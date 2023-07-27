15 горе-фотошоперов, которые спалились на ровном месте

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Выглядеть классно в соцсетях хотят все. Однако порой страсть доводит неумелых людей до ужасных результатов. Перед вами горе-фотошоперы, которые спалились на обработке снимков.
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Идиотизм какой-то.