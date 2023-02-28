Кёксульдо - секретное боевое искусство Северной Кореи

В истории был такой случай. Во время нападения северокорейских диверсантов на тогда еще действующего президента Республики Корея господина Пака, отца Пак Кын Хе, несколько северокорейских спецназовцев буквально разнесли в пух и прах полицию и армию Южной Кореи, применявших для обороны первый вариант техник таэквондо.
Этот случай послужил толчком для начала разработки нового боевого стиля для спецназа Южной Кореи. Но вот откуда взялась техника кексуль на территории Северной Кореи, и что послужило её прообразом, до определенного момента было покрыто мраком неизвестности.
Дело в том, что Северная Корея развивалась по образу и подобию СССР времён тоталитаризма, который так поощрял Сталин. Режим быстрее Китая уничтожил в стране все ростки вольнодумства и возможного сопротивления. И, кстати, владение единоборствами приравнивалось к тому самому вольнодумству и считалось опасным для режима. Поэтому в Северной Корее не осталось и намёка на такие традиционные корейские стили, как, например тхэккён.
Как это ни странно прозвучит, но именно Север страны долгое время являлся центром корейской культуры, Юг же всегда оставался аграрным. Все изменилось после разделения страны. Южная Корея сегодня - один из центров мировой цивилизации, промышленности и науки. Север же так остался в 1956 году, в тоталитаризме...по сей день.
Так откуда в послевоенной Северной Корее вдруг взялся новый эффективный стиль? Вот что говорила о нем корейская пропаганда: «Боевое искусство кёксульдо произошло от тхэккён и более старой, возникшей в 420 году, боевой системы субака.
Боевое искусство разрабатывалось в 1926 году при содействии Ким Ир Сена для борьбы против японцев. Кёксульдо совершенствовалась для противостояния мускулистым, большим противникам во время войны в Корее 1950 – 1953 года. Дальнейшее же развитие кёксульдо продолжилось из-за конфликта с Южной Кореей».
Что же касается реальности, то все было гораздо интереснее, чем создание стиля Ким Ир Сеном. Был такой известный мастер каратэ Хидео Накамура. Он, кстати, обучал мастеров, которые впоследствии возглавили современный киокушинкай. Накамура умер в 2013 году в Японии в возрасте почти 100 лет, но до конца жизни он возглавлял свое направление кендо, «путь кулака», и школу каратэ кендо-кай. Именно он стал обучать корейских специалистов и инструкторов такому редкому стилю каратэ, как кендо. По-корейски это звучало как «квондо», а в Северной Корее этот стиль получил название кёксуль – «техники атаки».
Как же так получилось, что японский мастер, а Япония тогда находилась под протекторатом США, стал обучать не просто коммунистический Север, а еще и прямого противника Японии и Южной Кореи? Дело в том, что Хидео Накамура родился в 1913 году в Пхеньяне (тогда Часон), столице КНДР, а его настоящее имя Канг Чанг Су. Однако свое детство он провел в префектуре Киото.
Все диктатуры, как правило, живут за счет наивности, доброй воли и благих намерений своих эмигрантов. Таким был СССР, такой стала и Северная Корея. Как любой этнический кореец, как любой эмигрант Накамура приветствовал освобождение своей страны от оккупации. На тот момент Северная Корея единственная находилась под управлением именно корейцев, пусть и коммунистов. Но что тогда знал о коммунизме Накамура? Южная же Корея находилась под прямым управлением, хотя и через своих ставленников, американцев, которые недавно разбомбили Хиросиму и Нагасаки.
Итак, Накамура с 9 до 14 лет занимался боевыми искусствами в Корее, а с 14 лет, будучи уже в Японии, в Киото, обучался в школе и осваивал каратэ. В 1930 году Накамура поступил в училище и параллельно еще занимался в школе №3 города Киото. На первом курсе Киотского университета он стал инструктором и продолжил активно тренироваться. В 1937 году Накамура закончил Киотский университет, а уже в 1943-м Всеобщая японская ассоциация воинской доблести присудила ему звание ренши (мастера) и вручила 6-ой дан. В 1947 году в префектуре Яманаси, в городе Кофу, он открыл свою первую школу каратэ-додзё «Шутокукан» («Зал постижения искусства»).
