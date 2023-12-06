Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ

Приём получился роскошным. Даже по меркам Ближнего Востока.
Невероятный по своему размаху приём устроили для российской делегации в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как только приземлился правительственный самолёт с президентом России, в небо поднялась арабская пилотажная группа и окрасила небо в российский триколор над дворцом Каср Аль-Ватан, где сейчас проходят переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
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Но это не все сюрпризы, которые ожидали российских политиков. По пути следования из аэропорта во дворец российский кортеж сопровождали кавалерийский эскорт, как конный, так и верблюжий, и каждый столб был увешан флагами РФ и ОАЭ. А в момент прибытия российского лидера на территорию дворца Каср Аль-Ватан военные дали залп из пушек, после чего загремел местный оркестр. Журналисты пишут, что как только Путин вышел из машины, он поблагодарил президента ОАЭ за великолепный приём российских гостей.
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Что касается встречи арабской и российской делегаций, то судя по количеству прибывших в ОАЭ российских политиков, обсуждаться будет максимально широкий спектр вопросов.
РИА Новости приводит список российских политиков, чиновников и бизнесменов, прибывших в Абу-Даби: глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.
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Добавим, что некоторые Telegram-каналы не без злорадства сравнивают недавний визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар, про которого принимающая сторона забыла и тот вынужден был ждать полчаса в своём самолёте.
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Сейчас ДПС не было, но в общем и целом было намного фееричнее.
Называется, почувствуйте разницу. РФ и фрг))