27 старых зданий и помещений, получивших совершенно новую жизнь

Здания, как и многое другое, со временем дряхлеют и приходят в негодность. Однако современный архитектурный подход, который называется адаптивным повторным использованием, предлагает способ дать им вторую жизнь. Проектов «перепрофилирования» старых зданий всё больше и они всё популярнее. Готический собор легко может превратиться в бар или спортзал, театр — в магазин, а магазин — в библиотеку. И это не предел.
1. Boekhandel Dominicanen в Маастрихте, Нидерланды. Книжный магазин в готической церкви 13 века
3. Книжный магазин Waterstones. Когда-то в этом здании располагалась шерстяная биржа. Брэдфорд, Великобритания
5. Тропический сад Аточа в Мадриде, Испания. Здание когда-то было железнодорожным вокзалом. Теперь в нём растут 7000 растений более чем 260 видов
7. Британская телефонная будка, выведенная из эксплуатации, превратилась в цветочную клумбу
9. Эта старая церковь в Шотландии была переделана в апартаменты с собственной кухней, которые арендуют для отдыха
15. Торговый центр Grand Avenue Mall. Его переделали в апартаменты и офисное пространство. Милуоки, США
20. Огромная библиотека в Барселоне. Расположена в бывшем водохранилище, построенном в 1874 году
21. Старую церковь превратили в великолепный центр скалолазания, сохранив оригинальные витражи и алтарь. Манчестерский центр скалолазания, Великобритания
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Спасибо автору поста за свет просвещения.