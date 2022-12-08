Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк

«До чего дошёл прогресс — труд физический исчез. Да и умственный заменит механический процесс», — кажется, эти песенные строчки из «Приключений Электроника» идеально подходят к теме нейросетей. Они дошли до того уровня, что при точном запросе могут сгенерировать крутые концептуальные изображения.