FISHKINET
Сообщество Юмор 17266 постов • 3596 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 горе-фотошоперов, которые спалились на ровном месте

15 горе-фотошоперов, которые спалились на ровном месте

Автор:
27 июля 2023 16:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   обманные фото   соцсети   фото обман   фотошоп   
1529
16

Выглядеть классно в соцсетях хотят все. Однако порой страсть доводит неумелых людей до ужасных результатов. Перед вами горе-фотошоперы, которые спалились на обработке снимков.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   обманные фото   соцсети   фото обман   фотошоп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
АнтонПолднев Час назад
У меня всегда возникает вопрос. Это зачем? Казаться но не быть? Какой в этом смысл? Вот ты выложила эту фотку. Вот какой-то член на неё клюнул. Но так он же увидит тебя в реале так или иначе.
Идиотизм какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
sos1960sos 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Татьяна Баженова 18 минут назад
Комментарий к фото
Если убрать баскетбольный мяч, то нормальная фигура могла бы быть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
В большинстве крокодилы, конечно. Но зачем на 14 фото этим заниматься я не понял. Весьма симпатичные особы и без всяких фильтров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53599



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#кино#аварии#история#Китай#знаменитости#СССР
#животные#автомир#интересное#Автовсячина#США#забавно#Россия#подборка#истории#факты
#машина#в мире#интересно#ДТП#Юмор#авто аварии#фильм#Москва#милота#шоу бизнес
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться