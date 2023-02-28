27 старых зданий и помещений, получивших совершенно новую жизнь

Здания, как и многое другое, со временем дряхлеют и приходят в негодность. Однако современный архитектурный подход, который называется адаптивным повторным использованием, предлагает способ дать им вторую жизнь. Проектов «перепрофилирования» старых зданий всё больше и они всё популярнее. Готический собор легко может превратиться в бар или спортзал, театр — в магазин, а магазин — в библиотеку. И это не предел.