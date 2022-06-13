Путин снял Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Мытарства продолжаются. Поклонская заявила, что её снова ждёт новая работа.
Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества. С чем это связано такое решение пока неизвестно. Но по словам Натальи Поклонской
ей снова не понравилась новая работа, что отставка связана с переходом на новую должность.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — отметил она.
Напомним, в середине октября 2021 года Поклонскую назначили чрезвычайным послом в Кабо-Верде. Однако на остров она так и не поехала и через несколько месяцев отказалась от новой должности. Уже в феврале 2022 года Путин назначил её на должность замглавы Россотрудничества. После назначения Поклонская говорила, что вот оно - это именно то, чем она хочет заниматься.
"Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление", - говорила Поклонская.
Однако и с этой работой не задалось. Причиной отставки, как предполагают некоторые СМИ, могли стать слова бывшего прокурора о СВО на Украине.
В конце апреля Поклонская дала интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь», в котором назвала литеры "Z" и "V" символами трагедии и горя. За это высказывание её тут же подвернули критике бывшие крымские коллеги, предложившие лишить её государственных наград.
Вполне возможно, что отставка Поклонской напрямую связана с её словами. Ведь если учесть, что Россотрудничество занимается продвижением интересов государства в зарубежных странах, то как человек, не поддерживающий собственную Армию, может быть проводником этих самых интересов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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