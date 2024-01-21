Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц»

Удобный инструмент для слежки

Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компаниям для дальнейшего таргетинга рекламы. Microsoft призналась в этом сама – из-за новых европейских законов проживающие в Евросоюзе пользователи Outlook видят официальное уведомление о том, что Microsoft и 772 «третьих лица» обрабатывают пользовательскую информацию.



Проблему широко осветил почтовый сервис Proton, заблокированный в России и в недавнем прошлом известный как ProtonMail. Его отличительная черта – максимальная анонимность всех пользователей, которой, впрочем, сервис готов поступиться под давлением силовых структур.



Эксперты Proton называют Outlook инструментом сбора данных для 772 внешних партнеров Microsoft и системой доставки рекламы для самой Microsoft. Дисклеймер, который видят пользователи из ЕС, гласит, что собранные данные все эти сотни компаний используют, в том числе, для персонализации рекламы и контента, получения точных данные геолокации, идентификация пользователей посредством сканирования устройств и пр.



Слишком много возможностей

Outlook может предоставить Microsoft слишком много свободы в плане доступа к персональной информации пользователей. Когда они синхронизируют сторонние учетные записи электронной почты из других служб, например, Yahoo или Gmail, с новым Outlook, они откровенно рискуют предоставить Microsoft доступ к учетным данным для подключения по протоколам IMAP и SMTP, а также непосредственно к письмам, контактам и пр., пишет немецкий ИТ-блог Heise Online. Притом переключение на другие клиенты электронной почты не поможет – у Microsoft уже будет доступ, и она продолжит читать электронные письма. согласно Heise Online, имя пользователя и пароль IMAP и SMTP передаются в Microsoft в виде обычного текста.