Родилась в прошлом веке: мужчина показал свою самую старую в мире кошку

69-летний Лесли Гринхоф из Великобритании считает, что его кошка Милли — самая старая в мире. По словам хозяина, она родилась аж в 1995 году.

Милли ранее принадлежала покойной жене Лесли, 55-летней Паули, которая купила ее в возрасте трех месяцев. К сожалению, в апреле 2020 года женщина умерла в результате осложнений, связанных с инфицированием COVID-19, поэтому Гринхофу пришлось взять на себя опеку над животным.

Домашняя любимица никогда не посещала ветеринара и "сидит" на смешанной диете, преимущественно состоящей из курицы и кошачьего корма. Лесли утверждает, что долгая жизнь кошки связана с большим количеством лакомств в рационе, консервами с тунцом и креветками, а также объятиями на диване.