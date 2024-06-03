На дне озера в Висконсине нашли доисторические каноэ

«Увидеть эти каноэ своими глазами — очень сильное переживание, и они служат физическим воплощением того, что мы знаем из подробных устных преданий, которые коренные народы передавали из поколения в поколение, — сказал специалист по сохранению исторических памятников племени Хо-Чанк Билл Квакенбуш. — Мы с нетерпением ждём возможности узнать всё, что можно, используя доступные нам технологии и инструменты, и продолжить делиться непреходящими историями и изобретательностью наших предков».

Несмотря на то, что племя хо-чанк когда-то жило в окрестностях озера Мендота, еще раньше здесь появились палеоиндейцы — они прибыли сюда около 12 000 лет назад, а племя хо-чанк переселилось в эти земли не ранее 800 года нашей эры.