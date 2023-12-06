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Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ

Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ

Автор:
06 декабря 2023 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Абу-Даби   Владимир Путин   ОАЭ   Политика   Россия   встреча   переговоры   
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Приём получился роскошным. Даже по меркам Ближнего Востока.

Невероятный по своему размаху приём устроили для российской делегации в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как только приземлился правительственный самолёт с президентом России, в небо поднялась арабская пилотажная группа и окрасила небо в российский триколор над дворцом Каср Аль-Ватан, где сейчас проходят переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Но это не все сюрпризы, которые ожидали российских политиков. По пути следования из аэропорта во дворец российский кортеж сопровождали кавалерийский эскорт, как конный, так и верблюжий, и каждый столб был увешан флагами РФ и ОАЭ. А в момент прибытия российского лидера на территорию дворца Каср Аль-Ватан военные дали залп из пушек, после чего загремел местный оркестр. Журналисты пишут, что как только Путин вышел из машины, он поблагодарил президента ОАЭ за великолепный приём российских гостей.

Что касается встречи арабской и российской делегаций, то судя по количеству прибывших в ОАЭ российских политиков, обсуждаться будет максимально широкий спектр вопросов.


РИА Новости приводит список российских политиков, чиновников и бизнесменов, прибывших в Абу-Даби: глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

Добавим, что некоторые Telegram-каналы не без злорадства сравнивают недавний визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар, про которого принимающая сторона забыла и тот вынужден был ждать полчаса в своём самолёте.

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Метки: Абу-Даби   Владимир Путин   ОАЭ   Политика   Россия   встреча   переговоры   
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30  комментариев
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307
Zmey8838 Час назад
На украине очередной разрыв пуканов будет
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14k
Терапевт Полминуты назад
Помощь украинской космической программе оказали

Ссылка www.youtube.com
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3k
дед Сергей 4 минуты назад
И это только двойника так принимают, а представьте, что будет если САМ приедет!
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77
Anton 4 минуты назад
Не паникуйте, это был по протоколу обычный рабочий визит, а не государственный, поэтому все было достаточно скромно.
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314
Trueman 16 минут назад
Хохлы что с [мат] алом?
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2k
Mikhail 22 минуты назад
это все фантики. важно чтобы по существу все было в интересах обеих стран.
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
Зато в ПРИБАЛТИЙСКИХ ВЫМИРАТАХ ... молчок...Как будто никто никуда и выехать не может т.к. " изоляция от всего мира"
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700
Михаил Полчаса назад
Вот где четко видно уважение...
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Хохлы, че с эб@лом?
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7k
Андрей Полчаса назад
Мне кажется я уже слышу как на западе начали пуканы разрываться )
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2k
Максим Макашев 43 минуты назад
у пиндосов теперь дед-бидон должен ежедневно тренироваться так же с трапа самолёта спускаться, как наш Президент
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5k
Сергей Семенов 45 минут назад
С машинами ДПС - это октябрьский визит 2019 года.
Сейчас ДПС не было, но в общем и целом было намного фееричнее.
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77k
Viktor 51 минуту назад
Умные люди, знают кого привечать, а кому на дверь указывать!
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156
ruslan d 55 минут назад
Главное чтоб договорились
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156
ruslan d RaiJu 45 минут назад
ну дай Бог ...
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Дауж! Эффектно!
Называется, почувствуйте разницу. РФ и фрг))
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26k
Влад Час назад
Красава, молодцы.
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3k
RaiJu Час назад
Всё таки, Путин это сила, мощь.
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