Почему пластмассовые дома не прижились в России, хотя их строили еще при Хрущеве

Кажется, что только в наши дни архитектура предполагает постоянные эксперименты с формой и материалами, из которых строится здание. На самом деле этот тренд на необычность начался еще в 50-е годы ХХ века.
Тогда люди стали обращать внимание на странные формы зданий, к тому же технический прогресс позволял такие переосмысления классической архитектуры. Никита Хрущев во время своего путешествия в США остался под впечатлением от домов, сделанных из пластика. И захотел увидеть такие же в своей стране.
Вдохновение Диснейлендом
Путешествие в США Никиты Хрущева и его семьи произошло в 1959 году. Его семья смогла посетить известный во всем мире Диснейленд. Сам Хрущев не смог его посетить, поскольку американские власти не могли обеспечить ему безопасность в этом месте. Но его жена увидела в парке здание, настолько впечатлившее ее, что она рассказала об этом мужу. Дело в том, что это здание было экспериментом одного из технических университетов США, сделано оно было из пластика. Никита Хрущев вдохновился этой идеей и решил попробовать сделать что-то похожее в СССР.
Советская реализация
После поездки Никиты Хрущева прошло два года, и ответственные архитекторы представили ему первую разработку. По задумке, пластмассовый коттедж должен был состоять из двух этажей. Первый из них не был жилым — там располагались все необходимые технические средства. На втором этаже уже можно было жить — его площадь составляла чуть меньше 50 квадратных метров.
У такой постройки было несколько преимуществ. Во-первых, для возведения коттеджа требовалось совсем немного времени, если были в наличии все его детали. Во-вторых, себестоимость жилья была ниже, чем у стандартных хрущевок.
Построенный коттедж стал почти достопримечательностью. Он находился в Ленинграде, и многие люди со всей страны приезжали, чтобы своими глазами увидеть это необычное строение. Его не заселяли людьми, что упрощало посещение дома туристами. Через несколько лет наблюдений за этим домом решились на строительство пятиэтажки в Москве. И в нем уже жили люди, вплоть до 80-х годов, как в обычной хрущевке. Но сейчас нет ни того ни другого здания, их снесли.
Почему пластмассовые дома не стали популярными
Несмотря на то что проект стал популярным среди людей и наверняка был бы востребованным, строительство таких домов остановили. На это были объективные причины. Проблемным оказалось техническое обслуживание: оно обходилось дороже, чем те же самые манипуляции, но в обычных хрущевках. Потом возникла проблема с тем, что пластик был не готов к резким температурным перепадам. Они крайне плохо влияли на постройку — она начинала разрушаться. И, наконец, строительство таких домов назвали «жилищным индивидуализмом», что в то время крайне не приветствовалось, и это стало одной из важнейших причин, из-за которой проект так и остался лишь временной диковинкой.
Пластмассовые дома были не только в США и России. Они были построены в самых разных странах, и пик их популярности пришелся на 50-е и 70-е годы ХХ века. Они отличались необычной формой и удобством сборки. В некоторых из них до сих пор живут люди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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