В 1956 году все та же Всеобщая японская ассоциация воинской доблести присудила ему звание кюси и вручила уже 8 дан. Годом позже Накамура создал Ассоциацию каратэ-до и стал ее первым президентом. В 1961 году он возглавил отделения каратэ Всеобщей японской ассоциации воинской доблести, а в 1966-ом, в возрасте 53 лет, получил 10 дан. 1968 год оказался переломным в осознании философии каратэ, и с этого момента Накамура стал называть свой стиль кендо – «путь кулака», из которого впоследствии вышел кёксульдо, который и был освоен северокорейским спецназом.
Являлся ли кёксульдо действительно настолько засекреченным? И да, и нет, поскольку сам стиль вполне себе доступен для общественности, а вот методики его преподавания закрыты от непосвященных. Но как же эта техника появилась у Хидео Накамура? Дело в том, что она уже встречалась и раньше, у других мастеров, и Накамура не выдумал ее из воздуха.
Очень характерные размашистые движения руками при разбивании предметов и не до конца разогнутые локти очень напоминали, например, чхарёк – еще один боевой стиль. Так что можно сказать, что кёксульдо – это такая сборная солянка, объединившая в себе все самое мощное и эффективное. И это неплохо.
Также отмечу, что кёксульдо был распространен не только в Северной Корее. Например, Всемирная ассоциация кексульдо состояла из двух гражданских залов, находившихся в Южной Корее. Правда, южнокорейцы очень сильно трансформировали стиль, так сказать, под себя, добавив в него элементы хапкидо и вин-чун. Кроме того, известен кёксульдо и в Европе, а точнее в странах восточного блока.
В 1988 году глава сухопутных сил национальной народной армии ГДР, генерал-полковник Хорст Штехбарт, после переговоров с северокорейской народной армией, организовал трехнедельный курс, во время которого несколько инструкторов по рукопашному бою ГДР обучались приемам кёксульдо.
До кёксуль немцы пробовали советское самбо, бокс, дзюдо, затем осваивали вьетнамское вьет во дао, которое совершенствовалось во время войны с США. К сожалению, как отметило немецкое руководство, ни одна из участвующих сторон не хотела делиться своими опытом и знаниями в должной мере, поэтому благодаря личной дружбе генерал-полковника с главой КНДР Ким Ир Сеном в 1988 году в ГДР и прибыла инструкторская команда из Северной Кореи, дабы провести тот самый курс по кёксульдо.
Было выделено 4 человека, из них 2 инструктора, офицеры-десантники, изучавшие кёксуль в военной академии имени Ким Ир Сена, и два переводчика. Прошедшие этот курс были перечислены поименно в приказе 38/88 министра национальной обороны ГДР. Вместе с тем инструктора народной национальной армии ГДР усовершенствовали кёксуль, добавив в него дзюдо и айкидо и подготовив систему для внедрения его в воздушно-десантные войска.
Ну а на основании напряженной политической и военной ситуации на границе между Северной и Южной Кореей, изучение кёксуль по сей день является важным для сегодняшнего дня в КНДР. Существует, например, система кёксуль для поединка под водой, в которой, в основном, задействованы руки.
В обучении используется как минимум два формальных комплекса, и сегодня кёксуль представляет собой важный элемент обучения спецназа в армии КНДР. Каждый десантник обучается кёксуль во время своей службы. Специалисты проходят как минимум 300-400 часов обучения кёксуль в год. В этом стиле организовано 8 данов, из которых 4 ученические и 4 мастерские. Главная же задача кёксуль – смерть противника. Если твой оппонент ушел от тебя живым, ты проиграл.
Источник:
- Советские плавленые сыры
- Северная Корея, какой вы еще ее не видели
- Причудливому британскому "Дому в облаках" исполняется 100 лет
- Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?
- Где на самом деле должна была стоять статуя Свободы
боя: автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.
Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня, палки.
Найти на ней такого же распи*дяя. И только после этого, вступить с ним в
рукопашную схватку.
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Ну не могут они без говна.
Вот вам для повышения обьективности
https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051