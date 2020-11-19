Интересные архитектурные сооружения в России

Если вы думаете, что нестоличная Россия способна удивить только природой (преимущественно мёрзлой), древними постройками времён Руси (преимущественно церквями) и абсурдными преобразованиями ветхих домов а-ля «расслабься, это Россия», то всё не так однозначно.





Демонстрируем вам десятку действительно интересных и по-хорошему впечатляющих архитектурных проектов, которые можно встретить в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.