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Анимешники, назвавшие себя ЧВК «Рёдан», стали настоящий медийным феноменом последнего времени. Драки с их участием прокатились сразу по нескольким российским, украинским и белорусским городам. Перед вами новая подборка подростковых стычек.
В роликах ниже участникам движения «ЧВК «Рёдан» и просто похожим на них подросткам достаётся от юных "околофутбольщиков" и представителей других дворовых субкультур.
В видеороликах присутствует ненормативная лексика
Нападение на парня, похожего на "рёдановца"
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Метки: Зумеры Россия ЧВК Редан анимешники гопники дети неформалы околофутбольщики подростки школьники
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Они сбиваются в толпу и устраивают массовые побоища. Прямо как в американских гетто.
Раньше сбивались в группировки по районам, дрались, махала на махалу. Охраняли свои территории, ходили в рейды на чужие. Были группировки по другим признакам, рокеры, металлисты, панки. Сейчас это реданы и офы. Суть та же, названия просто другие.
Может в тик-токе? Я тоже здесь про них услышала первый раз.