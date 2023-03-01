14 крутых идей того, что можно сделать из стальной бочки своими руками

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Рукастым и практичным людям посвящается пост! Мы собрали идеи, как реализовать потенциал старой использованной бочки. Она годится не только для хранения нефти или масла.
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На даче бочки старые лет по тридцать им, так они раза в два толще и тяжелее! Правда кое где дыры, ну ничё, вставляю пакет!