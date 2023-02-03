"Крутится вертится шар голубой". В Твиттер множатся мемы про китайский шар-шпион

Китайский аэростат-разведчик, совершающий неспешное турне над территорией США, наделал много шума не только среди политической элиты США, но и в Твиттер. В социальной сети появляется все больше картинок про неопознаный летающий объект, за которым несколько дней пристально следит Пентагон.
Наш день и нашу неделю сделал китайский шар. Над головой.
Трамп был краток, комментируя историю с аэростатом (якобы китайским) в небе над США.
"Сбейте шар!" - написал он.
И тут же стал мемом:
А дальше уже было не остановить.
Шар-шпион в виде кота:
В виде коробки с китайской уличной едой:
В виде мозга???
К Дню Святого Валентина?
В виде героя известного мультфильма:
В виде чувака в трусах:
В МИД Китая призвали прекратить спекуляции по теме "китайского шпионского аэростата".
"Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований!"
Ведомство выразило сожаление, что аэростат оказался над территорией Соединенных Штатов: он отклонился от маршрута из-за ветра.
В Пекине заявили, что будут поддерживать взаимодействие с США и примут меры, чтобы урегулировать форс-мажор.
Но пользователей Твиттер было уже не остановить:
И снова чувак в трусах:
Администрация США тем временем решила отложить визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена из-за ситуации с китайским аэростатом, замеченным над северным штатом Монтана, где находятся ядерные объекты. Об этом сообщили источники ABC и Bloomberg.
Но сбивать его не будут из-за риска для людей на земле, Байден согласился с этим, - сообщает Пентагон.
Крутится, вертится, хочет упасть...
Источник:
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