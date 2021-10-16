Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?

За исключением небольшой поддержки гражданской войны в Эфиопии в начале 90-х годов, Северная Корея не вела никаких серьезных конфликтов с начала 1950-х годов.
Конечно на протяжении небольшой истории Северной Кореи происходили незначительные стычки и конфликты на границах с Южной Кореей, но в то время в них участвовало очень мало людей.
Итак, главный вопрос заключается вот в чём: откуда у северокорейских военных столько военных наград, которыми они гордо позируют каждый раз, когда их показывают в новостях по всему миру, например, на парадах? Со стороны кажется, что все северокорейские генералы прошли множество войн, а все свободные места на их пиджаках заканчиваются и некоторые медали приходится вешать уже на брюки.
Медали для военнослужащих Северной Кореи изначально были переняты из СССР
В годы японской оккупации Северной Кореи многие из будущих лидеров бежали в Советский Союз. Во время Второй мировой войны Ким Ир Сен (будущий основатель Северокорейского государства) даже был командиром 1-го стрелкового батальона 88-й отдельной стрелковой бригады Рабоче-крестьянской Красной армии СССР и был несколько раз награжден несколькими советскими медалями, в том числе двумя Орденами Ленина (высшими наградами СССР).
Когда Корея была разделена на Южную и Северную по 38-й параллели (после Корейской войны), многие бывшие Советские корейцы служившие с Ким Ир Сеном приняли многие критерии Советских наград в качестве своих собственных. Вплоть до 1958 года северокорейские медали изготавливались на Советских монетных дворах, а после всё производство медалей, орденов, жетонов, лент и наград было полностью перенесено в Северную Корею, за исключением того, что содержание серебра в медалях было заменено дешевым оловом.
Так почему в Северной Корее у каждого генерала так много медалей?
Важно понимать, что Северная Корея - это полностью милитаризованное общество. Военные контролируют практически все аспекты общественной жизни. Именно поэтому очень многие награды в Северной Корее, которые совершенно не относятся к военной сфере в Западных странах, являются обыденными военными наградами в Северной Корее. Генералы в Северной Кореи накапливают свои награды на протяжении всей жизни, практически с самого начала своей службы.
Например, многие генералы имеют Государственные медали за рыболовство, которые вручаются ещё молодым солдатам, внесшим большой вклад в ловлю крупной рыбы и за борьбу с голодом. Также военные северокорейцы ещё с молодости получают медали за заслуги в выращивании сельскохозяйственных культур, за героическую службу в Народной угольной шахте, за строительство плотин, электростанций, преподавание тезисов Ким Ир Сена о социалистическом воспитании и за многие другие странные вещи.
Награды (ленты, медали, ордена) получают не только обычные солдаты, но и девушки, которые благоприятно трудятся на свою страну различными способами и тоже обязаны пройти длительную службу в армии.
Но и это не одна из тех причин, почему у генералов из Северной Кореи так много наград. Всё дело в популярном "правиле трех поколений"
В Северной Корее существует система или правило наследования в трех поколениях. Это касается не только каких-то почетных заслуг, привилегий, но и военных наград. Поэтому главная причина того, что у многих генералов и простых офицеров КНДР так много медалей, заключается в том, что они на самом деле, помимо своих собственных, носят медали своих yмepших отцов и дедов.
У нас в стране принято считать, что медаль или награда - это личное имущество нашего предка, но Северная Корея не придерживается этих правил и дети легко могут наследовать и носить награды своих yмepших предков (отцов и дедов).
В Северной Корее, помимо «системы наследования в трех поколениях» также действует и «система наказаний в трех поколениях», при которой лица, признанные виновными в совершении преступлений, отправляются в трудовые лагеря всей семьей. Следующие два поколения этой семьи живут в трудовых лагерях, не имеют никаких привилегий и страдают за грехи или ошибки своих родственников, например, за побег из страны.
Источник:
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