Почему пластмассовые дома не прижились в России, хотя их строили еще при Хрущеве

Советская реализация

После поездки Никиты Хрущева прошло два года, и ответственные архитекторы представили ему первую разработку. По задумке, пластмассовый коттедж должен был состоять из двух этажей. Первый из них не был жилым — там располагались все необходимые технические средства. На втором этаже уже можно было жить — его площадь составляла чуть меньше 50 квадратных метров.

У такой постройки было несколько преимуществ. Во-первых, для возведения коттеджа требовалось совсем немного времени, если были в наличии все его детали. Во-вторых, себестоимость жилья была ниже, чем у стандартных хрущевок.

Построенный коттедж стал почти достопримечательностью. Он находился в Ленинграде, и многие люди со всей страны приезжали, чтобы своими глазами увидеть это необычное строение. Его не заселяли людьми, что упрощало посещение дома туристами. Через несколько лет наблюдений за этим домом решились на строительство пятиэтажки в Москве. И в нем уже жили люди, вплоть до 80-х годов, как в обычной хрущевке. Но сейчас нет ни того ни другого здания, их снесли.