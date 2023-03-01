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14 крутых идей того, что можно сделать из стальной бочки своими руками

14 крутых идей того, что можно сделать из стальной бочки своими руками

Автор:
01 марта 2023 10:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: баррель   бочка баррель   идеи   из бочки   самоделкин   своими руками   
1690
15

Рукастым и практичным людям посвящается пост! Мы собрали идеи, как реализовать потенциал старой использованной бочки. Она годится не только для хранения нефти или масла.

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Метки: баррель   бочка баррель   идеи   из бочки   самоделкин   своими руками   
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12  комментариев
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381
Руслан 49 минут назад
Это прям как мебель из палет. Херня полная короче! Я вот в старой бочке на даче всякую хрень сжигаю - ветки, обрезки досок и т.п. ))))
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29k
koleos72 2 минуты назад
У нас такая бочка стоит штуку или больше! Но металл там так себе, 0,45-0,5 не больше.
На даче бочки старые лет по тридцать им, так они раза в два толще и тяжелее! Правда кое где дыры, ну ничё, вставляю пакет!
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624
Лютый вам Бетховен 8 минут назад
Место для размышлений.
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7k
Nikolay 18 минут назад
Во всех приведенных случаях, стоимость переделки бочки будет выше, чем купить готовый аналог. Короче говоря, если мучаетесь от безделья, то можете попробовать повторить, в остальных случаях не стоит
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17k
тов.Suhov Полчаса назад
Это фото в ряд не вписывается. Здесь колёсные диски , а не бочка.
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42k
turyst 37 минут назад
Раковина должна быть мобильной!
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73k
Viktor 39 минут назад
А я себе коптилку по такому принципу забабахал!

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4k
Григорий Час назад
в основном это компьютерный дизайн жизни не видевший.
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