Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен

Усадьба была собственностью Константина Головкина, известного купца и художника. Он сам построил этот дом, оформил внутреннее убранство и создал скульптуры слонов. Много лет здание было заброшено, и только недавно после шумной вечеринки власти поставили сторожей.
Необычная архитектура
Строительство закончилось в 1909 году, и здание было в духе того нестабильного времени. Конструкция создана в стиле модерн, однако в ней прослеживаются нотки венского сецессиона. Этот уникальный стиль создала небольшая группа молодых творцов из Австрии. В своих работах они стремились противостоять академизму и консервативным течениям в искусстве.
Фасад в форме строгих монолитов, асимметричность композиции, высокие и узкие окна, света которых недостаточно для того, чтобы разглядеть что-нибудь в помещении, — все эти черты дома со слонами делают его действительно уникальным в России.
Фасад здания выходит к берегам Волги. У парадного входа установлены скульптуры слонов, выполненные из бетона. Они были отлиты по задумке владельца поместья. Их намеренно расположили так, как они стоят и по сей день, ведь только с такого ракурса их смогут наблюдать с проплывающих мимо кораблей. Существует мнение, что на самом деле эти скульптуры полые внутри. В них спрятаны чертежи самого здания, созданные рукой художника.
История здания
Уникальный дом был всего лишь дачей купца. Так как в нем не было отопления, то его использовали в качестве дачи только в теплую пору. На территории усадьбы находится роскошный сад.
В 1917 году семья купца переехала в Иркутск, а здание было «передано» во владения государства. Хозяин желал обустроить в своем бывшем жилище детский дом, но некоторое время там был детский сад и госпиталь. Когда у дома появились новые владельцы, они решили провести отопление, что привело здание в негодность. Из-за работ фундамент здания просел, а в стенах появились трещины. Конструкция оказалась заброшенной вплоть до 90-х годов, когда власти организовали реставрацию здания в силу признания усадьбы памятником архитектуры, но привести его в былой вид все равно не удалось.
В 2018 году на территории усадьбы прошла скандальная вечеринка. Она была организована в честь открытия в городе филиала бутика Paul Smith. После вечеринки здание закрыли для посещений, а несколько лет назад к нему приставили охрану.
Теперь там снова планируются реставрационные работы. Примечательно, что из-за наличия особого статуса у места строители не имеют права изменять внешний облик здания. В новеньком доме со слонами планируют разместить школу архитекторов местного университета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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