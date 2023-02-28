Кёксульдо - секретное боевое искусство Северной Кореи

Итак, Накамура с 9 до 14 лет занимался боевыми искусствами в Корее, а с 14 лет, будучи уже в Японии, в Киото, обучался в школе и осваивал каратэ. В 1930 году Накамура поступил в училище и параллельно еще занимался в школе №3 города Киото. На первом курсе Киотского университета он стал инструктором и продолжил активно тренироваться. В 1937 году Накамура закончил Киотский университет, а уже в 1943-м Всеобщая японская ассоциация воинской доблести присудила ему звание ренши (мастера) и вручила 6-ой дан. В 1947 году в префектуре Яманаси, в городе Кофу, он открыл свою первую школу каратэ-додзё «Шутокукан» («Зал постижения искусства»).