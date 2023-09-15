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В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы

В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы

Автор:
15 сентября 2023 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Зумеры   Калининград   подростки   полицейские   силовики   школьники   
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Силовики хотели провести воспитательную беседу и вот что из этого вышло.

Двое полицейских в штатском ехали по Пионерской улице и посигналили четверым подросткам. Те в ответ покрыли их пятиэтажным матом. Тогда силовики притормозили и вышли из машины, чтобы провести профилактическую беседу. Дело было у школы №24.

А подростки на них набросились. Стали бить и душить со спины. Вскоре на помощь 15-летним зумерам прибежало ещё трое их товарищей. Полицейские были в гражданском, поэтому школьники не знали, с кем имеют дело. Когда один из силовиков всё-таки вырвался из толпы агрессивных подростков и махнул удостоверением, несколько пацанов сразу сбежали. А остальных скрутило прибывшее подкрепление.

У полицейских остались ссадины и ушибы. Один из них получил открытую рану плеча, у второго травма кадыка после удушения. Школьники не пострадали, их поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.

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Метки: Видео   Зумеры   Калининград   подростки   полицейские   силовики   школьники   
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15  комментариев
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35k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Гиены стаей любого льва загрызут. Факт...
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472
Solyaris 5 минут назад
Вы что все на подростков накинулись!? написано же что менты были в штатском и первыми сигналить стали (наверняка ещё быка включили), а если б это были извращенцы? им что задом повернутся и штаны снять? правильно сделали что отмудохали! едешь бухать - езжай, а пионеров не трожь!!
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32k
Ego sum qui sum 10 минут назад
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3k
portroy 14 минут назад
"Двое полицейских в штатском ехали по Пионерской улице и посигналили четверым подросткам."
Ага, точно, вежливые полицейские в штатском и неадекватные подростки, охотно верим.

Вспомнился анекдот:
"В детском садике дети внезапно начали ругаться матом. Воспитательница идет в воинскую часть, из которой приходили двое солдат чинить проводку и жалуется тамошнему начальству. Hачальство призывает к себе двух рядовых, непосредственно чинивших проводку и спрашивает:
- Как вы себя вели в детском садике? Hебось грязно выражались?
- Hикак нет! Только вот один раз, когда рядовой Иванов стоял на лестнице и паял провода, а я держал лестницу, олово стало вниз капать. Так я ему так и сказал: "Рядовой Иванов, неужели вы не видите, что куски расплавленного металла падают на голову вашего боевого товарища?!""
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10k
Фомич 15 минут назад
Если бы не удостоверение, то могло бы быть два покалеченных человека? Теперь надо в школе выстроить этих "героев" перед всеми учащимися и рассказать как было дело. Обязательно упомянуть, как они набрасываются толпой и как убегают, поджав хвосты, когда понимают, что могут получить сдачи.
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17k
Shtoppi 16 минут назад
видос явно кто-то с нездоровой психикой делал. прям в стиле как на той кассете в фильме "звонок".
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55k
dima423 23 минуты назад
видео конечно ппц информативное...
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70
ruslan d Полчаса назад
Горячий народ в Калининграде ...
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Только "поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних"???
И даже дело за хулиганку не завели?
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
Вот именно в таких случаях и стоить жалеть, что у нас "не как в Америке"! И что полицейские наши, в большинстве случаев, ходят без оружия. А так бы пальнул в ляжку одному дол...бу, остальных бы сразу сдуло ветром.
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Типичный их стиль - толпой нападать. Всех депортировать по своим аулам вмести с семьями без права последующего въезда. Если бы пострадавшие не были полицейскими, то забили бы их толпой до смерти или изувечили до инвалидности. Сколько уже таких случаев было - не счесть.
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