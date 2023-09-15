В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы

Силовики хотели провести воспитательную беседу и вот что из этого вышло.
Двое полицейских в штатском ехали по Пионерской улице и посигналили четверым подросткам. Те в ответ покрыли их пятиэтажным матом. Тогда силовики притормозили и вышли из машины, чтобы провести профилактическую беседу. Дело было у школы №24.
А подростки на них набросились. Стали бить и душить со спины. Вскоре на помощь 15-летним зумерам прибежало ещё трое их товарищей. Полицейские были в гражданском, поэтому школьники не знали, с кем имеют дело. Когда один из силовиков всё-таки вырвался из толпы агрессивных подростков и махнул удостоверением, несколько пацанов сразу сбежали. А остальных скрутило прибывшее подкрепление.
У полицейских остались ссадины и ушибы. Один из них получил открытую рану плеча, у второго травма кадыка после удушения. Школьники не пострадали, их поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.
Источник:
Источник:
- В Подмосковье подростки залили газом мужика, чтобы «хайпануть»
- В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
- По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»
- Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков
- В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских
Ага, точно, вежливые полицейские в штатском и неадекватные подростки, охотно верим.
Вспомнился анекдот:
"В детском садике дети внезапно начали ругаться матом. Воспитательница идет в воинскую часть, из которой приходили двое солдат чинить проводку и жалуется тамошнему начальству. Hачальство призывает к себе двух рядовых, непосредственно чинивших проводку и спрашивает:
- Как вы себя вели в детском садике? Hебось грязно выражались?
- Hикак нет! Только вот один раз, когда рядовой Иванов стоял на лестнице и паял провода, а я держал лестницу, олово стало вниз капать. Так я ему так и сказал: "Рядовой Иванов, неужели вы не видите, что куски расплавленного металла падают на голову вашего боевого товарища?!""
И даже дело за хулиганку не завели?
Чисто аульные рожи же!