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Путин снял Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Путин снял Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Автор:
13 июня 2022 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Наталья Поклонская   Путин   Россотрудничество   отставка   политика   указ   
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Мытарства продолжаются. Поклонская заявила, что её снова ждёт новая работа.

Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества. С чем это связано такое решение пока неизвестно. Но по словам Натальи Поклонской ей снова не понравилась новая работа, что отставка связана с переходом на новую должность.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — отметил она.

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Напомним, в середине октября 2021 года Поклонскую назначили чрезвычайным послом в Кабо-Верде. Однако на остров она так и не поехала и через несколько месяцев отказалась от новой должности. Уже в феврале 2022 года Путин назначил её на должность замглавы Россотрудничества. После назначения Поклонская говорила, что вот оно - это именно то, чем она хочет заниматься.

"Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление", - говорила Поклонская.

Однако и с этой работой не задалось. Причиной отставки, как предполагают некоторые СМИ, могли стать слова бывшего прокурора о СВО на Украине.

В конце апреля Поклонская дала интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь», в котором назвала литеры "Z" и "V" символами трагедии и горя. За это высказывание её тут же подвернули критике бывшие крымские коллеги, предложившие лишить её государственных наград.

Вполне возможно, что отставка Поклонской напрямую связана с её словами. Ведь если учесть, что Россотрудничество занимается продвижением интересов государства в зарубежных странах, то как человек, не поддерживающий собственную Армию, может быть проводником этих самых интересов?

Источник:

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Метки: Наталья Поклонская   Путин   Россотрудничество   отставка   политика   указ   
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10  комментариев
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17k
Алексей Час назад
Ещё бы Попову с Наибулиной и Силуановым снять!
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6k
workmen77 20 секунд назад
Наташа конечно смелая, но глупая. Она так гордилась "русской весной", к которой была причастна, а теперь наконец то поняла, что пропаганда и российское ТВ отличается от реальности.
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733
Виктор Глущенко 8 минут назад
За это высказывание её тут же подвернули критике . Джамшут писал ?
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3k
Владимир 11 минут назад
На донбас!
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19k
Дмитрий К. 20 минут назад
Верните её укропам, там ей самое место.
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656
MPEG-8 Полчаса назад
Кончайте прикалываться, ну какие у неё могут быть госдолжности, она живёт в другой вселенной.
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35k
Mamin Sibiriak 38 минут назад
Ну как бы следовало ожидать. Эксклюзивная е.банутость уместна в малых дозах.
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5k
Дмитрий 53 минуты назад
Наташе надо такую должность, где бы она целый день могла посвятить себя царю Николашке второму. Вот это прям для неё будет! Вопрос где взять таку должность то?
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26k
Андрей Иванов Час назад
Ссылка youtu.be
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