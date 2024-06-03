На дне озера в Висконсине нашли доисторические каноэ

Историческое общество Висконсина (США) обнаружило в озере Мендота на севере штата 11 древних лодок. Их возраст составляет от 4500 до 800 лет. Кроме того, были найдены такие артефакты, как рыболовные сети и инструменты.
Каноэ были обнаружены на дне озера и вдоль его береговой линии, которая с тех пор была затоплена. Специалисты высказали предположение, что в этом районе когда-то процветала неизвестная ранее цивилизация.
«Увидеть эти каноэ своими глазами — очень сильное переживание, и они служат физическим воплощением того, что мы знаем из подробных устных преданий, которые коренные народы передавали из поколения в поколение, — сказал специалист по сохранению исторических памятников племени Хо-Чанк Билл Квакенбуш. — Мы с нетерпением ждём возможности узнать всё, что можно, используя доступные нам технологии и инструменты, и продолжить делиться непреходящими историями и изобретательностью наших предков».
Несмотря на то, что племя хо-чанк когда-то жило в окрестностях озера Мендота, еще раньше здесь появились палеоиндейцы — они прибыли сюда около 12 000 лет назад, а племя хо-чанк переселилось в эти земли не ранее 800 года нашей эры.
Лодки известны как каноэ-долблёнки, изготовленные из цельного бревна. После того как дерево было спилено и каноэ вырезано, аборигены обжигали место для сидения и выскребали уголь каменными инструментами, чтобы сделать внутреннюю поверхность более мягкой.
Археологи ведут раскопки на озере с 2021 года и обнаружили 1200-летнюю лодку длиной около 4,5 метров — вместе с древними рыболовными сетями. Лодка была найдена на глубине 9 метров.
Эми Роузброу, штатный археолог Исторического общества Висконсина, рассказала следующее: «Каноэ использовалось для рыбалки на озёрах, так как внутри мы нашли группу "нетопырей".
Эти предметы должны были утяжелять нижний конец плавучей рыболовной сети или крепить леску».
Сначала каноэ выглядело как торчащее из донных отложений бревно, но археологи решили провести дополнительный анализ с помощью подводных скутеров и аквалангов, и благодаря этому сделали историческое открытие.
Через год исследователи извлекли из глубин лодку длиной 4,3 метра, возраст которой составлял 3 000 лет.
Результаты радиоуглеродного датирования показали, что возраст старейшего каноэ, извлеченного из озера Мендота, составляет примерно 4500 лет. И это делает его самым древним каноэ, выкопанным на Великих озерах. Лодка датируется примерно 2500 годом до нашей эры и изготовлена из вяза.
Четыре самых старых каноэ относятся к позднему архаическому периоду, с 1000 г. до н. э. по 700 г. н. э., еще два — к среднему Вудлендскому периоду, который длился с 1000 г. до н. э. по 1400 г. н. э.
Метод датировки также позволил определить, что четыре каноэ относятся к позднему Вудлендскому периоду — около 1000 года до нашей эры.
А самому последнему из них, построенному из красного дуба и датируемому примерно 1250 годом нашей эры, было около 800 лет, он относится к периоду Онеота.
Для строительства древних лодок использовались и другие породы дерева — ясень, белый дуб, хлопковое дерево и белый дуб.
На каноэ были найдены камни, аккуратно уложенные сверху и под поверхностью, что, по мнению экспертов, было сделано для того, чтобы лодки не деформировались в зимние месяцы.
Команда спасателей подняла лодки со дна озера с помощью надувных мешков для транспортировки грузов и плыла под водой, пока не достигла берега.
«Важно было ограничить время пребывания каноэ на открытом воздухе, чтобы предотвратить физическое разрушение», — говорит Роузброу.
«Нам предстоит многое узнать о месте расположения каноэ в Мендоте, и сегодняшние исследования позволят нам лучше понять и рассказать о людях, которые жили здесь и имели процветающую культуру с незапамятных времен», — сказал Ларри Плуцински, специалист по сохранению исторических памятников племени Bad River Band of Lake Superior Chippewa.
Висконсинское историческое общество не планирует извлекать другие каноэ из озера из-за их хрупкого состояния.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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