
CruelAsm 4 часа назад
Что, кто-то всё-таки прочитал лицензионное соглашение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus 5 часов назад
Бу-га-гашеньки... mail.ru, yandex.ru, gmail.com, protonmail.com и абсолютно все подобные сервисы делают абсолютно то же самое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Max Z Shtirlic 5 часов назад
Ой, удивили - да винда целиком - это одна большая шпионская программа!! Как говорится - вишенка от яблоньки не далеко катится!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 5 часов назад
Вообще-то пользуются - примерно чуть менее, чем весь средний и крупный бизнес в России, если что.
Просто потому, что это "г..." удобнее подавляющего большинства почтовых серверов.
В связке с Outlook ессно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Igor (Игорь) 5 часов назад
Аутглюком разве еще кто-то пользуется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 5 часов назад
я как не пользовался этимс Легендарным сервисом, так и не собираюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron 6 часов назад
Боюсь, аутлук - это капля в море. ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
SandMANn
...а смысл?
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19608



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
Набирающие популярность в сообществах
Коуб, живность 2
Коуб, живность 2
РЖД изменит правила перевозки животных после убийства кота Твикса
РЖД изменит правила перевозки животных после убийства кота Твикса
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#Китай#собака#милота
#животные#факты#забавно#сарказм#Россия#работа
#в мире#Юмор#интересно#СССР#кот#тигр
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью «Теперь Бокстел в безопасности!»: в Голландии полицейский гонялся за шаром-шпионом, пока не понял, что это птичий помёт на лобовом стекле «Теперь Бокстел в безопасности!»: в Голландии полицейский гонялся за шаром-шпионом, пока не... Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Как выглядит самая тихая комната в мире Как выглядит самая тихая комната в мире Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы Прощай, Calibri! Microsoft впервые за 16 лет изменит шрифт по умолчанию в Office Прощай, Calibri! Microsoft впервые за 16 лет изменит шрифт по умолчанию в Office

На что жалуетесь?

Вернуться