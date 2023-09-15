В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы

Двое полицейских в штатском ехали по Пионерской улице и посигналили четверым подросткам. Те в ответ покрыли их пятиэтажным матом. Тогда силовики притормозили и вышли из машины, чтобы провести профилактическую беседу. Дело было у школы №24.

А подростки на них набросились. Стали бить и душить со спины. Вскоре на помощь 15-летним зумерам прибежало ещё трое их товарищей. Полицейские были в гражданском, поэтому школьники не знали, с кем имеют дело. Когда один из силовиков всё-таки вырвался из толпы агрессивных подростков и махнул удостоверением, несколько пацанов сразу сбежали. А остальных скрутило прибывшее подкрепление.

У полицейских остались ссадины и ушибы. Один из них получил открытую рану плеча, у второго травма кадыка после удушения. Школьники не пострадали, их поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.