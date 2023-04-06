15 прикольных идей того, как можно использовать крышки от бутылок

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Казалось бы, крышка от бутылки - самая бесполезная вещь на свете, если не использовать её по прямому назначению. Но в умелых руках простая крышечка можно стать чем угодно. Перед вами странные, забавные и порой реально интересные идеи.
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