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15 прикольных идей того, как можно использовать крышки от бутылок

15 прикольных идей того, как можно использовать крышки от бутылок

Автор:
06 апреля 2023 11:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: для дачи   идеи   из крышек   крутые идеи   на заметку   новая жизнь старых вещей   своими руками   
945
16

Казалось бы, крышка от бутылки - самая бесполезная вещь на свете, если не использовать её по прямому назначению. Но в умелых руках простая крышечка можно стать чем угодно. Перед вами странные, забавные и порой реально интересные идеи.

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Метки: для дачи   идеи   из крышек   крутые идеи   на заметку   новая жизнь старых вещей   своими руками   
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2  комментария
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26k
Федор 45 минут назад
У меня сосед по даче пластиковыми крышками от газировки украсил весь потолок в коридоре и на террасе. Подобрал по цвету и логотипу компании и сделал в виде симметричного рисунка! Прикольно выглядит, но собирал он крышки с сыном по канавам и помойкам долго)) Фото к сожалению нет под рукой.
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11k
Shtoppi Час назад
в некоторых африканских странах, наверняка оценят подобные инициативы по повторному использованию пластика.
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