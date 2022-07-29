Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен

Фасад в форме строгих монолитов, асимметричность композиции, высокие и узкие окна, света которых недостаточно для того, чтобы разглядеть что-нибудь в помещении, — все эти черты дома со слонами делают его действительно уникальным в России.

Фасад здания выходит к берегам Волги. У парадного входа установлены скульптуры слонов, выполненные из бетона. Они были отлиты по задумке владельца поместья. Их намеренно расположили так, как они стоят и по сей день, ведь только с такого ракурса их смогут наблюдать с проплывающих мимо кораблей. Существует мнение, что на самом деле эти скульптуры полые внутри. В них спрятаны чертежи самого здания, созданные рукой художника.