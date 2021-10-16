FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2056 постов • 766 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?

Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов? (4 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:22
Сообщество : Военное
Метки: Северная Корея   генералы   интересно   медали   медаль   факты   фото   
875
4

За исключением небольшой поддержки гражданской войны в Эфиопии в начале 90-х годов, Северная Корея не вела никаких серьезных конфликтов с начала 1950-х годов.

Конечно на протяжении небольшой истории Северной Кореи происходили незначительные стычки и конфликты на границах с Южной Кореей, но в то время в них участвовало очень мало людей.


Итак, главный вопрос заключается вот в чём: откуда у северокорейских военных столько военных наград, которыми они гордо позируют каждый раз, когда их показывают в новостях по всему миру, например, на парадах? Со стороны кажется, что все северокорейские генералы прошли множество войн, а все свободные места на их пиджаках заканчиваются и некоторые медали приходится вешать уже на брюки.



Медали для военнослужащих Северной Кореи изначально были переняты из СССР

×

В годы японской оккупации Северной Кореи многие из будущих лидеров бежали в Советский Союз. Во время Второй мировой войны Ким Ир Сен (будущий основатель Северокорейского государства) даже был командиром 1-го стрелкового батальона 88-й отдельной стрелковой бригады Рабоче-крестьянской Красной армии СССР и был несколько раз награжден несколькими советскими медалями, в том числе двумя Орденами Ленина (высшими наградами СССР).


Когда Корея была разделена на Южную и Северную по 38-й параллели (после Корейской войны), многие бывшие Советские корейцы служившие с Ким Ир Сеном приняли многие критерии Советских наград в качестве своих собственных. Вплоть до 1958 года северокорейские медали изготавливались на Советских монетных дворах, а после всё производство медалей, орденов, жетонов, лент и наград было полностью перенесено в Северную Корею, за исключением того, что содержание серебра в медалях было заменено дешевым оловом.


Так почему в Северной Корее у каждого генерала так много медалей?

Важно понимать, что Северная Корея - это полностью милитаризованное общество. Военные контролируют практически все аспекты общественной жизни. Именно поэтому очень многие награды в Северной Корее, которые совершенно не относятся к военной сфере в Западных странах, являются обыденными военными наградами в Северной Корее. Генералы в Северной Кореи накапливают свои награды на протяжении всей жизни, практически с самого начала своей службы.


Например, многие генералы имеют Государственные медали за рыболовство, которые вручаются ещё молодым солдатам, внесшим большой вклад в ловлю крупной рыбы и за борьбу с голодом. Также военные северокорейцы ещё с молодости получают медали за заслуги в выращивании сельскохозяйственных культур, за героическую службу в Народной угольной шахте, за строительство плотин, электростанций, преподавание тезисов Ким Ир Сена о социалистическом воспитании и за многие другие странные вещи.


Награды (ленты, медали, ордена) получают не только обычные солдаты, но и девушки, которые благоприятно трудятся на свою страну различными способами и тоже обязаны пройти длительную службу в армии.


Но и это не одна из тех причин, почему у генералов из Северной Кореи так много наград. Всё дело в популярном "правиле трех поколений"

В Северной Корее существует система или правило наследования в трех поколениях. Это касается не только каких-то почетных заслуг, привилегий, но и военных наград. Поэтому главная причина того, что у многих генералов и простых офицеров КНДР так много медалей, заключается в том, что они на самом деле, помимо своих собственных, носят медали своих yмepших отцов и дедов.


У нас в стране принято считать, что медаль или награда - это личное имущество нашего предка, но Северная Корея не придерживается этих правил и дети легко могут наследовать и носить награды своих yмepших предков (отцов и дедов).


В Северной Корее, помимо «системы наследования в трех поколениях» также действует и «система наказаний в трех поколениях», при которой лица, признанные виновными в совершении преступлений, отправляются в трудовые лагеря всей семьей. Следующие два поколения этой семьи живут в трудовых лагерях, не имеют никаких привилегий и страдают за грехи или ошибки своих родственников, например, за побег из страны.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Северная Корея   генералы   интересно   медали   медаль   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Slawa49 9 минут назад
много медалей?? да у наших дембелей их и больше бывало! я уж молчу о казаках))))) и о всяких ряженых вон пацан на фото прям участник боевых действий, тик токер-герой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
Гера 6 минут назад
Реставрация системы дворянских сословий и привилегий, ничего нового, все уже придумано до нас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Slawa49 7 минут назад
а ряженые "ветераны"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы Думаете «Царь-колокол» – самый большой в мире? «Дхаммазеди» даже корабль на дно утянул! Думаете «Царь-колокол» – самый большой в мире? «Дхаммазеди» даже корабль на дно утянул! Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают...
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

728982



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
0
230
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
8
531
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном...
Набирающие популярность в сообществах
Разведенная Ивлеева получила особняк. Ее бывший муж остался при своих
0
2
Разведенная Ивлеева получила особняк. Ее бывший муж остался при своих
Что делать при рвоте
0
26
Что делать при рвоте
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#животные#Россия#автомир#факты#история#новости#Ynews#Разное
#Рецепт#Юмор#интересно#автомобили#люди#фотографии#аварии#авто аварии#обед#прикол
#вкусно#кухня#суп#дтп#СССР#подборка#картинки#рассольник#кино#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться