Интересные архитектурные сооружения в России

Об этих сооружениях знают далеко не все!
Если вы думаете, что нестоличная Россия способна удивить только природой (преимущественно мёрзлой), древними постройками времён Руси (преимущественно церквями) и абсурдными преобразованиями ветхих домов а-ля «расслабься, это Россия», то всё не так однозначно.
Демонстрируем вам десятку действительно интересных и по-хорошему впечатляющих архитектурных проектов, которые можно встретить в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Демонстрируем вам десятку действительно интересных и по-хорошему впечатляющих архитектурных проектов, которые можно встретить в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
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3. Жилые дома «на ножках», Норильск
«Ножки» представляют собой железобетонные сваи. Обычные фундаменты не подходят снежному городу из-за перепадов температур, поэтому в советские времена был придуман именно такой способ возведения многоэтажных зданий на вечномёрзлых грунтах.
4. 6-этажная мельница купца Баркова, Белгородская область
Была построена в 1914 году и работала аж до 2004 — то есть 90 лет!
5. Фабрика-кухня, Самара
Фабрика-кухня для завода имени Масленникова была построена в 1932 году в форме серпа и молота.
7. Мокринский железнодорожный мост, Чувашия
Построен в 1918 году. Сейчас движение по арочному виадуку, высота которого достигает 20 метров, не осуществляется, и он является историческим памятником.
8. Храм всех религий, Казань
В составе комплекса соседствуют знаковые элементы зданий 16 религий.
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Метки: архитектура дома здание россия сооружение фото
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