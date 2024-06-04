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Сообщество Без кота и жизнь не та 2425 постов • 519 подписчиков подписаться
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Родилась в прошлом веке: мужчина показал свою самую старую в мире кошку

Родилась в прошлом веке: мужчина показал свою самую старую в мире кошку

Автор:
04 июня 2024 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   ворзаст   животные   кот   кошка   милота   фото   
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Домашняя любимица никогда не посещала ветеринара и "сидит" на смешанной диете, состоящей из курицы и кошачьего корма.

69-летний Лесли Гринхоф из Великобритании считает, что его кошка Милли — самая старая в мире. По словам хозяина, она родилась аж в 1995 году.

Милли ранее принадлежала покойной жене Лесли, 55-летней Паули, которая купила ее в возрасте трех месяцев. К сожалению, в апреле 2020 года женщина умерла в результате осложнений, связанных с инфицированием COVID-19, поэтому Гринхофу пришлось взять на себя опеку над животным.

Домашняя любимица никогда не посещала ветеринара и "сидит" на смешанной диете, преимущественно состоящей из курицы и кошачьего корма. Лесли утверждает, что долгая жизнь кошки связана с большим количеством лакомств в рационе, консервами с тунцом и креветками, а также объятиями на диване.

"Милли — бойкая девочка. Все еще может подпрыгивать, но немного медленнее, чем раньше. Люди не могут поверить, что ей 29! У нее нет никаких серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха. К тому же Милли не беспокоят другие коты, это также помогло ей прожить долгую и спокойную жизнь", — уверен Гринхоф, кладовщик на пенсии из Стокхорса (графство Чешир, Великобритания).

Мужчина хочет подать кандидатуру Милли в Книгу рекордов Гиннеса и сейчас пытается найти способ связаться с представителями этой организации, чтобы официально подтвердить достижение.

"Я хочу поехать, чтобы зафиксировать рекорд в память о моей покойной жене, но боюсь, что Милли не перенесет путешествие. Паула любила ее, и все должны знать, что она — замечательная кошка", — добавил хозяин.

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Метки: в мире   ворзаст   животные   кот   кошка   милота   фото   
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1  комментарий
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_Tango_ 43 минуты назад
А что он собрался в книге рекордов фиксировать, если там уже есть кошка в возрасте более 38 лет?
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1438 постов (1407 в горячем)

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