Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?

Конечно на протяжении небольшой истории Северной Кореи происходили незначительные стычки и конфликты на границах с Южной Кореей, но в то время в них участвовало очень мало людей.

Итак, главный вопрос заключается вот в чём: откуда у северокорейских военных столько военных наград, которыми они гордо позируют каждый раз, когда их показывают в новостях по всему миру, например, на парадах? Со стороны кажется, что все северокорейские генералы прошли множество войн, а все свободные места на их пиджаках заканчиваются и некоторые медали приходится вешать уже на брюки.

Медали для военнослужащих Северной Кореи изначально были переняты из СССР