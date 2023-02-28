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27 старых зданий и помещений, получивших совершенно новую жизнь

27 старых зданий и помещений, получивших совершенно новую жизнь

Автор:
28 февраля 2023 17:13
Сообщество : Картинка дня
Метки: архитектура   вторая жизнь   здания   новая жизнь   переделка   перепрофилирование   сооружения   старые здания   
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Здания, как и многое другое, со временем дряхлеют и приходят в негодность. Однако современный архитектурный подход, который называется адаптивным повторным использованием, предлагает способ дать им вторую жизнь. Проектов «перепрофилирования» старых зданий всё больше и они всё популярнее. Готический собор легко может превратиться в бар или спортзал, театр — в магазин, а магазин — в библиотеку. И это не предел.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вторая жизнь   здания   новая жизнь   переделка   перепрофилирование   сооружения   старые здания   
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3  комментария
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Могвай Полчаса назад
Бар вместо церкви, кафе вместо синагоги-отличное решение.
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Сергей Александров 7 минут назад
Либо глумливо, пошло и бескультурно, либо нерационально да и просто откровенно глупо.
Спасибо автору поста за свет просвещения.
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