"Крутится вертится шар голубой". В Твиттер множатся мемы про китайский шар-шпион

В МИД Китая призвали прекратить спекуляции по теме "китайского шпионского аэростата".

"Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований!"

Ведомство выразило сожаление, что аэростат оказался над территорией Соединенных Штатов: он отклонился от маршрута из-за ветра.

В Пекине заявили, что будут поддерживать взаимодействие с США и примут меры, чтобы урегулировать форс-мажор.

Но пользователей Твиттер было уже не остановить: