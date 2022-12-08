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Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк

Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк

Автор:
08 декабря 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: будущее   забавно   киберпанк   круть   нейросеть   приключения электроника   фото   
687
24

«До чего дошёл прогресс — труд физический исчез. Да и умственный заменит механический процесс», — кажется, эти песенные строчки из «Приключений Электроника» идеально подходят к теме нейросетей. Они дошли до того уровня, что при точном запросе могут сгенерировать крутые концептуальные изображения.

Но Электроника мы вспомнили, разумеется, неслучайно. Взгляните, как могли бы выглядеть кадры из знакомого в детстве советского фильма, если бы их снимали в стиле киберпанк.


Как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк

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Арты создал автор Telegram-канала «Джимми Нейрон». Они сгенерированы с помощью нейросети Midjourney.


«От профессора ушёл робот»! Вы представляете, что будет?

Таким мог бы быть профессор Громов.


«Я только в одном глубоко убеждён: не надо иметь убеждений»

А это бандит Урри.


«Я тебе такого «гуся» покажу, век помнить будешь!»

Вот такой Макар Гусев.


Первая встреча Электроника и Сыроежкина могла бы выглядеть так


Или так

«Приключения Электроника» — фильм о дружбе, приключениях и человечности, но всё-таки это фантастика. Электроник — робот, который пытается найти своё место в мире людей, а Сыроежкин — мальчик, который положился на двойника и своё место потерял. Идеальный сюжет для мира киберпанка!


«Меня зовут Майя Светлова»


Ещё один вариант Майи

«Нравится, какими вышли Майя Светлова и Урри, а у Электроника с Сыроежкиным сильно скачет возраст», — комментирует результат Евгений Мацкевич, автор артов.


«Я человек, по-моему, пропащий, зачем я строил планы на песке?»


«У каждого человека есть кнопка: тщеславие, жадность, честолюбие… Тем более у робота»

Узнали злодея Стампа?


«Матч выиграл Сыроежкин!»

Жанр фильма, из которого могли бы быть эти кадры, автор охарактеризовал как «мрачная дождливая драма в Нео-Москве».


«В бою о личной шкуре не будет думать Урри»

Майя продолжает быть прекрасной

В любом образе

Вообще в любом

«Не хватай его сразу. Не хватай его сразу! Выясни вначале, как он управляется, выясни, как он управляется, сначала»

«Я хочу стать человеком! Что же здесь невозможного?»

«Сказкой мы часто называем то, чему пока не можем найти объяснение»

«Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду»

«Я вам очень благодарен, ребята. Ведь вы научили Электроника отличать плохое от хорошего, вместе радоваться и огорчаться…»

«Правда, я не знаю, как вам это удалось. Наверное, потому, что вы, в отличие от взрослых, просто не знали, что это невозможно»

«И всё-таки, где же у него кнопка?»

«Но ты — человек, ты и сильный, и смелый. Своими руками судьбу свою делай»

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Метки: будущее   забавно   киберпанк   круть   нейросеть   приключения электроника   фото   
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15  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Интересно, как скоро нейросеть станет восприниматься на фишках так же негативно, как Бузова, Волочкова, и прочие собчаки.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Минуту назад
Эта фуета уже начинает подбешивать....
Вижу "нейросети" - ставлю минус.
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398
orsker 3 минуты назад
Какая гадость!
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1k
iCyanide Полчаса назад
Простите, но это какой-то продукт жизнедеятельности собаки. "Приключения Электроника" фильм вполне самодостаточный, временами брутальный, так что не надо его опошлять этими вашим нейросетями. Мне "ПЭ" даже нравится больше "Гостьи из будущего", да простит меня Алиса Селезнева.
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1k
Nick Z 40 минут назад
Поблевал, спасибо
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10k
Михаил 42 минуты назад
из мафиози Стампа (Басов) сделали какого-то [мат]. Хотя в оригинале ни одного намека нет.
Насколько знаю, как обучишь сетку, такой результат и получишь. Видать у автора есть наклонность лгбтшная )

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24k
Михаил Сметанкин 46 минут назад
Бегущий по лезвию какой-то получился.
Кстати как-то читал книжку Приключения Электроника. Там реально киберпанк был.
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10k
Vacony 55 минут назад
может уже хватит.. а... дальше что - чебурашка и карлсон ?
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6k
Copycat Час назад
похоже что в киберпанке большая беда с дерматологами и умывальниками
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Infinite

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