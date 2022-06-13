Путин снял Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Напомним, в середине октября 2021 года Поклонскую назначили чрезвычайным послом в Кабо-Верде. Однако на остров она так и не поехала и через несколько месяцев отказалась от новой должности. Уже в феврале 2022 года Путин назначил её на должность замглавы Россотрудничества. После назначения Поклонская говорила, что вот оно - это именно то, чем она хочет заниматься.



"Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление", - говорила Поклонская.



Однако и с этой работой не задалось. Причиной отставки, как предполагают некоторые СМИ, могли стать слова бывшего прокурора о СВО на Украине.