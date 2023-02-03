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"Крутится вертится шар голубой". В Твиттер множатся мемы про китайский шар-шпион

"Крутится вертится шар голубой". В Твиттер множатся мемы про китайский шар-шпион

Автор:
03 февраля 2023 22:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китайский шар   Пентагон   Разведчик   США   аэростат   шар   шпион   
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Китайский аэростат-разведчик, совершающий неспешное турне над территорией США, наделал много шума не только среди политической элиты США, но и в Твиттер. В социальной сети появляется все больше картинок про неопознаный летающий объект, за которым несколько дней пристально следит Пентагон.

Наш день и нашу неделю сделал китайский шар. Над головой.

Трамп был краток, комментируя историю с аэростатом (якобы китайским) в небе над США.
"Сбейте шар!" - написал он.

И тут же стал мемом:

×
×

А дальше уже было не остановить.

Шар-шпион в виде кота:

В виде коробки с китайской уличной едой:

В виде мозга???

К Дню Святого Валентина?

В виде героя известного мультфильма:

В виде чувака в трусах:

В МИД Китая призвали прекратить спекуляции по теме "китайского шпионского аэростата".

"Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований!"
Ведомство выразило сожаление, что аэростат оказался над территорией Соединенных Штатов: он отклонился от маршрута из-за ветра.
В Пекине заявили, что будут поддерживать взаимодействие с США и примут меры, чтобы урегулировать форс-мажор.

Но пользователей Твиттер было уже не остановить:

И снова чувак в трусах:


Администрация США тем временем решила отложить визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена из-за ситуации с китайским аэростатом, замеченным над северным штатом Монтана, где находятся ядерные объекты. Об этом сообщили источники ABC и Bloomberg.

Но сбивать его не будут из-за риска для людей на земле, Байден согласился с этим, - сообщает Пентагон.


Крутится, вертится, хочет упасть...

Источник:

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Метки: Китайский шар   Пентагон   Разведчик   США   аэростат   шар   шпион   
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5  комментариев
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DigitalGod 44 минуты назад
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Dmitriy 47 минут назад
Сдается мне что не не хотят, а не могут сбить.
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Джордж. Вашингтон. Час назад
Ну а как еще с педерастами воевать решили китайцы
Ссылка youtu.be
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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