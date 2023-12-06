Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ

Что касается встречи арабской и российской делегаций, то судя по количеству прибывших в ОАЭ российских политиков, обсуждаться будет максимально широкий спектр вопросов.





РИА Новости приводит список российских политиков, чиновников и бизнесменов, прибывших в Абу-Даби: глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.